Арендная рабочая сила — гибкий инструмент найма

Ни для кого не секрет, что сегодня одной из главных проблем предприятий в Эстонии является нехватка рабочих рук. Особенно кадровый голод касается промышленности, которая, в основном, работает на экспорт. За экспортные рынки трудно зацепиться, еще труднее с них не вылететь. Но что делать, если большой заказ срывается из-за того, что в цехах элементарно некому работать?

Дмитрий Ильин, руководитель Leaderline OÜ

Даже если работников удастся найти (например серьезно им переплатив), то современный рынок совсем не гарантирует, что и через полгода у вашего предприятия найдется новый клиент, поиск другого займет время — увольнять сотрудников или продолжать им платить зарплату за простой?

Бороться с этими рисками поможет арендная рабочая сила. Арендный труд это форма взаимоотношений участников рынка, при которой предприятия или даже целые концерны могут значительно уменьшить описанные выше риски, а так же значительно повысить собственную эффективность.

Кроме того, обращение к арендной форме отношений позволяет предприятиям снизить и нагрузку на собственный офис. Такие затратные по времени и силам задачи, как поиск и отбор подходящих сотрудников, возьмет на себя Leaderline.

«В нашей международной базе данных числится множество специалистов в различных сферах труда. Это и сборка металлоконструкций, железобетонных элементов, различные линейные производства и складские услуги. В любой их этих отраслей загруженность всегда плавает; сезонно, в зависимости от макроэкономической ситуации, действий нашего правительства, международных санкций, в конце концов. За счет аренды рабочей силы все эти взлеты и падения можно выровнять», - рассказывает руководитель Leaderline OÜ Дмитрий Ильин.

Как выглядит эта схема?

1. У компании А (арендное агентство), внесенной в Регистр экономической деятельности в качестве посредника в сфере аренды труда, имеется Клиент (предприятие-пользователь), например какое-либо производство, которому требуется специалист сроком на 3 месяца; 2. Компании А (арендное агентство) находит подходящего арендованного работника, заключает с ним трудовой договор и направляет его на работу к Клиенту (предприятие-пользователь); 3. В течение 3 месяцев распоряжения касательно выполнения трудовых обязанностей на строительном объекте арендованному работнику дает непосредственно Клиент (предприятие-пользователь); 4. Компании А (арендное агентство) выплачивает арендованному работнику вознаграждение за труд согласно отработанному времени, и выполняет иные обязанности работодателя. Источник: Торгово-промышленная палата Эстонии

Стоит отметить, что в Эстонии аренда работников отлично отрегулирована, законы и порядки обеспечивают гибкость такой схемы, дают дополнительные гарантии и работникам и нанимателям.

Забудьте про свой отдел кадров

Он вам больше не понадобится. Поиск, отбор и перемещение специалистов полностью ложится на плечи специалистов Leaderline. Вам остается только принять нового сотрудника на своем производстве и взять руководство им на себя.

«Предположим вашему предприятию срочно понадобился высококвалифицированный сварщик по определенному сертификату или технологии. Без него дело стоит, по цеху шатаются ваши слесари и остальной персонал, работа не двигается. Обратившись к нам вы решите эту проблему в рекордные сроки — в нашей базе данных несколько десятков таких специалистов, многие из них готовы приступить к работе немедленно. Мы отберем из них тех, кто подойдет вам по бюджету, опыту и квалификации, и предложим только те кандидатуры, с которыми работа на вашей площадке снова закипит», - объясняет Ильин.

Дополнительной гарантией качества подбора персонала является то, что что команда Leaderline OÜ состоит из людей, которые имеют опыт в бизнесе и работы непосредственно на производствах. За каждой сферой деятельности закреплены проектные руководители, которые имеют практические познания и опыт, что позволяет наиболее точно подобрать требуемого специалиста.

Конечно, большинство арендуемых работников в Эстонии приезжают из-за рубежа. На сегодняшний день рабочая сила в странах Европы движется с востока на запад. Россия, Белоруссия, Украина могут обеспечить стабильный поток специалистов. При этом, однако, работнику необходимы документы, и не каждая местная фирма готова взяться за этот ворох бумажной работы. Leaderline же может оформлять все необходимые разрешения и документы практически в режиме реального времени.

Надежные гарантии для работников

Местные работники также находятся в фокусе интересов нашей фирмы. Если в предыдущие годы множество работящих людей уезжали в другие страны Европы, то сейчас этот тренд идет на спад. Многие хотят обустраивать свою дальнейшую жизнь здесь, в Эстонии. Однако на местном рынке труда бывает непросто сориентироваться, но сотрудничая с Leaderline хороший специалист обретет и достойно оплачиваемую работу, и некоторые существенные гарантии.

«Существует у нас и своеобразная страховка труда. Допустим у предприятия по сборке металлоконструкций, где трудились 10 наших работников и 20 своих, случились серьезные финансовые неприятности. Своим работникам предприятие не в силах выплатить причитающееся, напротив, «наши люди» получат все до копейки, так как финансовые обязательства перед ними несем именно мы», - добавляет Дмитрий Ильин.

Кроме того, в условиях острой нехватки рабочих рук, работник вряд ли окажется без возможности заработать, и ему не придется «вставать на биржу», искать другого работодателя. На сегодняшний день у нас есть все возможности для предоставления рабочего места на аналогичном предприятии

«При этом, если специалисту понравится его место работы, он всегда может перейти в штат к нашему клиенту напрямую, мы никого не держим, и последнее слово всегда остается за специалистом. Хотя, по правде сказать, таких случаев в нашей практике было исчезающе мало. Люди предпочитают работать с нами, как в свет вышеперечисленных гарантий, так и в силу высокого уровня трудовой этики в нашей фирме», - говорит Ильин.

На сегодняшний день в Эстонии рынок аренды рабочей силы только начинает свое становление. В странах же Северной и Западной Европы, по разным данным, от 4% до 7% всех трудовых договоров являются именно арендными.

Основные сферы деятельности: •Металлообработка •Деревообработка •Производство железобетонных элементов •Линейные производства

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