Гибридное обучение побудило учебные заведения искать умные решения

Последние пару лет школам пришлось искать технические смарт-возможности для успешной организации гибридного обучения в дополнение к удаленной работе.

Коронавирусная пандемия поставила перед учебными заведениями довольно сложные вопросы о том, как в период ограничений продолжить учебу с максимальной эффективностью. ИТ-менеджер Тартуского центра профессионального образования Сильвер Пюви сказал, что вызванные пандемией ограничения, безусловно, повлияли и на повседневную деятельность центра. Большая часть учебы стала дистанционной либо классы пришлось «рассеивать», что, в свою очередь, местами приводило к нехватке помещений. «В нашем обучении есть много практических упражнений, которые сложно или даже невозможно выполнять удаленно», – пояснил Пюви. – «Для практических занятий мы разводили учеников по разным помещениям».

Теоретическую часть обучения можно было проводить дистанционно, но сложно приобрести навыки каменщика, столярного дела или повара через интернет. «Это просто неэффективно с точки зрения учебного процесса», – сказал Пюви.

Мобильность и безопасность

По словам Пюви, в случае дистанционного обучения важно было обеспечить учителям и ученикам безопасный доступ к школьной системе. Брандмауэр и VPN, безусловно, имели большую нагрузку, чем раньше. «Мы внедрили решение Privaat-APN , которое помогает безопасно входить в сеть учреждения», – сказал Пюви. С помощью решения Privaat-APN можно создать учебную среду в мастерской, в лесу – в любом месте, где это понадобится. Там будет безопасный и стабильный интернет и подключение к школьной учебной среде.

Архитектор решений кибербезопасности Telia Кристьян Альяс сказал, что во время пандемии вырос спрос на решения, которые позволили бы обеспечить безопасное сетевое соединение там, где людям это требуется. «Решение Privaat-APN или приватная точка мобильного доступа использует для подключения сеть 4G, где создается выделенный участок для предприятия, аналогичный его собственной внутренней сети. Предприятие само решает, какие устройства получают доступ к этой сети. Помимо прочего, такое решение – хорошая возможность заменить Wi-Fi на более безопасное и выгодное решение, имеющее большую зону покрытия», – пояснил Альяс.

Внутренняя кибергигиена становится все важнее

Во время ограничений, вызванных коронавирусной пандемией, киберпреступность во всем мире значительно возросла, поскольку большое количество людей работало в уязвимых домашних офисах. По словам Пюви, Тартуский центр профессионального образования напрямую не пострадал, потому что еще четыре года назад там стали уделять больше внимания кибергигиене. «В сотрудничестве с горуправой Тарту мы начали проводить тесты для повышения осведомленности», – сказал Пюви. – «Средняя осведомленность наших сотрудников о кибербезопасности определенно выросла».

Защититься от киберпреступников поможет даже соблюдение элементарных правил, таких как использование разных паролей для разных сред и предотвращение публикации вашей личной информации в интернете. По словам Пюви, осведомленность сотрудников учреждения не обязательно должна быть очень высокой, достаточно, чтобы она была чуть выше средней. «Важно не попадать в поле зрения преступников, не быть привлекательной мишенью», – сказал Пюви. Он добавил, что учебное заведение обычно не очень привлекает преступников, потому что атака на школу не окупается.

Гибридная работа и обучение – новая реальность

По словам Пюви, из новых форм обучения, возникших в нынешней ситуации, самой сложной технически является создание функциональной среды для гибридного обучения, когда учеба параллельно идет как в классе, так и дома. Это значит, что необходимо качественно свести воедино изображение и звук, поступающие из разных мест. «Учитель должен иметь возможность свободно перемещаться по помещению, и в то же время то, что он говорит, должно быть отчетливо слышно тем, кто находится по другую сторону экрана», – сказал Пюви. –«Обсуждения в классе также должны быть разборчивыми».

Например, до сих пор в классах мало использовали стационарные микрофоны, чаще это были обычные ручные микрофоны. Однако в контексте Covid это уже небезопасно. Поэтому Тартуский центр профессионального образования также тестирует и внедряет различные новые технические решения. «Мы сотрудничаем с другими учебными заведениями и предприятиями, которые уже используют аналогичные решения», – отметил Пюви. В заключение от отметил, что новые формы обучения больше нельзя рассматривать как нечто временное. Это новая реальность, которая сохранится даже после того, как пандемия отступит.