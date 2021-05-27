Ответственное инвестирование - это очередной пузырь, или в этом все же есть смысл?

Айме Клоорен, менеджер по работе с крупными клиентами Mandatum Life Фото: Raul Mee

Мы живем в то время, когда необходимо предпринять решительные шаги для борьбы с климатическим кризисом. Глобальный углеродный бюджет, которым мы располагаем, тает на глазах, и выбросы в атмосферу должны быть решительно сокращены. Призыв к действиям по борьбе с изменением климата также относится к организациям, которые получают доход от инвестиционной деятельности. Нам всем есть что изменить.

Инвестирование в ответственные компании создает предпосылки для улучшения их результатов. В то же время это заставляет другие компании совершенствовать собственные методы работы. Инвестирование - это естественный способ поддержать построение того мира, в который вы верите. Именно поэтому все больше инвесторов заинтересованы в ответственном инвестировании.

Однако оценка ответственности и устойчивости объектов инвестирования требует знаний и определенных ресурсов, например, времени. Частным инвесторам также могут быть недоступны отчеты предприятия по КСО (корпоративной социальной ответственности) и устойчивому развитию. Поэтому неудивительно, что популярность «готовой продукции» для ответственного инвестирования, такой как «зеленые» фонды, растет.

Ответственность как концепция охватывает множество точек зрения, и то, что считается ответственным, зависит также от специфики культурного пространства. При выборе объекта инвестирования или партнера по ответственному инвестированию необходимо прежде всего определить, на каком основании объект считается подходящим для ответственного инвестирования, и соответствует ли это тому, что сам инвестор подразумевает под ответственным инвестированием. Например, некоторые фонды могут выбирать компании исключительно на основе их выбросов CO2, оставляя без внимания другие аспекты ответственного бизнеса.

«Есть несколько показателей для определения ответственности. Однако, к сожалению, нет однозначных и сопоставимых показателей, по которым может ориентироваться инвестор. Полезно при этом взглянуть на предысторию компании, предлагающей инвестиционное решение, и оценить, придерживается ли компания ответственного подхода, делает ли она это последовательно и прозрачно», - говорит Айме Клоорен, менеджер по работе с крупными клиентами Mandatum Life.

Оценка ответственности инвестиций требует последовательности и четких процессов. Это также является предварительным условием для того, чтобы инвестиционная компания могла разрабатывать ответственные инвестиционные методологии с течением времени по мере совершенствования инструментов и информации.

Ответственность или прибыльность? Или и то, и другое?

Mandatum Life подписала соглашение в соответствии с Монреальским протоколом ООН (Montréal Pledge), по которому обязалась ежегодно обнародовать углеродный след своих инвестиционных портфелей. За последние два года подразделение по управлению активами Mandatum Life получило отличный рейтинг A + (в категориях «Стратегия» и «Управление») сети ответственного инвестирования ООН (PRI). Компания также тесно сотрудничает с другими организациями, которые содействуют продвижению социально-ответственной деятельности.

В Mandatum Life нет отдельного подразделения для оценки ответственной деятельности, при этом анализ ответственности является важной частью оценки и мониторинга инвестиций во все классы активов с учетом специфики каждого инвестиционного инструмента. В зависимости от ситуации, для разных классов активов используются разные методы оценки ответственности, такие как исключение, предпочтение или влияние. Помимо отдельных объектов инвестирования, важно оценить ответственность на уровне всего инвестиционного портфеля с учетом доли каждого из классов активов.

При оценке инвестиций Mandatum Life сразу исключает некоторые отрасли или группы товаров, такие как определенные виды оружия, табак, развлечения для взрослых или каменный уголь. Компании, основным источником дохода которых является алкогольная продукция или военная техника, также исключаются из инвестиционных портфелей. Затем в более широком аспекте рассматриваются коммерческая деятельность компаний и их перспективы на будущее, с применением специализированных рейтингов Sustainalytics, направленных на беспристрастную оценку корпоративной устойчивости.

На основе этого анализа компания отслеживает соблюдение Глобального договора ООН (UN Global Compact) на отобранных для инвестиционных портфелей предприятиях. На предприятии, которое придерживается принципов соглашения, не может быть нарушений прав человека или правил трудового распорядка, такое предприятие не может загрязнять окружающую среду или же быть замешанным в коррупции. Инвестиции осуществляются только в те предприятия, которые соответствуют установленным критериям, вне зависимости от того, идет ли речь о портфеле, непосредственно ориентированном на ответственное инвестирование, или нет.

«Мы считаем, что анализ ответственной деятельности стал незаменимым инструментом при оценке потенциальной прибыли инвестиций. В конечном итоге, принимая решения только на основании финансовых показателей, инвестор исключает оценку рисков, связанных с компанией и ее сферой деятельности. Глядя на то, куда движется мир, можно увидеть, что потенциал роста ответственно действующих компаний выше – это может означать для инвестора более высокую ожидаемую прибыль», - говорит Клоорен. Вот почему стоит следить за ответственностью инвестиций, независимо от того, хотите ли вы улучшить мир или нет.

Ответственность - это процесс, и ответственное инвестирование с принятием инвестиционного решения только начинается

Мир меняется, и объекты инвестирования меняются вместе с ним. Некоторые компании могут улучшить свои показатели и стать объектом инвестирования, отвечающим критериям ответственного инвестора, в то время как другая компания или сфера деятельности, которые уже включены в портфель, могут стать более рискованными с точки зрения перспективной доходности. Поэтому разовой оценки объекта инвестирования недостаточно - мониторинг и оценка должны стать непрерывным процессом.

Если выявляются недостатки в работе портфельной компании или обнаруживается, что риски, связанные с ответственной деятельностью, возросли, принимаются меры для улучшения показателей компании и, следовательно, прибыльности инвестиций. С компанией, которая является объектом инвестирования, можно связаться напрямую, например, отправив запрос по поводу информации о выявленных рисках или сделав предложения по улучшению обмена информацией. Одна из возможностей влиять на объект инвестирования совместно с другими инвесторами – через Форум ответственного бизнеса (ISS). Цель прямого диалога и совместного влияния состоит в том, чтобы побудить компании по собственной инициативе устранять недостатки и держать под контролем факторы, влияющие на риски ответственной деятельности.

Если объяснения компании или принятые меры будут сочтены недостаточными, можно продать акции предприятия и продолжить в сотрудничестве с другими инвесторами устранять недостатки процесса влияния. «Инвесторы имеют право влиять на практику корпоративного управления и отношение к ответственному бизнесу. Если все больше и больше инвесторов не выбирают данную компанию для собственного инвестиционного портфеля, четко указывая на то, что она не соответствует определенным критериям ответственного подхода, это заставит компанию действовать и менять свой подход», - подчеркивает Айме Клоорен. - «Это побуждает других инвесторов делать то же самое».

Все больше и больше инвесторов заинтересованы в ответственном инвестировании, что находит свое отражение в растущей популярности различных продуктов ответственного инвестирования, таких как «зеленые» фонды. При выборе объектов инвестирования следует также учитывать, на каком основании объект может считаться подходящим для ответственного инвестирования, и соответствует ли это тому, что сам инвестор подразумевает под ответственным инвестированием.

Но это не означает компромисса в отношении рентабельности инвестиций. Многие пионеры так называемого «зеленого» сектора доказали свою высокую конкурентоспособность. От этого успеха также получают выгоду долгосрочные инвесторы. Вступление в силу новой нормативной базы ЕС в 2021 году будет способствовать реализации социально-ответственной инвестиционной деятельности. Новое законодательство направлено на предоставление инвесторам более эффективных инструментов для принятия решений, включая определение на уровне ЕС, какие инвестиции способствуют устойчивому экономическому развитию. Установление общих стандартов должно способствовать интеграции социально-ответственного развития в инвестиционную деятельность и улучшить сопоставимость секторов экономики.

Изменение климата оказывает значительное влияние как на развитие общества, так и на инвестиционные рынки. С одной стороны, изменение климата создает риски, которые могут повлиять на инвестиции. С другой стороны, борьба с изменением климата открывает новые инвестиционные возможности, которыми следует воспользоваться. Для инвестора учет последствий изменения климата означает разумное управление рисками и поиск лучшего соотношения доходности к риску.

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