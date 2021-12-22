Наиболее успешные компании этого года превзошли ожидания и продолжают свой рост

2021 год принес множество интересных предложений на акции, и наиболее заслуживающими внимания были компании Couchbase, Qualtrics, Duoalingo, Affirm, DigitalOcean Holdings Inc, Rivian, Unity, Gitlab, Procore Technologies и Doximity, предлагающие весьма востребованные сейчас услуги.

Все перечисленные компании показали на вторичном рынке хорошие результаты – Affirm оказалась на 210% выше первоначально цены, DigitalOcean Holdings Inc – на 143%, Rivian – на 58%, Gitlab – на 58%, Doximity – на 195%, TaskUs – на 178%. Doximity предлагает онлайн-платформу для врачей, позволяющую им общаться с коллегами, безопасно координировать обслуживание пациентов, проводить с ними виртуальные встречи и читать самые свежие новости и исследования в сфере медицины.

Doximity часто называют Linkedin для врачей – социальной сетью, помогающей в поиске деловых контактов. В число их клиентов входят фармацевтические компании, системы здравоохранения и медицинские кадровые агентства, которые заказывают там решения для маркетинга, найма и телемедицины.

DigitalOcean Holdings – это поставщик облачной компьютерной услуги, предлагающий свою инфраструктуру и рабочие инструменты девелоперам, стартапам и предприятиям малого и среднего размера. Его клиенты используют платформу, чтобы создавать, применять и масштабировать приложения. Из используемых продуктов предприятия можно привести в пример интернет- и мобильные приложения, хостинг веб-сайтов и онлайн-бизнес.

Наиболее ожидаемое IPO было из сферы электромобилей

Affirm Holdings – это стартап, занимающийся финансовыми технологиями и позволяющий клиентам покупать продукты в рассрочку. Примечательно, что недавно предприятие начало сотрудничать с Amazon – одной из крупнейших в мире платформ интернет-торговли.

TaskUs является цифровым аутсорсером, ориентированным на обслуживание быстро растущих технологических предприятий с целью представления, защиты и развития их торговых марок, или брендов.

Однако одним из наиболее ожидаемых был Rivian – предприятие собрало 11,9 миллиона долларов и обеспечило себе самое большое IPO в 2021 году. Компания пришла на рынок в разгар растущего интереса к электромобилям. Также Rivian стали первым из предприятий, выпустивших на рынок электрические грузовики. Все упомянутые компании имеют уникальные продукты, пользующиеся высоким спросом на рынке и благодаря этому приносящие своим компаниям высокую ценность на рынке.

С трех лидеров гонки акций не стоит спускать глаз!

• NVDA – акции NVDA в 2021 году выросли на 140%! Основной причиной стало развитие закулисья технологического сектора компании, будь то центр обработки данных, искусственный интеллект и машинное обучение, игры, графика, суперкомпьютеры, дроны, робототехника, автономная езда или облачные вычисления – у Nvidia для всего этого есть решения. Кроме того, компания совершает обдуманные покупки и приобретения, продолжая стабильно расти, и, работая с упомянутыми выше технологиями, она обеспечивает себе непрерывный рост. Следует упомянуть, что Nvidia полностью превзошли спрогнозированный для них рост доходов и прибыли.

• GOOGL – материнская компания Google, Alphabet, сообщила о своей прибыли за третий квартал. Деятельность компании складывалась удачнее, чем ожидалось, и ей удалось достигнуть лучших результатов как по доходам, так и по прибыли на акцию (EPS, или earnings per share). Стоимость акций GOOGL в 2021 году повысилась более чем на 72%. Предприятие по-прежнему доминирует по доходам от интернет-рекламы, в то время как рекламодатели увеличивают свои расходы. На Google не оказали существенного воздействия даже изменения в политике конфиденциальности iOS в iPhone, которые серьезно навредили доходам от рекламы в социальных сетях в общем. Google Cloud оправдала себя, и Google Workspace продолжает набирать популярность.

Существует определенная причина, по которой впечатляющие гонки акций GOOGL в 2021 году достигли пика после того, как предприятие объявило о своих доходах. Если говорить точнее, то прибыль за третий квартал составила 65,12 миллиарда, превысив рыночные ожидания, которые равнялись 63,34 миллиарда долларов!

Особенно интересно было увеличение доходов Google Cloud, учитывая, какие деньги Alphabet в нее вкладывает. YouTube по-прежнему остается мощной силой на просторах социальных сетей Alphabet – недавно число платных подписчиков этого сервиса превысило 50 миллионов.

• Экономические показатели Tesla (TSLA) за третий квартал демонстрируют жизнеспособность, их акции росли в цене на протяжении всего года, за первые 10 месяцев подорожав на 56%. Есть причины считать, что выдающиеся финансовые показатели Tesla сохранятся и в следующем году.

Прежде всего, упоминания заслуживает свободный денежный поток в размере 1,322 миллиарда долларов – один из самых крупных. Основная причина заключается в росте продаж компании в третьем квартале на 15% по сравнению со вторым кварталом. Иными словами, Tesla получает прибыль от более высокой маржи на свободные денежные потоки, поскольку рост ее продаж превысил ставку общих операционных расходов и капитальных расходов компании. Компания заключила несколько важных партнерских соглашений и в текущем году продемонстрировала стабильность поставок автомобилей.