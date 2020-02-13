Качество услуг Puhastusproff обеспечивается отношением к сотрудникам

Компания Puhastusproff OÜ, предлагающая клининговые услуги, основана на эстонском капитале и ведет деятельность на рынке с 2002 года. Быстрый рост предприятия получил дополнительный импульс в 2015 году, когда владельцем компании стал Аллан Ронимойс, занявшийся ее реструктуризацией.

Аллан Ронимоис, руководитель Puhastusproff OÜ. Фото: Эгерт Каменик

Помимо отдела обслуживания, были созданы необходимые вспомогательные подразделения, что требовало быстрых смелых решений, рисков и инвестиций. Сегодня можно сказать, что эти решения себя окупили. Менее чем за пять лет штат Puhastusproff вырос с 50 до 420 человек, а оборот – с 0,5 до 6,6 млн. евро.

Секрет успеха в мотивации

Аллан Ронимойс говорит, что ни одна компания не может добиться успеха, если не мотивирует и не бережет своих сотрудников. Сам он общается с каждым сотрудником так же уважительно, как и с клиентом. «Только в этом случае можно предложить хорошее, качественное обслуживание», – считает он. Эти его слова в точности воспроизводит и девиз Puhastusproff «обеспечиваем качество тем, что ценим сотрудников».

Поскольку бывший владелец и основатель компании Рейн Ронимойс заложил хороший фундамент, создав работающее предприятие, строить и осуществлять крупные планы было уже несколько проще. Осенью 2015 года, когда управление перешло к Аллану Ронимойсу, он пригласил под свое начало многих из тех, с кем сотрудничал в предыдущие годы, занимаясь клинингом – руководителей и специалистов, почерк и отношение к работе которых заметил и оценил. «Я поверил в них, а они – в меня. Мы стали работать вместе и вместе росли», – говорит он.

Компания растет благодаря пониманию и доверию

Когда была собрана команда, необходимая для реализации крупных замыслов, настала пора инвестировать в обслуживающий персонал, с помощью которого мечта станет реальностью. «Важно, чтобы между сотрудниками не было трений в работе, чтобы у них было взаимопонимание, поддержка и достижимые общие цели. Нужно было завоевать доверие как у банков, так и у кредиторов, найти требуемые залоги», – вспоминает Ронимойс.

В начале преобразований, в 2015 году, компания работала только в Таллинне. А теперь ее деятельность уже вышла за пределы Эстонии. Сегодня Puhastusproff имеет представительства в Нарве, Тарту, Кунда и Риге. «Мы всегда успеваем выполнить свою работу, расстояние не является препятствием. Первый в странах Балтии умный робот-уборщик нового типа, вообще не требующий участия человека, курсирует по Рижскому аэропорту», – говорит глава компании.

Помимо учебных мероприятий для совершенствования навыков и разнообразия труда своих сотрудников, компания проводит обучение для партнеров.

Здесь ценят каждого

Здесь очень заботятся о сотрудниках и мотивируют их хорошими условиями труда. Аллан Ронимойс – не тот руководитель, которые видят уборку только издалека – в действительности он и сам раньше делал эту работу, да и сейчас при необходимости засучивает рукава. Поэтому он точно знает, что эта работа собой представляет. «Времена, когда мыли полы стиральным порошком Pipi, к счастью, наконец прошли. С другой стороны, сегодня от уборщика требуется заметно больше знаний и преданности своей работе. Он должен знать различные вещества, материалы, методы очистки, трудовую эргономику и т.д. При этом работник должен еще и общаться с клиентом, являясь представителем компании вне офиса», – говорит Ронимойс.

Помимо учебных мероприятий для совершенствования навыков и разнообразия труда своих сотрудников, компания проводит обучение для партнеров. Например, в Центре профессионального образования Ярвамаа, в 2019 году ими было проведено в общей сложности 23400 академических часов занятий. «Мы всегда предлагали компаниям возможность внутреннего развития. Когда мы видим, что у человека есть потенциал и интерес, то придаем ему направление и подбадриваем принять новый для себя вызов. Моя цель – развивать компанию, развиваться как предприниматель и предлагать то же самое сотрудникам, благодаря которым мы можем гордиться результатами. Наша команда – как хорошо сыгранный оркестр, в котором все инструменты разные, но если дирижер знает свое дело, вместе они звучат превосходно», – говорит Аллан Ронимойс.