Что вы знаете о стартап-секторе в Эстонии? Тест из 15 вопросов от RIA.com Marketplaces
Сколько стартапов зарегистрировано в Эстонии? Какая сумма инвестиций на данный момент и какой оборот у компаний? Сколько тысяч людей трудятся в этих компаниях?
Какие стартапы внесли наибольший вклад в экосистему и уплатили налоги в бюджет страны? Дайте ответ на эти и другие вопросы пройдя тест, который подготовили аналитики успешной эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces.
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