Сколько заработала эстонская компания RIA.com Marketplaces за половину 2021 года? Появился финотчет
Эстонская IT-компания RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине, предоставила отчет за первые шесть месяцев 2021 года. По данным из финотчета стало известно, что по сравнению с первым полугодием 2020 года выручка компании выросла почти на 30%. Сколько млн евро составляет чистая прибыль?
За первые шесть месяцев 2021 года выручка компании составила 9 млн 520 тысяч евро. Примечательно то, что за тот же период 2020 года компания заработала 6,9 млн евро. Рост составил 26,9%.
В ту же очередь EBITDA в первом полугодии составил чуть более 4 млн евро. К примеру в 2020 года этот показатель составлял 3,5 млн евро. А чистая прибыль за шесть месяцев этого года составила 3,47 млн евро, против в 2,43 млн евро в прошлом году.
Артем Уманец из компании RIA.com Marketplaces
Председатель правления RIA.com Marketplaces говорит, что у компании намечен план развития
"Пандемия коронавируса внесла свои изменения в планы компании. Но несмотря на кризис, мы удачно прошли прошлый год с общей выручкой больше 13 млн евро. В этом году за шесть месяцев мы уже заработали почти 10 млн евро. Мы работаем над тем, чтобы закончить этот год с хорошими финансовыми показателями. Также планируем достичь роста компании минимум на 50% в год, как было в 2015-2019. Выплаты дивидендов акционерам мы тоже не отменяли, и исправно производим все финансовые операции," говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces. "Также в последнее время многие потенциальные инвесторы интересуются датой выхода нашей компании на биржу. Мы проводили аудиторские проверки, работали над всеми юридическими вопросами. Сейчас мы находимся в ожидании удачной даты, чтобы произвести IPO. И это обязательно состоится."
RIA.com Marketplace
Уже второй год подряд компания попадает в рейтинг Gaselli TOP, как одна из наиболее быстрорастущих в Эстонии.
В соответствии с аналитическим отчетом 2019 Global Classified Annual Report от AIM Group, RIA.com Marketplaces OÜ занимает 23 место в мировом рейтинге. Среди независимых порталов предприятие занимает пятое место в мире.
В свою очередь международное предприятие кредитной информации AS Creditinfo Eesti в этом году вручило эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ награду «Успешное предприятие Эстонии 2015-2020 года».
Также стоит отметить, что с 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.
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