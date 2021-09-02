Крупнейшие отрасли промышленности на мировом рынке

Крупнейшие отрасли промышленности в мире предоставляют важнейшие продукты и услуги, улучшающие жизнь миллиардов людей по всему миру, они управляют экономикой и создают миллиарды рабочих мест. В последнее десятилетие мы наблюдали, как экономика росла за счет прогресса в различных отраслях, особенно в отрасли технологии, науки и здравоохранения, а также в производстве.

По мере роста благосостояния во всем мире существующие отрасли расширяются, но в тоже время другие отрасли исчезают на фоне стремительной эволюции человечества. Технологическая революция за последние годы создала несколько новых отраслей, таких как iGaming и искусственный интеллект, которые стремительно развиваются. Давайте рассмотрим некоторые из крупнейших отраслей промышленности на мировом рынке.

1. Розничная торговля и продажи

Список, безусловно, начинается с продаж. Это та отрасль, которая стоит за успехом каждого бизнеса. Крупнейшими игроками на рынке продаж являются Walmart, Costco, The Kroger Co., Amazon. По прогнозам, к 2022 году объем розничных продаж в мире составит около 26,7 триллиона долларов США по сравнению с примерно 23,6 триллиона долларов США в 2018 году. Розничная торговля охватывает весь путь товара или услуги. Как правило это начинается с производства продукта и заканчивается покупкой этого продукта потребителем у розничного продавца. Розничные предприятия бывают разных видов, например, продуктовые магазины, рестораны и книжные магазины.

За последние годы, электронная коммерция занимает всё большую долю мирового рынка розничной торговли. В ходе текущего развития событий важно также отметить, что в 2020 году из-за пандемии глобальные продажи в электронной розничной торговле выросли на 27,6 процента по сравнению с предыдущим годом.

2. Финансовый сектор

Финансовый мировой рынок, несомненно, пережил непростой 2020 год, однако, учитывая условия, многие удивлены тем, насколько устойчивым оказался этот сектор. Когда правительства многих стран мира периодически останавливали экономику из-за пандемии коронавируса (COVID-19), в финансовом секторе наблюдался рекордный спад, поскольку иссякли как денежные средства, так и инвестиционные возможности. Тем не менее, во многом благодаря фискальной политике многих правительств, основные элементы отрасли смогли восстановиться. Например, государственные программы, созданные чтобы обеспечить людям достаточный доход для проживания, помогли сохранить банковские счета и страховые полисы открытыми, а финансовая поддержка корпораций ограничила масштабы падения цен на акции. Основная логика заключается в том, что для быстрого восстановления экономики в любой форме после окончания пандемии необходимым условием является наличие функционирующей финансовой системы. В 2019 году мировой рынок финансовых услуг оценивался примерно в 22 219 млрд долларов США.

3. Энергетическая промышленность (электроэнергия, нефть и газ)

Глобальная энергетическая промышленность обеспечивает большую часть наших основных потребностей, таких как электричество для ночного освещения, тепло, которое согревает наши дома, или топливо, на котором работают наши автомобили. В целом, энергетическая промышленность занимается производством и продажей энергии, которая может включать в себя производство, переработку, добычу и распределение различных источников энергии.

Нефтегазовая промышленность включает в себя крупнейшие мировые имена, такие как Shell, ExxonMobil, Chevron и British Petroleum. Хотя в 2020 году эти компании понесли потери в связи с резким и историческим падением цен на нефть, отрасль по-прежнему остается одной из самых прибыльных.

4. Рынок транспортных услуг

Транспорт - отрасль, которая поддерживает практически каждый сектор экономики. Кроме того, он доставляет людей по всему миру. Воздушный, железнодорожный, водный, наземный, кабельный, трубопроводный и космический - все они вносят равный вклад в продвижение мира на пути прогресса. По данным Globe News Wire, в условиях кризиса COVID-19 мировой рынок транспортных услуг, оцениваемый в 6,2 триллиона долларов США в 2020 году, по прогнозам, к 2027 году достигнет размера в 7,8 триллиона долларов США.

5. Строительство

По всему миру строятся высотные здания, архитектурные шедевры, отели и многое другое. Строительный сектор стал одним из крупнейших поставщиков рабочих мест и источником иностранной валюты. По данным Business Wire, ожидается, что объем мирового строительного сектора в целом вырастет с $11 491,42 млрд в 2020 году до $12 526,4 млрд в 2021 году. Рост в основном обусловлен тем, что компании восстанавливаются после воздействия COVID-19, который ранее привел к ограничительным мерам, таким как социальное дистанцирование, удаленная работа и закрытие коммерческой деятельности, что привело к операционным проблемам. Также ожидается, что в 2025 году объем рынка достигнет $16 614,18 млрд.

6. Здравоохранение

Благополучие человека является главным приоритетом, поэтому отрасль здравоохранения играет очень важную роль. Профилактика, диагностика и лечение многочисленных травм, болезней и т.д. - все это относится к отрасли здравоохранения. За последние 50 лет статистика смертности из-за отсутствия медицинских учреждений резко сократилась, и все благодаря развитию индустрии здравоохранения. Последние статистические данные по здравоохранению показывают, что это одна из самых крупных и быстрорастущих отраслей в мире. По данным Business Wire мировой рынок здравоохранения достиг почти 8 452 триллионов долларов в 2018 году, увеличившись на 7,3% в годовом исчислении с 2014 года, и, как ожидается, вырастет на 8,9% до почти 11 908,9 триллионов долларов к 2022 году.

7. Страхование

Управление рисками является одним из самых приоритетных направлений, и страхование - это рынок, который его удовлетворяет. От человеческой жизни до имущества - страхование доступно для всего, что есть на планете. Эта отрасль процветает и каждый день пополняется новыми игроками. По данным новостной ленты Globe News Wire общее влияние пандемии COVID-19 на индустрию страхования в настоящее время не определено, но ранние признаки показывают, что валовой доход от премий в 2020 году пострадал. Невозможно определить продолжительность пандемии, хотя вакцинирование населения вселяет надежду на то, что скоро наступит конец, и, как следствие, в 2021 году отрасль страхования вернется к положительному росту.

8. Информационные технологии

Все, что связано с технологиями, в наше время является золотой жилой, поэтому 5 из 10 самых прибыльных отраслей в мире относятся к технологическому сектору. Компьютерные услуги включают в себя широкий спектр услуг, от обеспечения безопасности до простой обработки данных.

Мир программного обеспечения настолько огромен, что различные виды программного обеспечения образуют собственную индустрию, от систем и приложений до развлекательного программного обеспечения и iGaming, которые в последние годы являются самостоятельной гигантской индустрией.

И последнее, но не менее важное: отрасль информционных технологий, является негласной частью всех других отраслей. Компьютеры - это современная базовая потребность для функционирования любого бизнеса.