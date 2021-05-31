Правильная упаковка экономит деньги и бережет природу!

Фото: Nefab

Ужесточение закона об упаковке и требований по сокращению выбросов CO2 заставляет предприятия отдавать предпочтение более экологичным решениям. Таким образом, успешные компании переходят к модели экономики замкнутого цикла, то есть используют продукты в течение более длительного периода и сокращают количество отходов. Упаковочные отходы составляют почти 30% от общей массы бытовых отходов, а если говорить об объемах, то все 60%! Компания Nefab, предлагающая комплексные упаковочные решения, знает, как уменьшить объемы упаковочных отходов и какие упаковочные материалы использовать, чтобы предельно минимизировать экологический след компании.

Компания Nefab была основана 70 лет назад в Швеции, и первым продуктом компании были многоразовые ящики для хлеба – до того момента производители хлеба использовали одноразовые картонные коробки, и теплый хлеб проваливался сквозь дно таких коробок. Сегодня цель Nefab – не только предлагать упаковочные решения, минимизирующие экологический след, но и помочь клиентам и партнерам в сокращении их расходов.

Фото: Nefab

В Эстонии Nefab работает уже 20 лет. Если поначалу шведский головной офис решил начать здесь производство фанерных ящиков, то к сегодняшнему дню ассортимент продукции компании значительно расширился, добавился и ряд услуг – на заводе в Лагеди производится продукция из картона, пенопласта, фанеры и древесины, в Лехмья открыт логистический центр. Центр предлагает удобную упаковочную услугу, экономящую клиентам время и силы, которые приходилось бы тратить на общение с различными участниками цепочки поставок. Таким образом, клиентам больше не нужно самим заниматься упаковкой – их работа заканчивается, когда их продукт готов, потому что упаковку и логистику берет на себя Nefab.

Умное решение Nefab уменьшает повреждения при транспортировке и сокращает расходы на логистику К Nefab обратился клиент, занимающийся производством медицинского оборудования. Он попросил о помощи в вопросах упаковки, которая за последние три года обошлась ему более миллиарда евро. Продукт как сверхчувствителен к ударам и вибрации, так и сложен с точки зрения веса и габаритов. Кроме того, при транспортировке продукта из Китая через весь мир он проходит через ряд перевалочных пунктов. Компания Nefab разработала новую умную, хорошо защищающую и вместе с тем легкую, упаковку с необходимыми смягчениями, обеспечив значительную экономию. В общей сложности сократились: * ущербы при перевозках на 100% * транспортные расходы на 50% * расходы на упаковку на 22% и административные расходы на 50% * углеродный след упаковки на 30% * расходы на логистическую цепочку в целом на 55%

Ответственность начинается с основных ценностей

Фото: Nefab

Преимуществом Nefab является универсальность и ориентированность на клиента. От других упаковочных компаний Nefab отличается концепцией one-stop-shop, то есть клиент в одном месте получает весь спектр услуг от разработки дизайна упаковки до непосредственно самого процесса упаковки. Каждое решение разрабатывается с учетом потребностей клиента, связанных с его продуктом и упаковкой, и условий цепочки поставок, при этом отслеживаются расходы на цепочку поставок, а также экологический след продукта.

Качество обеспечивает международный концерн, который вносит свой вклад в работу местных компаний, делится знаниями и создает инновационные решения. Кроме того, концерн дает большое преимущество в виде глобальной сети Nefab – в любой точке мира у Nefab действуют одинаковые стандарты и требования к качеству. Таким образом всегда можно быть уверенным в том, что разработанное в Эстонии решение может так же успешно использоваться на заводах в Польше, Китае или США. В то же время глобальная сеть помогает оказывать локальную поддержку местным клиентам в любом уголке мира.

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Однако важно не то, что предлагается клиентам, а то, как предлагается. Ответственность заложена в природе Nefab и начинается с основных ценностей компании. Чтобы уменьшить свой собственный экологический след, Nefab ставит экологические цели для своего завода и логистического центра. Цели Nefab заключаются в сокращении потребления энергии и воды, расхода бумаги, производственных остатков и в вовлечении в эту деятельность своих сотрудников. Так, например, была создана система сортировки мусора, с которой может справиться каждый сотрудник.

Nefab сравнивает себя не с другими компаниями, а с самой собой, поставив перед собой цель сегодня быть лучше, чем вчера. Компания очень дорожит своими сотрудниками и придерживается того принципа, что каждый человек должен заниматься своим делом. Для этого рабочие места и сотрудники описываются с помощью анализа DISC, и проводится определенная работа для того, чтобы каждый сотрудник занимал наиболее подходящую для него должность и чтобы его сильные стороны могли быть выражены и реализованы в рабочей среде.

Внешние размеры упаковки должны быть как можно меньше, а транспортное пространство необходимо использовать максимально эффективно

Фото: Nefab

Клиентами Nefab являются промышленные компании в области телекоммуникаций, энергетики, авиации, медицины, автомобилестроения, производства литиевых батарей и прочего. Таким образом, компания имеет опыт упаковки самой разной продукции. Сильной стороной Nefab является производство транспортной упаковки для очень чувствительных продуктов, для требовательных клиентов, в соответствии со специфическими потребностями.

Работа начинается с разработки дизайна упаковки, где дизайнеры создают подходящее решение в соответствии с характеристиками продукта и его цепочкой поставок. При создании упаковки мы следим за тем, чтобы внешние размеры упаковки были как можно меньше и пространство для транспортировки использовалось по максимуму. Так клиенты могут максимально эффективно использовать ценные ресурсы. Для измерения экологического следа используется специальная программа GreenCalc, которая помогает рассчитать влияние продуктов на окружающую среду при использовании для транспортировки разных упаковочных решений.

Изо дня в день Nefab работает над тем, чтобы упаковочные решения клиентов помогали экономить на расходах, возникающих в связи с цепочками поставок, и сокращать воздействие на окружающую среду. Кроме того, клиентам предлагается возможность использовать продукцию, сертифицированную по схеме FSC, – это гарантирует, что материал произведен в соответствии с принципами ответственного лесопользования.

Новые вызовы и зеленое будущее

Фото: Nefab

Охватившая мир пандемия 2020 года подстегнула к действию и Nefab, COVID принес с собой множество новых возможностей и новых трудностей с точки зрения организации труда. Хотя большую часть пандемии многие люди работали из дома, обмен информацией внутри компании обеспечен очень хорошо, и нашлось немало людей, которым новый распорядок труда пришелся по душе. Значительных изменений в объемах производства не произошло – спрос в медицинском секторе увеличился, но снизился в автомобильной промышленности, что привело к перераспределению объемов между этими сферами. Единственной проблемой на сегодняшний день являются трудности с поставками сырья, обуславливающие колебания рынка.

В дальнейшем Nefab будет уделять все больше внимания вопросам экологии. Цель 20-го, юбилейного, года эстонского подразделения – также направить сознание людей на устойчивое развитие. Каждый месяц Nefab посвящает себя одной области, которая поможет нам двигаться к лучшему будущему. К примеру, в мае компания Nefab предложила своим сотрудникам и партнерам в рамках виртуальной толоки сажать деревья в тех местах, где они живут, – так, совместными усилиями уже было посажено 8 933 дерева. В июне мы уделим внимание собственному здоровью и будем призывать всех больше двигаться. Помимо укрепления здоровья, движение может принести пользу: Nefab превращает все пройденные шаги в деньги, которые направляются в стипендиальный фонд и будут использованы осенью для организации Хакатона. На Хакатоне Nefab надеется найти новые устойчивые решения в мире упаковки и дать студентам возможность испытать свои способности. На дворе очень интересный год, сфокусированный на всех тех темах, которые Nefab считает важными.

Как подбирается наиболее подходящая упаковка для вашего продукта? * Процесс проектирования упаковки включает в себя тщательный анализ продукта и цепочки поставок, в результате которого определяются наиболее подходящие материалы для производства как внутренней упаковки, оболочки, так и контейнера для данного продукта. * Разработанная упаковка подвергается лабораторным испытаниям на падение, воздействие влаги и прочего, чтобы гарантировать ее долговечность. * Необходимо соблюдать размеры, штабелируемость и вес упаковки (последнее особенно важно при авиаперевозках). * При разработке упаковки всегда отдается предпочтение экологически чистым материалам и рассчитывается экологический след упаковочного решения.

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