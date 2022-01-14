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14 января 2022 в 11:23 Поделиться:









Хабы и коворкинги: обзор 13 мест для работы в Таллинне от RIA.com Maketplaces

LIFT99 Telliskivi Hub и RED Hub, которые расположены в самом сердце Творческого городка Теллискиви Фото: Evert Palmets

После нескольких волн пандемии многие предприниматели и компании отказались от офисных площадей, отправив сотрудников работать из дома. Но многие нашли для себя альтернативу — работают в хабах и коворкингах. Какие места доступны для работы в Таллинне? Обзор с ценами от эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces.

Инновационные хабы — сравнительно молодое явление в Европе. В Эстонии, в частности в Таллинне, это уже не новшество, а место для работы тысяч людей. Об этом говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Markeplaces Артем Уманец, аналитики которой подготовили обзор хабов.

— Во время пандемии многие компании были вынуждены отказать от офисных площадей. И даже сейчас, когда ситуация более-менее стабилизировалась и понятна, многие сотрудники и команды различных технологических компаний выбрали именно хабы и коворкинги для своей работы. Причин много. Стартапы и компании тут развиваются быстрее чем в обычных офисах, сотрудники общаются и обмениваются опытом, а некоторые создают коллаборации с другими командами. Ну и отдохнуть или отвлечься можно — это важно. По всем факторам — в хабах благоприятная среда для создания новых единорогов. И именно тут венчурные инвесторы чаще всего могут их найти, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине. — Если говорить об инвесторах в хабы, то благодаря пандемии они получают высокий ROI, или проще говоря «показатель возврата инвестиций»‎. Цены за посещение коворкингов за последние 1,5 года заметно выросли. Поэтому уверен, что в ближайшее время в Таллинне и Тарту могут появиться еще несколько хабов.

ТОП-13 мест для работы: хабы и коворкинги

1. Metro Plaza

Адрес: Viru väljak 2

Этот коворкинг находится в центре города — в здании, в котором современная архитектура сочетается с оригинальным фасадом XIX века. Тут расположились 38 частных офисов, 58 столов для нетворкинга и два конференц-зала. Для участников открыт круглосуточно.

Цены:

Офисное помещение — от 210 € на человека в месяц

Коворкинг — от 188 € на человека в месяц

Виртуальные офисы — от 33 € в месяц

Конференц-залы — от 30,5 € в час

2. Tornimäe 5

Адрес: 2nd Floor, Tornimäe 5

Этот коворкинг занимает выгодное положение в финансовом квартале города, недалеко от фондовой биржи. Имеет 34 частных офиса, 23 столов для коворкинга и два конференц-зала.

Цены:

Офисное помещение — от 170 € на человека в месяц

Коворкинг — от 160 € на человека в месяц

Виртуальные офисы — от 18 € в месяц

Конференц-залы — от 26,5 € в час

3. Rotermann

Адрес: Vana jahuladu, Rotermanni 8

Ротерманн расположен в самом центре Таллинна, между Старым городом, морским портом и площадью Виру. Имеет отличное расположение и прекрасные виды.

В этом месте сдается 72 частных офиса, 14 столов для коворкинга и три конференц-зала.

Цены:

Офисное помещение — от 250 € на человека в месяц

Коворкинг — от 216 € на человека в месяц

Виртуальные офисы — от 52 € в месяц

Конференц-залы — 41 € в час

4. LIFT99 Tallinn Hub

Адрес: Telliskivi 60a/5, 2nd floor

Сразу два хаба предлагают для аренды от этой сети — Telliskivi Hub и RED Hub, которые расположены в самом сердце Творческого городка Теллискиви. Тут доступны различные тарифные планы: от пары часов, чтобы сменить обстановку, и до неограниченного доступа.

Цены:

1 день - 17€ + НДС

Членство сообщества — 125 €/10 дней в месяц + НДС

Гибкий стол — 200 €/мес + НДС

Фиксированный стол — 250€ + НДС

Командное место — 325 €/мес за стол + НДС

5. Spring Hub

Адрес: Pärnu mnt 148

Spring Hub был основан в 2016 году с целью изменить способ работы небольших команд. С началом пандемии этот коворинг уменьшил количество рабочих столов. И на данный момент ценовая политика такая же, как и была в прошлом году.

Цены без НДС (20%):

Выделенный стол — 170-290 € в месяц

Горячий стол — 170 € в месяц, 70 € за неделю или 15€ за день.

Аренда переговорной комнаты — от 15 €/час

6. Baltic Cowork

Адрес: Pärnu mnt 20a

Совершенно новый меблированный общий офис, расположенный недалеко от Старого города.

Цена:

Арендная плата составляет 145€ за человека в месяц.

7. Workland — четыре коворкинга

Адреса:

Hobujaama 4

Pärnu mnt 12

Maakri 19

Maakri 25

В Таллинне за время пандемии открыли два коворкинга от этой компании. Находятся они в деловом районе города, рядом с исторической частью.

Цены:

Личный кабинет на двоих: 500€ в месяц

Выделенный стол на одного: 280€ в месяц

Горячий стол: €220€/месяц (за одного человека)

8. Work27 Rävala

Адрес: Rävala puiestee 3

Этот коворкинг находится в финансовом центре Таллинна. Главная фишка — это коворкинг самообслуживания, который работает без администраторов. Тут все автоматизировано из приложения.

Цена:

Место не фиксировано: от 79 € в месяц

9. Spaces

Адрес: Rotermanni 6

Этот коворкинг размещен в переоборудованном заводе. Находится на окраине Хярьяпеа. Тут размещены 73 частных офиса, семь выделенных столов и три конференц-зала.

Цены:

Офисное помещение на одного человека: 240€ в месяц

Выделенный стол: 226€/ месяц за человека

Членство в коворкинге: 160€ в месяц, 103 € (10 дней) или 75 евро (пять дней) за одного человека

Конференц-зал: 41€/Час

Виртуальный офис: 46€ в месяц

10. Technopolis HUB

Адреса: Lõõtsa 2,4,6

Technopolis HUB — это небольшие офисы, предназначенные для небольших команд и компаний. HUB Ülemiste состоит из пяти небольших помещений для команд до 8 человек.

Цена: по запросу

11. Palo Alto Club

Адрес: Telliskivi 57

Этот коворкинг находится недалеко от железнодорожного вокзала Таллина. Как говорят сами основатели, клуб Пало-Альто изначально создавался для объединения стартапов из портфолио Superangel в общий банк для распространения идей. Теперь клуб доступен всем. Пало-Альто Клуб имеет своих собственных экспертов, которые консультируют участников по юридическим, кадровым, финансовым и другим вопросам.

Цена:

Членский взнос от 150 евро в месяц + НДС

12. 24/7 Office

Адрес: Vabaduse pst 174b

Этот коворкинг открыл свои двери в 2017 году. Предлагает предпринимателям удобные возможности для успешного расширения своей деятельности.

Стационарное рабочее место: от 190 евро в месяц

Один день: от 20 евро.

Конференц-зал: от 12 € / час

13. Tehnopol

Адрес: Mäealuse 2/1

Коворкинг и многие площади со столами для работы команд расположены в помещении инкубатора стартапов в Таллиннском научном парке. Также Tehnopol сдает комнаты и большие офисы во многих точках города.

Цена открытого офиса: от 150€ в месяц + НДС