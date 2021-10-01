Сколько заработала эстонская компания RIA.com Marketplaces за половину 2021 года? Появился финотчет

Эстонская IT-компания RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине, предоставила отчет за первые шесть месяцев 2021 года. По данным из финотчета стало известно, что по сравнению с первым полугодием 2020 года выручка компании выросла почти на 30%. Сколько млн евро составляет чистая прибыль?

За первые шесть месяцев 2021 года выручка компании составила 9 млн 520 тысяч евро. Примечательно то, что за тот же период 2020 года компания заработала 6,9 млн евро. Рост составил 26,9%.

В ту же очередь EBITDA в первом полугодии составил чуть более 4 млн евро. К примеру в 2020 года этот показатель составлял 3,5 млн евро. А чистая прибыль за шесть месяцев этого года составила 3,47 млн евро, против в 2,43 млн евро в прошлом году.

Артем Уманец из компании RIA.com Marketplaces

Председатель правления RIA.com Marketplaces говорит, что у компании намечен план развития

"Пандемия коронавируса внесла свои изменения в планы компании. Но несмотря на кризис, мы удачно прошли прошлый год с общей выручкой больше 13 млн евро. В этом году за шесть месяцев мы уже заработали почти 10 млн евро. Мы работаем над тем, чтобы закончить этот год с хорошими финансовыми показателями. Также планируем достичь роста компании минимум на 50% в год, как было в 2015-2019. Выплаты дивидендов акционерам мы тоже не отменяли, и исправно производим все финансовые операции," говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces. "Также в последнее время многие потенциальные инвесторы интересуются датой выхода нашей компании на биржу. Мы проводили аудиторские проверки, работали над всеми юридическими вопросами. Сейчас мы находимся в ожидании удачной даты, чтобы произвести IPO. И это обязательно состоится."