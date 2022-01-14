Хабы и коворкинги: обзор 13 мест для работы в Таллинне от RIA.com Maketplaces
LIFT99 Telliskivi Hub и RED Hub, которые расположены в самом сердце Творческого городка ТеллискивиФото: Evert Palmets
После нескольких волн пандемии многие предприниматели и компании отказались от офисных площадей, отправив сотрудников работать из дома. Но многие нашли для себя альтернативу — работают в хабах и коворкингах. Какие места доступны для работы в Таллинне? Обзор с ценами от эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces.
Инновационные хабы — сравнительно молодое явление в Европе. В Эстонии, в частности в Таллинне, это уже не новшество, а место для работы тысяч людей. Об этом говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Markeplaces Артем Уманец, аналитики которой подготовили обзор хабов.
— Во время пандемии многие компании были вынуждены отказать от офисных площадей. И даже сейчас, когда ситуация более-менее стабилизировалась и понятна, многие сотрудники и команды различных технологических компаний выбрали именно хабы и коворкинги для своей работы. Причин много. Стартапы и компании тут развиваются быстрее чем в обычных офисах, сотрудники общаются и обмениваются опытом, а некоторые создают коллаборации с другими командами. Ну и отдохнуть или отвлечься можно — это важно. По всем факторам — в хабах благоприятная среда для создания новых единорогов. И именно тут венчурные инвесторы чаще всего могут их найти, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине. — Если говорить об инвесторах в хабы, то благодаря пандемии они получают высокий ROI, или проще говоря «показатель возврата инвестиций». Цены за посещение коворкингов за последние 1,5 года заметно выросли. Поэтому уверен, что в ближайшее время в Таллинне и Тарту могут появиться еще несколько хабов.
ТОП-13 мест для работы: хабы и коворкинги
1. Metro Plaza
Адрес: Viru väljak 2
Этот коворкинг находится в центре города — в здании, в котором современная архитектура сочетается с оригинальным фасадом XIX века. Тут расположились 38 частных офисов, 58 столов для нетворкинга и два конференц-зала. Для участников открыт круглосуточно.
Цены:
Офисное помещение — от 210 € на человека в месяц
Коворкинг — от 188 € на человека в месяц
Виртуальные офисы — от 33 € в месяц
Конференц-залы — от 30,5 € в час
2. Tornimäe 5
Адрес: 2nd Floor, Tornimäe 5
Этот коворкинг занимает выгодное положение в финансовом квартале города, недалеко от фондовой биржи. Имеет 34 частных офиса, 23 столов для коворкинга и два конференц-зала.
Цены:
Офисное помещение — от 170 € на человека в месяц
Коворкинг — от 160 € на человека в месяц
Виртуальные офисы — от 18 € в месяц
Конференц-залы — от 26,5 € в час
3. Rotermann
Адрес: Vana jahuladu, Rotermanni 8
Ротерманн расположен в самом центре Таллинна, между Старым городом, морским портом и площадью Виру. Имеет отличное расположение и прекрасные виды.
В этом месте сдается 72 частных офиса, 14 столов для коворкинга и три конференц-зала.
Цены:
Офисное помещение — от 250 € на человека в месяц
Коворкинг — от 216 € на человека в месяц
Виртуальные офисы — от 52 € в месяц
Конференц-залы — 41 € в час
4. LIFT99 Tallinn Hub
Адрес: Telliskivi 60a/5, 2nd floor
Сразу два хаба предлагают для аренды от этой сети — Telliskivi Hub и RED Hub, которые расположены в самом сердце Творческого городка Теллискиви. Тут доступны различные тарифные планы: от пары часов, чтобы сменить обстановку, и до неограниченного доступа.
Цены:
1 день - 17€ + НДС
Членство сообщества — 125 €/10 дней в месяц + НДС
Гибкий стол — 200 €/мес + НДС
Фиксированный стол — 250€ + НДС
Командное место — 325 €/мес за стол + НДС
5. Spring Hub
Адрес: Pärnu mnt 148
Spring Hub был основан в 2016 году с целью изменить способ работы небольших команд. С началом пандемии этот коворинг уменьшил количество рабочих столов. И на данный момент ценовая политика такая же, как и была в прошлом году.
Цены без НДС (20%):
Выделенный стол — 170-290 € в месяц
Горячий стол — 170 € в месяц, 70 € за неделю или 15€ за день.
Аренда переговорной комнаты — от 15 €/час
6. Baltic Cowork
Адрес: Pärnu mnt 20a
Совершенно новый меблированный общий офис, расположенный недалеко от Старого города.
Цена:
Арендная плата составляет 145€ за человека в месяц.
7. Workland — четыре коворкинга
Адреса:
Hobujaama 4
Pärnu mnt 12
Maakri 19
Maakri 25
В Таллинне за время пандемии открыли два коворкинга от этой компании. Находятся они в деловом районе города, рядом с исторической частью.
Цены:
Личный кабинет на двоих: 500€ в месяц
Выделенный стол на одного: 280€ в месяц
Горячий стол: €220€/месяц (за одного человека)
8. Work27 Rävala
Адрес: Rävala puiestee 3
Этот коворкинг находится в финансовом центре Таллинна. Главная фишка — это коворкинг самообслуживания, который работает без администраторов. Тут все автоматизировано из приложения.
Цена:
Место не фиксировано: от 79 € в месяц
9. Spaces
Адрес: Rotermanni 6
Этот коворкинг размещен в переоборудованном заводе. Находится на окраине Хярьяпеа. Тут размещены 73 частных офиса, семь выделенных столов и три конференц-зала.
Цены:
Офисное помещение на одного человека: 240€ в месяц
Выделенный стол: 226€/ месяц за человека
Членство в коворкинге: 160€ в месяц, 103 € (10 дней) или 75 евро (пять дней) за одного человека
Конференц-зал: 41€/Час
Виртуальный офис: 46€ в месяц
10. Technopolis HUB
Адреса: Lõõtsa 2,4,6
Technopolis HUB — это небольшие офисы, предназначенные для небольших команд и компаний. HUB Ülemiste состоит из пяти небольших помещений для команд до 8 человек.
Цена: по запросу
11. Palo Alto Club
Адрес: Telliskivi 57
Этот коворкинг находится недалеко от железнодорожного вокзала Таллина. Как говорят сами основатели, клуб Пало-Альто изначально создавался для объединения стартапов из портфолио Superangel в общий банк для распространения идей. Теперь клуб доступен всем. Пало-Альто Клуб имеет своих собственных экспертов, которые консультируют участников по юридическим, кадровым, финансовым и другим вопросам.
Цена:
Членский взнос от 150 евро в месяц + НДС
12. 24/7 Office
Адрес: Vabaduse pst 174b
Этот коворкинг открыл свои двери в 2017 году. Предлагает предпринимателям удобные возможности для успешного расширения своей деятельности.
Стационарное рабочее место: от 190 евро в месяц
Один день: от 20 евро.
Конференц-зал: от 12 € / час
13. Tehnopol
Адрес: Mäealuse 2/1
Коворкинг и многие площади со столами для работы команд расположены в помещении инкубатора стартапов в Таллиннском научном парке. Также Tehnopol сдает комнаты и большие офисы во многих точках города.
Цена открытого офиса: от 150€ в месяц + НДС
RIA.com Marketplaces: успех и мировое признание
Уже второй год подряд компания попадает в рейтинг Gaselli TOP, как одна из наиболее быстрорастущих в Эстонии.
В соответствии с аналитическим отчетом 2019 Global Classified Annual Report от AIM Group, RIA.com Marketplaces OÜ занимает 23 место в мировом рейтинге. Среди независимых порталов предприятие занимает пятое место в мире.
Международное предприятие кредитной информации AS Creditinfo Eesti в этом году вручило эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ награду «Успешное предприятие Эстонии 2015-2020 года».
Также стоит отметить, что с 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.
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