PZU: в случае со страхованием жилья люди часто занижают стоимость своего имущества

Хотя о страховании собственного жилья люди в большинстве вспоминают только тогда, когда банк требует заключения договора или с жильем кого-нибудь из близких происходит несчастье, по словам менеджера по продуктам PZU Kindlustus Кристо Ыунапуу, становится все больше людей, которые по собственной инициативе хотят минимизировать риски. Однако при этом люди часто занижают стоимость своего имущества.

«Те люди, которые заключают договоры страхования для себя, осознают риски и хотят их минимизировать. К примеру, чтобы быть готовыми и застрахованными, если с их дорогой косилкой-роботом что-нибудь случится или дома прорвет шланг посудомоечной машины. Другие делают бумагу для банка – для них важен размер страхового взноса, а не минимизация собственных рисков», - говорит Ыунапуу. «Однако в последнем случае может возникнуть проблема, если несчастье все же произойдет. Потому что, если, например, страховая сумма при страховании домашнего имущества или страховании ответственности занижена, то выплачиваемое возмещение не сможет покрыть реальный ущерб».

Он добавляет, что в процессе заключения договора страхования у клиента всегда спрашивают, какое подлежащее страхованию домашнее имущество у него есть. «Обычно называют компьютер, телевизор, холодильник… Но нужно думать так, что, если бы у вас остались голые стены и вам пришлось бы обставлять пустое помещение, то что бы вам понадобилось. Стулья, стол, диван, посуда, постельное белье. Это означает, что страховые суммы были бы более реальными! Более того, разница в размере страховых взносов при страховой сумме, например, в 3000 евро и 30 000 евро, вовсе не десятикратная: примерно 10 евро против 25».

Страхование здания на стадии строительства зависит от состояния здания на момент страхования

К примеру, при строительстве строящегося дома важно, какие этапы уже готовы, какие работы еще ведутся и каков график работ. Если у дома уже есть окна-двери и крыша, то его уже можно страховать», – объясняет Кристо Ыунапуу. «Заключение договора страхования, учитывающего все нюансы и имеющего достаточное страховое покрытие, предполагает общение с человеком, разбирающимся в страховании, и фиксацию рисков. Следует быть готовым к тому, что страховщик попросит фотографии объекта. Так для каждого объекта индивидуально подбирается подходящее страхование».

В большинстве случаев страховать недвижимость обязывает банк, при помощи средств которого приобретается квартира или дом. «Я, правда, надеюсь, что осведомленность людей уже настолько велика, что никто не оставит без страховки здание, купленное на собственные деньги. В то же время может выясниться, что здание не отвечает условиям страховщика, например, недвижимость может иметь ценность из-за земли, но не из-за имеющегося на ней здания. Цель страхования все же заключается в том, чтобы покрывать непредвиденные расходы, вызванные авариями, а не возникающие с течением времени ущербы, такие как разрушающееся здание, грибок на стенах или протекающая крыша. Хотя финансовые учреждения хотели бы, чтобы все страховые риски были покрыты, все же следует обратить внимание на исключения, приведенные в условиях страхования, а также на исключения, связанные с собственной ответственностью. К примеру, в случае ущербов, обусловленных строительными и ремонтными работами, собственная ответственность выше».

Настоятельно рекомендуется страховать и жилье, в котором вы не проживаете постоянно: к примеру, если человек ездит на работу в Финляндию, а его дом в Эстонии остается без присмотра. В таком случае при краже со взломом или водопроводной аварии существует опасность того, что между наступлением и обнаружением ущерба может пройти много времени и ущерб может быть больше, чем в случае быстрого реагирования.

В случае с новыми объектами, наоборот, дела обстоят проще: новый частный дом, парный дом, бокс в рядном доме или квартиру можно быстро и удобно застраховать через электронные каналы. При страховании у человека спрашивают год постройки жилья, площадь и еще некоторые аспекты и рекомендуют выбирать как можно более обширную страховую защиту. Однако, если для реновации здания использовались дорогостоящие материалы, дома имущества на сотник тысяч евро или в подсобном помещении стоит дорогой ATV, то разумнее обратиться к специалисту по страхованию, который поможет зафиксировать имущество и риск и подберет подходящий пакет.

«Мы видим, что год от года растет доля страхования через электронные каналы: люди становятся более осведомленными, к тому же договор, заключенный через Интернет, выгоднее», – говорит Ыунапуу. «Ведь на самом деле страхование – это продажа доверия: мы даем клиенту чувство уверенности в том, что, если с его имуществом что-нибудь случится, мы решим его проблему».

Какие виды страховой защиты чаще всего выбирают?

Хотя чаще люди спрашивают о страховании здания и домашнего имущества, Ыунапуу рекомендует подумать еще о двух важных вариантах страховой защиты. Первый – расходы на аренду временного местожительства, то есть если в вашей квартире или доме произойдет пожар, в результате которого жилье станет не пригодным для проживания и потребует длительного ремонта, страховка покроет ваши расходы на аренду временного жилья.

Второй очень важный вид страхования – страхование ответственности, которое обеспечивает защиту и при несчастных случаях, происходящих вне дома, а также возмещает ущербы, причиненные домашними питомцами. К примеру, если ваша собака нападет на кого-нибудь на улице, то страховка покроет расходы на лечение и возместит стоимость испорченных вещей. Также она покрывает ущерб, причиненный детьми, если, играя в мяч, они разобьют окно соседям или, катаясь на велосипеде, поцарапают чужой автомобиль.

Особенно важно, по словам Ыунапуу, делать страхование ответственности, если вы живете в многоквартирном доме. «Если в вашей квартире на пятом этаже прорвет водопроводную трубу и ущерб в квартирах соседей будет достигать нескольких десятков тысяч евро, то без страховки вам придется долго расплачиваться по долгам», – приводит он пример и добавляет, что страхование ответственности нужно всем, поскольку, если даже у самого человека нет большого состояния, он может своими непреднамеренными действиями причинить серьезный ущерб третьим лицам.

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