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    Что вы знаете о стартап-секторе в Эстонии? Тест из 15 вопросов от RIA.com Marketplaces

    Сколько стартапов зарегистрировано в Эстонии? Какая сумма инвестиций на данный момент и какой оборот у компаний? Сколько тысяч людей трудятся в этих компаниях?

    Какие стартапы внесли наибольший вклад в экосистему и уплатили налоги в бюджет страны? Дайте ответ на эти и другие вопросы пройдя тест, который подготовили аналитики успешной эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces.

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Расследование Eesti Ekspress показало, что сотрудники ИТ-компании, занимающей верхние строчки в рейтингах Äripäev, в условиях строгой секретности могут быть организаторами одного из самых успешных порно-бизнесов в мире.
Расследование Eesti Ekspress показало, что сотрудники ИТ-компании, занимающей верхние строчки в рейтингах Äripäev, в условиях строгой секретности могут быть организаторами одного из самых успешных порно-бизнесов в мире.
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В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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