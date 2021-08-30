CyberCube помогает крупнейшим страховым компаниям мира оценивать киберриски

Киберриски – это величайшая возможность, открывшаяся перед страховщиками более чем за столетие. В мире с миллиардами устройств подключённых к Интернету (IoT), информационным взрывом и автоматизацией разных отраслей промышленности киберриски трансформируют экономику и общество и, следовательно, всю отрасль страхования.

Компания CyberCube создает ведущую мировую аналитику киберрисков для страховой отрасли. Благодаря лучшему в своей категории доступу к данным и продвинутой междисциплинарной аналитике, аналитическая платформа компании, доступная в виде облачного сервиса, помогает страховым организациям – брокерам, страховщикам и перестраховщикам – принимать лучшие решения при страховании от киберрисков.

Информационный взрыв и устройства IoT приводят к тому, что киберриски влияют на все, поэтому киберстрахование – это будущее страховой отрасли.

Талантливые инженеры, разрабатывающие решения для пакета продуктов CyberCube, играют ключевую роль в решении одной из величайших мировых проблем страховой отрасли. В этой статье старший инженер Татьяна Киротар объясняет, что мы делаем, чтобы помочь крупнейшим страховым учреждениям мира принимать решения по рискам, связанным с кибербезопасностью, и как живется в CyberCube.

Cтарший инженер CyberCube Татьяна Киротар

Почему вы решили прийти сюда на работу?

Я искала компанию с современными решениями, технологиями и хорошим соответствием корпоративной культуре, поэтому я стала искать позицию в быстро растущей начинающей компании — в Эстонии таких много.

Поскольку ранее я также работала в области страхования, прийти на работу в CyberCube было отличным выбором. Мне знакома была отрасль в целом, но меня также привлекал элемент киберстрахования.

Я считаю, что за последние несколько лет значение кибербезопасности и киберстрахования чрезвычайно возросло и развитие будет продолжаться. CyberCube пытается решать проблемы в этой области.

Чем занимается CyberCube?

CyberCube предоставляет аналитику киберрисков на основе данных для страховой отрасли. Наши продукты способны моделировать реалистичные сценарии катастроф (например недоступность крупнейшего поставщика облачных услуг или последствия кибератаки на систему здравоохранения), помогают выявлять накопление портфельных рисков, оценивают финансовые потери от кибератак и помогают понимать профили кибербезопасности. Все эти функции помогают страховщикам и их клиентам принимать лучшие решения связанные с киберрисками.

Над какими проектами вы работаете?

Я работаю старшим инженером и скрам-мастером в команде разработчиков продукта Broking Manager. Broking Manager помогает покупателям страхования на основании нашей аналитики принимать решения о передаче рисков или покупке страхования.

Broking Manager – это один из продуктов, имеющихся на платформе CyberCube. Помимо Broking Manager, у нас есть еще несколько продуктов и другие вспомогательные услуги. Для нас это означает, что мы также тесно сотрудничаем с другими командами для обеспечения координации циклов выпуска, разработки общих характеристик и различных взаимозависимостей.

Какие проблемы пытается решать CyberCube?

Наша миссия – создание ведущей мировой платформы аналитики киберрисков – представляет собой одну из самых сложных задач, стоящих перед мировой отраслью страхования. С помощью необходимого набора данных и создаваемой нами аналитики мы стараемся обеспечить страховщиков возможностью предлагать своим клиентам более эффективные решения в области киберрисков.

Информационный бум и устройства IoT приводят к тому, что киберриски влияют на все аспекты нашей жизни, поэтому киберстрахование – это будущее страховой отрасли.

Как бы вы описали корпоративную культуру CyberCube?

CyberCube – это по-настоящему многообразная, увлеченная и открытая группа людей. Я искренне считаю, что встретила в CyberCube больше дружелюбных людей, чем где бы то ни было.

Наши американские коллеги очень поддержали меня, когда я впервые встретилась с ними во время рабочей поездки в Сан-Франциско. Для меня это был первый месяц работы в компании и, хотя новое место работы и другая страна немного пугали, все в офисе отнеслись ко мне по-дружески, благодаря им я почувствовала себя как дома. Из-за пандемии мы не можем ездить и встречаться лицом к лицу, но я все еще ощущаю эту позитивную энергию, даже через видеозвонки, чаты и виртуальные совместные мероприятия.

Летние дни в CyberCube.

Как вы думаете, что важно для инженеров при смене работы?

Я лично думаю, что важно продолжать учиться. Для инженеров всегда были важны личностный рост, свобода принятия архитектурных решений и возможность испытывать новые технологии.

Я также считаю, что основополагающее значение имеет соответствие корпоративной культуре. Чтобы выполнять свою работу эффективно и успешно, вы должны любить свою работу, своих коллег и вдохновляться общей картиной.

В последнее время я также заметила, что все больше инженеров хотят быть частью успеха компании – меня, несомненно, привлекли опционы на акции для работников CyberCube. Это дает вам почувствовать, что ваша работа имеет значение, и вы ощущаете большую заинтересованность в том, чтобы ради компании выходить за рамки стандартных требований, потому что в этом случае успех компании – это и ваш успех.

Почему инженерам стоит идти работать в CyberCube?

Наша клиентская база в 2020 году утроилась и продолжает расти, что демонстрирует важность наших продуктов. CyberCube гордится своей способностью строить многообразную и сплоченную команду с широким спектром экспертных знаний, областей специализации и опыта для создания ведущей мировой аналитики киберрисков. Компания действительно уделяет внимание созданию интересной, благоприятной и уважительной рабочей среды с приоритетами персонального развития и вовлечённости. Она также отличается по-настоящему гибким подходом к работе с возможностью работать дома.