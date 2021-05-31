Руководитель Estiko Grupp Кристо Сели: «Цифровая уборка – часть системного подхода»

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Тартуское предприятие Estiko Grupp уже три года участвует во всеэстонском дне Цифровой уборки. Поскольку в этом году предприятие сосредоточилось на «зеленых» делах, оно уделяет все больше внимания своему цифровому следу.

«Мы уже много лет участвуем в Дне цифровой уборки, потому что он близко перекликается с нашими экологическими целями. Важно, чтобы люди больше осознавали все, что связано с окружающей средой, в том числе влияние нашего цифрового следа на окружающее пространство. Мы убедились в том, что День цифровой уборки, который уже в третий раз прошел в январе этого года под эгидой Telia, поможет нам сделать заметный шаг к более чистой и упорядоченной среде», – сказал Кристо Сели, генеральный директор компании Estiko Grupp.

Коллектив активно участвовал в Дне цифровой уборки

По словам Сели, в этом году в цифровой уборке участвовало большинство офисных сотрудников Estiko Grupp, которые составляют треть работников предприятия. «Положительные отзывы и активность участников не первый год остаются на удивление высокими. Благодаря особенностям нашего предприятия около трети коллектива смогло активно провести цифровую уборку. Большое количество наших сотрудников работает на фабрике Estiko Plastar или в принадлежащем группе отеле, где в число их рабочих инструментов не входит, например, компьютер или иное смарт-устройство. Однако я думаю, что многие из нас также занимались цифровой уборкой и вне работы, потому что в «проветривании» наверняка нуждаются не только рабочая, но и личная техника».

Облачная среда помогает избегать дублирования

По словам Сели, основной проблемой в организации цифровой работы является архивирование различных документов и файлов. Одним из решений для Estiko Grupp стали облачные среды: «Мы целенаправленно пересмотрели организацию своей работы и внесли коррективы, чтобы не дублировать документацию и снизить объемы хранения данных. Для этого мы, например, стали более активно использовать различные облачные решения».

Сели отмечает, что гибридная работа, продолжающаяся уже более года, привела к постоянно растущему количеству электронных писем, составляющих значительную часть цифрового мусора – данных и файлов, которые нам больше не нужны. «Время от времени следует критически просматривать свой почтовый ящик и удалять ненужное. Я уверен, что каждый из нас ежедневно получает довольно много писем, которые мы даже не открываем – от разных предложений до новостных рассылок. Отписавшись от них и удалив письма, мы сможем предотвратить переполнение почтового ящика», – добавил Сели.

Необходимо уделять ежедневное внимание цифровой гигиене

Хотя день цифровой уборки – это хороший способ пересмотреть все данные и файлы, которые накапливаются на устройствах с течением времени, и удалить лишние данные, Сели заметил, что важно ежедневно уделять внимание своей цифровой гигиене: «День цифровой уборки четко дал нам понять, что со временем в наших устройствах скапливается огромное количество ненужного мусора. Точно так же, как следует ежедневно поддерживать порядок в своем доме, нужно делать это и в цифровой среде – таким образом сохраняется системность, и в результате проще найти нужную информацию».

Все начинается с образа мышления

В то же время Сели отмечает, что в мире дигитализации неизбежно возникает проблема сокращения нашего цифрового следа. Однако стоит помнить, что каждый из нас может многое сделать, чтобы замедлить рост цифровых отходов: «Это вопрос образа мышления – если мы будем более осознанно делать каждый шаг в кибермире, уже это поможет нам не оказаться в один прекрасный день перед грудой цифрового мусора».

Хотя следующий день цифровой уборки под руководством Telia состоится только в январе 2022 года, время от времени стоит удалять ненужные данные и файлы со своих устройств. Вы можете найти советы и рекомендации по уходу за оборудованием и освобождении его от цифровых отходов в технологическом блоге Digitark.