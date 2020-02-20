Ипотечный кредит II очереди: безвыходных положений не бывает!

Квартира в кредит, денег в обрез, но жизнь идет вперед и требует свое? Выход есть! Omega Laen предлагает ипотечный кредит II очереди под льготные проценты.

Фото: Меэли Кюттим

Не откладывать жизнь на потом

Банковская ипотека – серьезная финансовая нагрузка, но мало кто знает, что уже обремененная жилищным кредитом недвижимость может стать залогом и принести необходимую сумму для покупки, например, машины, лечения и протезирования зубов, свадебного путешествия, наконец! Нет никакого смысла откладывать жизнь на потом, если можно получить бесплатную консультацию в Таллинне и Нарве и получить деньги под разумный процент.

Omega Laen уже больше десяти лет выдает кредиты под залог недвижимости под вполне умеренные проценты, одни из самых льготных после банков. Фирма также занимается оптимальным рефинансированием быстрых беззалоговых кредитов, которые когда-то так соблазнили многих людей, но легли тяжким бременем высоких процентов на наши личные и семейные бюджеты.

Вторая очередь ипотеки – удобная и полезная услуга, которая мало известна, а между тем многим могла бы очень помочь в ремонте, перестройке или обустройстве той же ипотечной квартиры. Например, обставить кухню: производитель или продавец предлагает рассрочку у фирм и банков-партнеров. Но стоит лишь немного подсчитать и посоветоваться, как обнаружится существенная экономия (даже с учетом всех выплат за оформление и страховку), если отказаться от предлагаемых процентов с начальной суммы в пользу льготных 10–12 % от остатка кредита, что предлагает Omega Laen. И обеспечением льготного кредита на кухню может стать уже заложенная банку квартира. И уж, конечно, это выйдет в несколько раз дешевле, чем беззалоговый кредит под 16–18 % годовых с первоначальной суммы покупки.

Гибкий индивидуальный подход

Если вдруг при такой кредитной нагрузке у человека возникают какие-то финансовые сложности, Omega Laen предлагает по возможности платежный отпуск. Фирма готова искать оптимальные гибкие решения и успех зависит только от того, насколько к этому готов сам клиент. При открытом общении с неравнодушными профессионалами выход всегда найдется, главное – сразу и вовремя прийти со своей проблемой к Omega Laen.

Многие из нас уже вполне освоились с тем, что даже небольшую проблему разумнее доверить профессионалу. Мы смело и охотно посещаем врачей, косметологов, страховщиков и туроператоров. От визита к консультанту по кредитам нередко зависит наше благосостояние сегодня и сейчас. Зачем считать копейки? Лучше считать многочисленные варианты и возможности, которые предоставляет услуга кредита II очереди ипотеки.

Omega Laen в самом буквальном смысле за спрос денег не берет и даже ответы выдает совершенно бесплатно!

Так что грех не воспользоваться бесплатными консультациями – в большинстве случаев они помогают найти решение даже в той ситуации, которая должнику может казаться безвыходной. Но у Omega Laen есть большой опыт и всегда в запасе масса самых разных вариантов, поэтому стоит лишь явиться и честно высказать свои нужды, как вы поймете: безвыходных положений не бывает.

Подробнее на omegalaen.ee