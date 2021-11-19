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19 ноября 2021 в 11:42 Поделиться:









Электромобили в cтранах Балтии: их доступность, проблемы и будущее

Количество продаваемых электромобилей в Европе растет с каждым месяцем. Это касается и стран Балтии. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces рассказывают о главных проблемах, которые встали на пути у любителей электротранспорта, а также о том, что ждет электромобили в будущем.

Доступность по цене — основное препятствие

Распространение электромобилей на рынке напрямую связано с национальным доходом стран. Об этом говорят последние отчеты Евростата. Например, самые большие доли автомобилей с электрическими двигателями у стран с самым высоким ВВП. И 73% всех продаж электромобилей сосредоточены именно в них.

ТОП-5 стран с самыми высокими долями электромобилей в ЕС и их соответствующий ВВП выглядят так:

1. Швеция: 32,2% — 45 610 евро

2. Нидерланды: 25% — 45 790 евро

3. Финляндия: 18,1% — 42 940 евро

4. Дания: 16,4% — 53 470 евро

5. Германия: 13,5% — 40 070 евро

А вот самые низкие доли в Евросоюзе на данный момент в тех странах, где ВВП меньше в два или три раза по сравнению с той же Финляндией.

ТОП-5 стран с самой низкой долей электромобилей в ЕС + их ВВП:

1. Кипр: 0,5% — 23 580 евро

2. Литва: 1,1% — 17 460 евро

3. Эстония: 1,8% — 20 440 евро

4. Хорватия: 1,9% — 12130 евро

5. Польша: 1,9% — 13 600 евро

Председатель правления эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces , которая покорила огромный рынок Украины и известна благодаря своей онлайн-площадке по продаже автомобилей AUTO.RIA.com (№1 в Украине и шестое место в мире среди автосайтов глобально), говорит, что, невзирая на размер ВВП, рост продаж электромобилей в Эстонии все же на хорошем уровне.

— В прошлом году в Евросоюзе 10,5% от всех новых зарегистрированных автомобилей были с электрическими двигателями. И Эстония была одной из стран, где наблюдался самый большой рост продаж этих автомобилей по Европе. За 2020 год было продано 323 автомобиля, что на 419% больше, чем в 2019 году (77 автомобилей). Почти такие же показатели и в двух других странах Балтии. За два первых квартала этого года показатели продаж электромобилей также стремительно растут. В Эстонии рост составил +144%, в Латвии +106%, а в Литве +92%, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

Доля рынка электромобилей по странам, 2020 г.

Про проблемы и будущее

Как говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, в данный момент эстонцы и другие прибалты не сильно ощущают проблемы связанные с электромобилями. Но они есть.

— Главная проблема — недостаточное количество точек для зарядки электромобилей. В Эстонии нет ни единого отрезка дороги, где на 100 км будет хоть одна зарядка. Если в Нидерландах на сто километров приходится 47 зарядных станций, то в Эстонии этот показатель составляет всего лишь 0,7. Такая же ситуация в Латвии и Литве. И если для автомобилей марки Tesla это еще не катастрофически важно, потому что есть запас хода, то для самого популярного в Прибалтике Nissan Leaf это проблема, потому что в холодное время езды хватает приблизительно на 100 км,— говорит Артем Уманец. — И если темпы реализации электроавтомобилей сохранятся, то в скором времени это может обернуться дефицитом зарядных мест по всей стране. Их сейчас по всей Эстонии приблизительно 200, а в Латвии и того меньше. За три года их количество должно вырасти в три раза. Смогут ли страны создать эту инфраструктуру — покажет время. Но задуматься нужно уже сейчас, иначе кому нужен электротранспорт без возможности зарядиться без очереди?

Уже второй год подряд компания попадает в рейтинг Gaselli TOP, как одна из наиболее быстрорастущих в Эстонии.

В соответствии с аналитическим отчетом 2019 Global Classified Annual Report от AIM Group, RIA.com Marketplaces OÜ занимает 23 место в мировом рейтинге. Среди независимых порталов предприятие занимает пятое место в мире.

Международное предприятие кредитной информации AS Creditinfo Eesti в этом году вручило эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ награду «Успешное предприятие Эстонии 2015-2020 года».

Также стоит отметить, что с 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.