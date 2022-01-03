Новинки 2022 ни в коем случае нельзя пропустить!

Очень вероятно, что в новом году со своими IPO на рынок выйдут Stripe, Instacart, Databrics, Discord и Chime, а вот Revolut, вероятно, еще должен подождать своего времени. По данным Bloomberg, Stripe по этой части уже ведет переговоры с инвестиционными банками. Согласно последней оценке, стоимость предприятия составляет 100 миллиардов долларов, а это означает, что выход предприятия на биржу может стать крупнейшим и самым ценным в истории.

Stripe – это цифровая платежная платформа, которой пользуются в 120 странах. В декабре компания сообщила о запуске своей новой услуги, получившей название Stripe Treasury. Речь идет о программном интерфейсе приложения, который взаимодействует с финансовой услугой, позволяя клиентам удобно отправлять, получать и депонировать денежные средства. Таким образом платежная платформа Stripe превратится в банк как сервисную платформу, которой пользователи уже доверяют. Согласно последней оценке, стоимость предприятия составляет 95 миллиардов, но она может достигнуть и 100 миллиардов долларов.

Instacart – одна из популярнейших услуг по доставке продуктов питания. Предприятие заключило договоры более чем с 400 розничных продавцов и выстроило сложную логистическую систему, охватывающую более 30000 магазинов. Эта сеть доступна примерно 85% семей в США и 80% – в Канаде. Согласно последней оценке, стоимость предприятия составляет 39 миллиардов, однако на IPO она может повыситься до 50 миллиардов долларов.

Стартап Databrics разработал программное обеспечение, при помощи которого можно быстро обрабатывать большие объемы данных и подготавливать их к анализу. У предприятия насчитывается свыше 5000 клиентов, таких как CVS Health, Comcast, Condé Nast и Nationwide. В феврале 2021 года предприятие провело раунд финансирования на сумму 1 миллиард долларов, и его стоимость оценивается в 28 миллиардов долларов. К числу инвесторов предприятия относятся Fidelity Management and Research, Whale Rock Capital Management, Amazon, Salesforce Ventures, Andreessen Horowitz, Capital G (Google) и Microsoft. По данным Business Times, IPO-стоимость предприятия может составлять от 35 до 50 миллиардов долларов.

Discord – бесплатный мессенджер, позволяющий обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями. Приложение, предназначенное для геймеров, во время пандемии коронавируса приобрело большую популярность, и его стали массово использовать для общения с друзьями и семьей. В 2021 году Microsoft решил купить компанию за 10 миллиардов долларов, но руководство компании отклонило предложение.

Chime – это полностью мобильная банковская платформа, предлагающая целый ряд традиционных банковских услуг без необходимости в реальных физических банках или филиалах. Также эта компания предлагает расчетные счета безо всякой ежемесячной платы. Первое публичное предложение компании ожидается в марте 2022 года, и ее предположительная стоимость составит 35-45 миллиардов долларов.

Что касается IPO Revolut, то в сентябре 2021 года его исполнительный директор сказал, что до того как публично выйти на биржу, годовой оборот предприятия должен достигнуть одного миллиарда долларов. В 2020 году оборот Revolut составил 361 миллиона долларов (годовой рост 57%), поэтому IPO в 2022 году маловероятно.

ТОП 3 – лучшие возможности для инвестиций в 2022 году!

•Meta Platforms (FB) –– владелица крупнейшей в мире социальной сети Facebook, которая позволяет более чем двум миллиардам активных пользователей в месяц общаться между собой через различные приложения. 25 октября FB опубликовал свои результаты за третий квартал, обнаружив 35-процентный годовой рост доходов до 29 миллиардов и чистую прибыл в размере 9,2 миллиарда долларов. Цифровой рекламный бизнес Facebook демонстрирует постоянный рост, и к тому же вселенная Meta Platforms – рынок, который к 2025 году должен вырасти до 280 миллиардов долларов – в долгосрочной перспективе имеет взрывной потенциал роста. Средняя целевая цена составляет 405 долларов (рост около 24%).

•Visa (V) – открытие мировой экономики оказало благоприятное действие на компанию Visa, предоставляющую услуги проведения платежных операций, поскольку потребители снова начали тратить деньги на путешествия, отдых и рестораны. И хотя в Visa появляется все больше конкурентов, эта компания все же владеет существенной долей рынка. Акции Visa демонстрируют относительно медленный рост, но это дает привлекательную возможность входа. Также компания предпринимает шаги для того, чтобы оставаться впереди конкурентов, например, приобретая многочисленные небольшие финансово-технологические компании. Средняя целевая цена составляет 275 долларов (рост около 31%).

•Alibaba (BABA) – это предприятие имеет прекрасный бизнес и большую рыночную капитализацию. Однако наибольший риск связан с китайскими регуляторами, поскольку действия правительства Китая сложно предсказать, из-за чего китайские компании могут нести более высокие риски. При нынешних ценах этот риск может быть преобразован в цену, которая выглядит очень привлекательно, и, если в следующем году нормативные препятствия будут упразднены, то, возможно, акции Alibaba снова оживут и начнут расти. Средняя целевая цена составляет 185 долларов (рост около 60%).