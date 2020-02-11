Платформа NOVA Realty откроет новые возможности для глобальных инвестиций на рынке недвижимости

Соучредитель IT-компании NOVA Денис Радзимовский о цифровизации государств, глобальных инвестициях, выставке EXPO 2020 и платформе для мирового рынка недвижимости – NOVA Realty.

Соучредитель IT-компании NOVA Денис Радзимовский Фото: NESTEROV ANDREY

Денис, с какими итогами компания NOVA вступила в 2020 год?

Прошедший год был насыщен на события с точки зрения развития компании NOVA. Нам удалось достичь большинства поставленных целей и выполнить запланированные задачи.

Одним из главных событий стало открытие головного офиса компании в Таллине. Мы официально зарегистрировали компанию в Эстонии, открыли банковские счета, передали права владения нематериальными активами в компанию, подали патентную заявку. Кроме того, зарегистрировали товарный знак на территории ЕС. Все это позволило нам интегрироваться со скандинавским бизнес-сообществом в достаточно короткие сроки. Сегодня мы можем смело считаться европейской компанией.

Также в течение 2019 года наша компания активно участвовала в крупных международных мероприятиях. Среди них стоит выделить выставку MIPIM в Каннах, MIPIM PropTech в Париже, Петербургский международный экономический форум. В течение всего года состоялось большое количество встреч и переговоров с будущими пользователями, финансовыми структурами, IT-компаниями.

В 4 квартале прошлого года мы закончили сборку прототипа нашего главного продукта – сервиса для международного рынка недвижимости NOVA Realty.

В конце года компания NOVA представила прототип платформы NOVA Realty международному сообществу. Как эксперты, игроки рынка, инвесторы отнеслись к продукту?

- Действительно, прототип платформы NOVA Realty был показан на специальных презентациях и на отдельных бизнес-встречах. Большинство присутствующих экспертов – будущие пользователи платформы: представители государственных структур, инвесторы, активодержатели, представители REAM, некоммерческие организации, высоко оценили будущий потенциал сервиса и увидели в нем решение своих текущих задач.

Кроме того, я рад, что эксперты отметили существенную разницу между нашим сервисом и существующими сегодня порталами в части функционала, так как NOVA Realty предоставляет пользователям не только единое информационное поле, а также возможность взаимодействия и заключения сделок в формате одного окна.

В одной из статей о платформе NOVA Realty ваш продукт получил определение «интернет для недвижимости»?

На мой взгляд, это достаточно удачное сравнение, если рассматривать сервис NOVA Realty с точки зрения его вариативности и комбинаторики.

С другой стороны, часть экспертов сравнивают сервис NOVA Realty c системой SWIFT, которая в свое время позволила совершить прорыв для финансового рынка в части прохождения международных финансовых операций и платежей. Потенциально именно платформа NOVA Realty способна дать толчок к эволюции мирового рынка недвижимости, изменив на нем все основные процессы.

Ваш продукт NOVA Realty относится к достаточно новому сегменту Property Technology?

Да, наш сервис NOVA Realty, по мнению внешних аналитиков рынка, является одним из лидеров сегмента PropTech, поскольку станет инфраструктурным в данном направлении и образует целую экосистему.

Если говорить о PropTech, то это достаточно новое направление, которое появилось около 8 лет назад и объединило в себе весь спектр инновационных решений и сервисов, которые изменят глобальный рынок недвижимости и дадут ему толчок к дальнейшему развитию. Рынок PropTech активно развивается. Так, по итогам 2019 года, он вырос более чем на 50%, а общий объем сделок по привлечению финансирования составил порядка $7 млрд.

В целом, основной задачей направления PropTech является цифровизация и автоматизация рынка недвижимости по примеру финансового рынка и сервисов для него в сегменте FinTech.

На каком этапе реализации находится сегодня платформа NOVA Realty?

Как я уже говорил, сегодня проект доведен до стадии прототипа. До конца года мы планируем разработать MVP NOVA Realty. MVP платформы соберет в себя весь базовый функционал, часть из которого будет выполняться в автоматизированном режиме, поэтому потенциальные пользователи и все интересующиеся платформой смогут оценить ее работу уже на примере нескольких стран и объектов недвижимости.

Где планируется презентовать платформу NOVA Realty в этом году?

Главная презентация MVP платформы запланирована в рамках выставки EXPO 2020, которая будет проходить в течение полугода в Дубае. Это беспрецедентное по своим масштабам и авторитетное по своей специфике мероприятие, которое, я уверен, станет для нашей компании и проекта катализатором и трамплином. Учитывая, что в EXPO 2020 примут участие 190 стран, мы сможем презентовать сервис NOVA Realty всей нашей целевой аудитории. Это позволит ускорить последующую интеграцию нашей платформы, запланированную на 2021 год, с внешними базами данных, государствами и основными игроками мирового рынка недвижимости и, как следствие, полноценно запустить сервис в 2022 году.

Кроме того, в течение 2020 года платформа NOVA Realty будет представлена на других международных мероприятиях рынка недвижимости и PropTech, а также на отдельных презентациях и встречах с будущими пользователями.

NOVA Realty – глобальный сервис, с какими странами в первую очередь пройдет интеграция?

Запуск платформы NOVA Realty пройдет в тех странах, которые в ближайшее время смогут открыть данные и провести оцифровку реестров, то есть будут технически, юридически и политически готовы к внедрению подобных сервисов. Мировые аналитики прогнозируют, что к моменту запуска нашего сервиса в 2022 году это сделают порядка 50 стран. При этом нам достаточно начать работать всего в нескольких странах, на примере которых мы сможем продемонстрировать преимущества и выгоду использования сервиса NOVA Realty.

В целом, страны, которые заинтересованы в привлечении международных инвестиций, уже сегодня идут путем цифровизации и открытости своих реестров, а также автоматизации своего правового и финансового пространства.

Каковы планы компании NOVA до конца года?

NOVA продолжит плановое развитие. В течение этого года мы расширим свой штат, усилим команду дополнительными специалистами в разных областях, чтобы ускорить процессы разработки и интеграции платформы на глобальный рынок недвижимости. Кроме того, в планах увеличение медийной активности с целью формирования узнаваемости платформы NOVA Realty и ее функционала.