На Дне открытых дверей Telia были представлены два важных обновления

Фото: Kristiina Võrk

9 сентября в главном офисе Telia снова прошел День открытых дверей, собравший представителей эстонских предприятий и экспертов в области технологий, IТ и кибербезопасности. С помощью видеотрансляции можно было принять участие в мероприятии и из тартуского офиса. В течение дня на семинарах обсуждались различные актуальные темы, в Клубе IТ-менеджеров ведущих IТ-специалистов Эстонии ждала увлекательная дискуссия, а в демонстрационной зоне мероприятия можно было ознакомиться с последними технологическими новинками.

Расширяется спектр защиты услуг кибербезопасности

Когда на горизонте постоянно появляются новые киберриски, нельзя игнорировать проблему безопасности. По мере того, как атаки становятся все более изощренными, а киберпреступники постоянно ищут новые способы нападений на предприятия, поставщики услуг также должны неустанно развивать свои услуги кибербезопасности и расширять спектр их защиты.

Например, растет объем DDoS-атак, в результате которых серверы перегружаются ложными запросами, а сайты или другие электронные среды становятся недоступными для пользователей.

Год назад Telia начала предлагать своим клиентам подключение к интернету с помощью нового решения сетевой безопасности, или «Безопасного интернета» , которое помогает предотвращать наиболее распространенные угрозы еще до того, как они достигнут места потребления интернета. На Дне открытых дверей клиентов «Безопасного интернета» ожидали хорошие новости – в конце года эта услуга дополнится еще и защитой от DDoS-атак.

Киберосведомленность сотрудников остается важной

Независимо от того, насколько мощное решение безопасности используется в предприятии, человек остается самым слабым звеном во всей цепочке. Этим все чаще пользуются киберпреступники. Чтобы пробиться сквозь защитные системы предприятия, не всегда требуется сложная кибератака, ведь для получения необходимых паролей и пр. часто достаточно фишинговой акции или применения какой-либо другой техники социальной манипуляции. Поэтому осведомленность сотрудников становится все более важной. В то же время опрос, проведенный в конце прошлого года, показал, что многим предприятиям нужна помощь в обучении сотрудников и требуются простые решения, которые помогут повысить осведомленность сотрудников в сфере кибербезопасности.

У Telia есть хорошие новости и в этой сфере – в сотрудничестве с партнерами были созданы две платформы для повышения осведомленности сотрудников о кибербезопасности, позволяющие предприятию улучшить кибергигиену сотрудников, разъяснить и усвоить важность кибербезопасности и развить практические навыки для обеспечения безопасности в современном цифровом мире. Конечно, планируется развивать и дополнять эти услуги, чтобы сотрудники предприятия могли испытывать полученные теоретические знания на практике (например, безопасно «атаковать» друг друга).

Аренда оборудования помогает сохранять окружающую среду

Очевидно, что многие руководители и IT-специалисты предприятий задавались вопросом, стоит ли компании владеть таким оборудованием, как компьютеры, принтеры и техника для видеоконференцсвязи, или же разумнее их арендовать.

Осознание того, что предприятию необязательно иметь собственный компьютерный или автомобильный парк, все больше распространяется и в Эстонии, потому что аутсорсинг обычно более рентабелен, а также позволяет предприятию сосредоточиться на своей основной деятельности. Однако экологический аспект не менее важен, чем финансовая сторона дела. Например, при большинство аренде оборудования большинство устройств затем используется повторно, что помогает уменьшить экологический след.

Используйте данные на благо своего бизнеса

Ежедневно собирается все больше и больше данных, и возможности их использования постоянно расширяются. Чем быстрее мы можем анализировать данные, тем быстрее мы сможем отреагировать на ситуацию и принять необходимые решения или изменения.

Для анализа мобильности Telia использует платформу Telia Crowd Insights , которая основана на анонимных данных мобильной сети и анализирует перемещение людей в определенный момент времени. Данные о мобильности могут использоваться как при формировании городского пейзажа или при планировании инфраструктуры торговых центров, так и для других целей, где необходимо оперативно оценивать мобильность людей.

Развитие бизнеса компаний все больше зависит от IТ