Решение о преемственности: Pine Coast представляет новую бизнес-модель в странах Балтии

Кирилл Герасимович, исполнительный директор Pine Coast Фото: Sergejs Getnikovs

Молодое поколение уделяет основное внимание достижению личных целей, а не продолжению бизнеса родителей, а это означает, что около 60% компаний во всем мире не имеют плана преемственности. Компания Pine Coast представляет новаторскую для прибалтийского бизнес-ландшафта предпринимательскую модель, нацеленную на продолжение бизнеса выходящих на пенсию владельцев компании. Ее управляющий директор Кирилс Герасимовичс при поддержке 20 местных и международных партнеров ищет одно предприятие для приобретения.

Отсутствие преемника в семье заставляет владельцев бизнеса беспокоиться о будущем фирмы после их выхода на пенсию. Единственная цель Pine Coast - представить всемирно известную бизнес-модель в странах Балтии, предложив решение о преемственности одной многообещающей компании в Латвии, Литве или Эстонии.

«К сожалению, дети почти половины владельцев предприятий в Европе больше заинтересованы в создании стартапов, нежели в продолжении дела своих родителей, в результате чего родительский выбор оказывается довольно ограниченным», - говорит Кирилс Герасимовичс, управляющий директор Pine Coast. Кирилс, который берет на себя роль управляющего директора приобретенной компании, - трудолюбивый и требовательный к себе предприниматель, действующий при поддержке 20 местных и международных партнеров, их капитала и советов. Кирилс имеет более чем 8-летний опыт работы в финансовых и инвестиционных подразделениях ведущих международных финансовых организаций, где он тесно сотрудничал с руководством компаний, действующих в различных отраслях экономики.

«Кирилcу, с его желанием перенять бизнес и взять на себя управление одной хорошей компанией, удалось убедить группу опытных предпринимателей профинансировать поиск и приобретение предприятия. В деловом мире такое случается нечасто», - говорит Ээро Тохвер, исполнительный директор эстонской компании-разработчика программного обеспечения Uptime, инвестор с более чем 20-летним опытом управления и один из инвесторов-партнеров Pine Coast.

Партнеры играют важную роль не только на стадии финансирования поиска и приобретения, но и в дальнейшем управлении деятельностью компании. Помимо предоставления капитала, партнеры (все они являются успешными руководителями, предпринимателями и серийными инвесторами с обширным опытом работы и инвестиций) будут предлагать свое наставничество на протяжении всего проекта. Некоторые из них также станут членами правления, играющими активную роль в деятельности приобретаемой компании.

Кирилc и его партнеры стремятся сосредоточить свои усилия на сохранении наследия и дальнейшем развитии приобретенной компании. «Как будет выглядеть моя компания через 10 лет? - этот вопрос боятся задать многие владельцы бизнеса. Предпринимателю на пенсии важно знать, что его предприятие попадет в надежные руки и не прекратит свое существование из-за того, что кто-то выжимает из него все ресурсы, сокращает персонал и т. д.», - поясняет Кирилс. Как только компания будет найдена и приобретена, Кирилс переедет к месту ведения ее деятельности и возьмет на себя руководящую роль.

Данная бизнес-модель зарекомендовала себя во всем мире в различных отраслях экономики как отличная стратегия выхода для владельцев предприятий, которые решают отойти от дел, не имея плана преемственности. «Моя цель - найти одну такую компанию, готовую к подобной инновационной модели. У меня и моих партнеров есть необходимые знания, мотивация и капитал. Мы рады воплотить эту концепцию в жизнь и в странах Балтии», - говорит Кирилс.

Узнать больше о компании Pine Coast можно на www.pinecoast.eu