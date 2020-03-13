Пожарная безопасность в многоквартирных домах

В многоквартирных домах необходимую пожарную безопасность обеспечить несколько сложнее, чем в частных домах. Жильцов много, и у каждого свое мнение, свои финансовые возможности, свой образ жизни.

Даже сейчас, когда прошло более 10 лет с момента вступления в силу закона, обязующего установить в каждом доме датчики дыма, еще можно найти жилье, где их нет. Не говоря уже о существовании огнетушителей, которых закон даже не требует.

Одному хозяину не требуется закон, чтобы заботиться о безопасности своей семьи и имущества, другого же хозяина не заставят действовать даже определенные законом денежные штрафы.

Порошковый огнетушитель является не менее важной частью единого целого, где извещение (сигнал датчика дыма) и действия (тушение пожара) работают слаженно и обеспечивают наилучший результат.

Не менее одного огнетушителя в подъезде

Поскольку не у всех дома есть огнетушители, на лестничной клетке должен быть один общий огнетушитель, доступный для всех. Если в квартире законопослушного жильца сработает датчик дыма, и будет обнаружен пожар, то немедленное использование огнетушителя позволит предотвратить больший ущерб.

Каждый председатель товарищества знает, как трудно уговорить владельцев квартир на какие-либо расходы. Особенно, если они не требуются законом, за игнорирование которого может последовать наказание (мало кто считает сгоревший дом наказанием). Несмотря на это следует проводить разъяснительную работу, объясняя, что каждый неправильный шаг, пренебрежительное отношение могут быть угрозой для соседних квартир и жильцов дома, ведь разделенная ответственность подразумевает также разделенную безопасность.

С эффективным 6-килограммовым порошковым огнетушителем Tamrex Premium можно своими силами погасить довольно большое возгорание. Если установить в подъезде хотя бы один приличный огнетушитель, то разделенные на всех расходы никого чрезмерно не обременят. С точки зрения пожарной безопасности это было бы значительным плюсом для дома. С этого и начинается изменение отношения.

Стены квартир огню не помеха

Если ни в квартирах, ни в подъезде нет огнетушителя, то не остается ничего другого, как сказать соседям о пожаре и выбежать на улицу в надежде, что спасатели приедут быстро. Огонь же в это время будет захватывать одну квартиру за другой.

Хорошо, если вы живете недалеко от спасательной команды. Проведенные в рядах спасателей сокращения, плохие условия на дорогах, пробки, неудачное расположение дома или удаленность от больших центров – все это может замедлить приезд спасателей настолько, что по прибытии их на место нечего будет спасать. Поэтому стоит уже на месте создать наилучшие возможные условия.

На собрании товарищества

На следующем собрании товарищества поднимите вопрос о пожарной безопасности. Попросите жильцов проверить датчики дыма: есть ли они в каждой квартире, работают ли они? Достаточно ли их количество? Датчик дыма должен быть в каждой спальне, гостиной и прихожей. Поднимите вопрос приобретения огнетушителя. Если есть вероятность образования в вашем доме угарного газа, расскажите о датчиках угарного газа.

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