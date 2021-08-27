1. Глава
Региональный менеджер Elisa: многие успешные карьеры начинаются за прилавком в представительстве
Моя карьера 2021
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    Опытный специалист по обслуживанию клиентов: ни одного скучного рабочего дня за 20 лет

    Силле руководит представительством Elisa в Курессааре и каждый день находит в своей работе что-то новое и интересное.Фото:

    Проработавшей в Elisa уже почти два десятилетия Силле Май чужда рутина. Руководя представительством в Курессааре, она каждый день учится чему-то новому.

    Силле Май – коренная жительница Сааремаа. Ее история – отличный пример того, что карьеру можно сделать не только в столице, ведь милый родной остров тоже весьма перспективен. При общении с Силле сразу становится ясно, что ей очень нравится руководить представительством Elisa в Курессааре. Это многолетний опыт.
    «В свое время я изучала инфотехнологии, затем работала в туристическом секторе. Однажды мне позвонили из фирмы Mobinest, предшественницы Elisa. Я тогда вообще не искала работу, но мое резюме еще висело на портале. Меня пригласили на должность специалиста по продажам в представительстве и я решила попробовать себя на этом поприще». Шли годы, предприятие пару раз переименовывалось, а Силле оставалась на своем месте. Почему? Она говорит, что люди бывают разные: некоторые хотят постоянно подниматься по карьерной лестнице, другим интереснее просто приобретать новые знания. Силле Май много лет работает специалистом по продажам и стала руководительницей представительства. Так что она по-прежнему помогает клиентам, параллельно занимаясь организационными вопросами. Например, она отвечает за своевременное пополнение ассортимента и функционирование всего оборудования в представительстве.
    Всегда новые и увлекательные вызовы
    «Моя работа содержит много возможностей для саморазвития. Я не люблю скучать! Очень интересно следить за тем, как невообразимо быстро меняется ситуация в мире телекоммуникаций и особенно в Elisa. В начале мы продавали клиентам только разговорные пакеты, затем добавился интернет, недавно появились и телевизионные услуги. Вызовы появляются один за другим, мы приспосабливаемся и энергично двигаемся дальше». Улыбаясь, Силле добавляет, что ее выбор работы даже получил научное обоснование. «Несколько лет назад я прошла тест на профессиональную пригодность, там было множество вопросов. При анализе ответов выяснилось, что я идеально подхожу для текущей должности».
    При этом она знает и ощущение фрустрации, возникающее на работе, которая не мотивирует. «Когда-то я недолго проработала в сфере производства электроники. Я чувствовала себя в тупике, мое саморазвитие остановилось».
    Клиенты напоминают о себе в обеденный перерыв и на мероприятиях
    Одно из преимуществ жизни в небольшом городе – многие клиенты постепенно превращаются в добрых знакомых. «Я всегда стараюсь найти оптимальное решение для каждого клиента без промедления».
    Силле Май поясняет, что в результате надежных многолетних отношений с клиентами они иногда обращаются к ней за советом и вне рабочего времени. «Вполне обыкновенная картина: я нахожусь на каком-то мероприятии с мужем и внезапно отлучаюсь, потом он спрашивает, почему меня так долго не было. А я за это время успела проконсультировать трех клиентов». Один огромный плюс этой работы для Силле как раз заключается в возможности общаться с людьми и помогать им. «Многие клиенты очень лояльны. Например, человек был вынужден перейти к другому оператору в связи со сменой работы, но он все равно пришел ко мне за новым телефоном. Это доверие действительно радует, я польщена им».
    Хотя должность Силле Май и требует присутствия в представительстве, после разразившегося в 2020 году коронакризиса она освоила навыки удаленной работы. «Раньше мы думали, что для нашего коллектива труд на дому невозможен. Но мы справились и с этим вызовом. В те дни компания организовала все для нас наилучшим образом. Мы обслуживали клиентов по электронным каналам. Многие вопросы теперь решаются онлайн, в общении со специалистом или чат-ботом Анникой, но мне очень нравится живое общение с посетителями представительства», призналась Силле и добавила, что даже в домашнем офисе работа бывает довольно гибкой, например при составлении и обсуждении графиков дежурств.
    В завершение Силле Май советует каждому читателю задуматься: от чего именно его глаза начинают сиять? «Если ты считаешь свою работу разнообразной и увлекательной, то ты можешь с удовольствием проработать на одном месте 5, 10 и даже 20 лет. Просто старайся не скучать! В Elisa мне до сих пор ни разу не было скучно».

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