Saarmas 30. Самая опытная прачечная в Эстонии иногда стирает по 34 тонны белья день

Уже почти 100 лет в центре Таллинна по адресу Магазини, 20 работает впрачечная. Последние 30 лет в прачечной действует компания AS Saarmas, сотрудники которой в день могут выстирать, высушить и погладить 34 тонны постельного белья и полотенец.

«Saarmas – это мое детище, с которым мы пережили как худшие, так и лучшие времена», – говорит Ева Коппель, основательница и владелица прачечной. Худшие времена были, например, в прошлом году и этой зимой, когда крупный заказчик компании, судоходная компания Tallink, была вынуждена прекратить рейсы из-за коронавируса. Сегодня восстановлено около 50% объема работы, то есть этим летом в среднем обрабатывались 19 тонн белья в день.

Компания AS Saarmas начала свою деятельность 31 января 1991 года, отделившись от производственной группы Kiir. «Изначально мы работали как небольшая компания под руководством Kiir, но нам приходилось отдавать им часть прибыли, и это нам не нравилось. Мы основали новую компанию, название которой хотели взять из мира животных. Вначале хотели назвать luik – лебедь, но компания с таким названием уже была тогда мы остановились на saarmas – выдра, – вспоминает Коппель. – В то время было непросто создать компанию, не так, как сейчас, когда достаточно пары кликов мышкой и двух минут! На это потребовались месяцы, нам пришлось пройти через комитет по присвоению имен, подписать документы у нотариуса и т.д.».

Компания Saarmas начала свою деятельность в том же здании, где с 3 ноября 1924 года работала их предшественница, первая паровая прачечная в Таллинне. Город когда-то построил это здание возле самой большой реки в городе – реки Хярьяпеа, которая в 1937 году была заключена в трубу. Уже почти 100 лет в этой прачечной почти без перерыва стирают белье. Работа останавливалась только во время войны и ремонта прачечной. Уже на момент основания прачечная была самой большой и современной во всей Прибалтике.

Важно работать и не жадничать

«К началу работы у нас были небольшие накопления, и мы смогли купить оборудование на аукционе. Несколько лет спустя мы выкупили и здание, – говорит Коппель. – Были как хорошие времена, так и плохие, но мы как-то держались на плаву. Нам, безусловно, помогло то, что в первые годы мы не выплачивали дивидендов, инвестируя все накопленные деньги. Пережить трудные времена помогло и то, что мы не брали кредитов. Долг – это чужие деньги, и кроме того, ссуда означает высокие проценты. Главное – работать и не жадничать».

В хорошие времена, около трех лет назад, в Saarmas работал 191 человек, из которых на сегодняшний день осталось 61. «Почему так? Во-первых, уменьшился объем работы, какое-то время мы работали всего несколько дней в неделю, хотя обычно готовы работать 7 дней в неделю 365 дней в году. Сегодня мы могли бы нанять еще несколько человек, потому что у нас вдвое больше работы, чем в прошлом году, но свободных рабочих рук нет! Похоже, что летом люди предпочитают получать пособия от Кассы по безработице и не работать», – говорит Коппель.

Все эти 30 лет компания Saarmas специализируется на стирке постельного белья и полотенец для гостиничных предприятий и судов. «Лучше делать что-то одно хорошо, чем десять дел, но плохо. Кроме того, я не люблю тратить деньги на первое, второе и третье, это не наш стиль. Даже если дела будут идти плохо, потому что все яйца сложены в одну корзину, то это судьба. Фактически, объемы работы резко упали, но сегодня мы счастливы, что у нас вообще есть работа!»

Таллиннская паровая прачечная в 1930-е года, ныне там находится прачечная AS Saarmas

Работа в прачечной не из легких

Коппель признает, что работать в прачечной трудно, хотя у них есть современный парк машин, например, постельное белье складывается автоматически. «Рабочий процесс выглядит так: поступает партия белья из гостиницы или с судна. Пододеяльники, наволочки, полотенца и простыни сортируются, стираются и гладятся отдельно. Но в помещениях очень жарко и работа не из легких, хотя, по сравнению с тем, когда я впервые сюда пришла, это день и ночь».

Ева Коппель пришла на работу в прачечную на Магазини еще в 1970-х годах. Она работала экономистом в отделе обслуживания Таллиннской городской управы, причем в институте изучала управление производством, а не обслуживание. Однако в какой-то момент прошла волна увольнений. «Городской управе тогда принадлежала и прачечная, куда меня пригласили в качестве председателя профсоюза. Потом я стал возглавлять цех, а с развалом Советского Союза мы основали свою компанию».

Коппель вспоминает, что тогда в прачечной стояли машины на 100-килограмм, а полы были залиты водой. Люди работали в больших фартуках и резиновых сапогах, мокрое белье, с которого стекала вода, вручную перекладывали в сушилку и вручную складывали. Зимой было так много пара, что окна из-за недостаточной вентиляции стекла запотевали полностью. «Сейчас все изменилось до неузнаваемости. В первую очередь я закупила в Швеции подержанное оборудование, которое было дешевле. Потом открылись границы и появилась возможность посещать выставки и знакомиться с разной техникой. Я искала лучшее и приобрела новое оборудование Kannikiser, которое считается Роллс-Ройсом в мире прачечных. Это было первое подобное оборудование в странах Балтии. Окупилась каждая вложенная копейка».

Компания Saarmas AS уделает большое внимание качеству, руководствуясь требованиями систем менеджмента качества и охраны окружающей среды ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. В 2017 году компания внедрила современную систему низкотемпературной стирки OxyGuard 40 от Ecolab. В новой системе стирка осуществляется при 40 градусах, а используемые химикаты и процесс – единственные в Европе имеют сертификат Ecolabel. Благодаря этой системе значительно сократилось потребление энергии и воды, а также выбросы в окружающую среду.