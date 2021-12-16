Content Marketing

16 декабря 2021 в 15:40 Поделиться:









Что вы знаете о стартап-секторе в Эстонии? Тест из 15 вопросов от RIA.com Marketplaces

Сколько стартапов зарегистрировано в Эстонии? Какая сумма инвестиций на данный момент и какой оборот у компаний? Сколько тысяч людей трудятся в этих компаниях?

Какие стартапы внесли наибольший вклад в экосистему и уплатили налоги в бюджет страны? Дайте ответ на эти и другие вопросы пройдя тест, который подготовили аналитики успешной эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces.