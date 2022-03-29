Аннели Ояметс: в трудные времена в денежных делах следует сохранять спокойствие и ясность ума

Председатель правления Таллиннского кредитного союза Аннели Ояметс рекомендует в нынешние непростые времена сохранять ясность ума и спокойствие, в частности, в денежных делах и не принимать необдуманных решений. Пожалуй, можно утверждать, что тревожные времена отразились и на финансовых решениях жителей Эстонии – они продают акции и покупают золото. Как происходящие в мире события повлияли на Таллиннский кредитный союз?

Разумеется, в воздухе чувствуется тревога, но нашу деятельность это не затронуло. Оттока членов союза не наблюдается, напротив — количество членов постоянно растет. У нас есть опыт преодоления кризиса, поскольку Таллиннский кредитный союз работает уже на протяжении 12 лет и повидал разные времена в экономике. Однако нынешний кризисный период, разумеется, отличается от периода после экономического кризиса 2008 года, когда мы начали свою работу. Сейчас речь идет о кризисе безопасности, и здесь важна, в частности, экономическая безопасность самих людей.

Экономическая безопасность – что вы под ней подразумеваете?

Во время кризиса сбережения человека должны быть размещены как можно более безопасно, поскольку важнее всего сохранить активы. Мы все видим, какой обвал произошел на Таллиннской бирже и на мировых биржах. Кроме того, инвестированные деньги должны быть ликвидны, то есть должна быть возможность как можно быстрее их использовать. Поэтому нужно взвешивать, куда инвестировать свои сбережения. Возможностей инвестирования сейчас очень много. Каждый сначала должен собрать информацию и изучить, например, историю того предприятия, в которое он планирует вложить деньги

Как Таллиннский кредитный союз обеспечил защиту вкладов своих членов?

В случае вкладов наших членов риск минимален, поскольку займы обеспечены недвижимостью и ипотекой в пользу союза. Кроме того, 20 процентов прибыли ежегодно помещаются в резервный фонд, а пять процентов с каждого вклада – в гарантийный фонд, поэтому за годы накопилось достаточное количество средств для того, чтобы справляться с неожиданными ситуациями и обеспечивать вклады членов. Мы не берем на себя больших рисков, поскольку нельзя рисковать сбережениями своих членов, однако мы можем выплачивать до шести процентов по вкладам, что обеспечивает вкладчикам ощутимый денежный приток, а самое главное, им не приходится беспокоиться за свои сбережения.

Таллиннский кредитный союз ведет деятельность 12 лет. Как за это время изменилась финансовая грамотность людей?

Без сомнения, сейчас люди знают больше, чем 10 или 20 лет назад. Можно сказать, что раньше они не знали ни о чем, кроме банковских вкладов. Всё больше людей открывают для себя кредитные союзы и их возможности.

Опишите среднестатистического члена Таллиннского кредитного союза

Возраст наших членов составляет от 35 до 70 лет. Их преобладающая часть не хочет рисковать своими сбережениями, однако эти люди настолько грамотны в финансовом плане, что не хотят хранить свои сбережения на банковских вкладах, где их съест инфляция. Хранение сбережений в Таллиннском кредитном союзе позволяет обеспечить ежемесячный пассивный доход, который для пенсионера может быть ощутимой прибавкой к доходу и который повышает качество жизни в пенсионном возрасте. С накопительного вклада проценты начисляются по формуле сложных процентов, что означает, что проценты накапливаются не только со вложенных сумм, но путем прибавления накопленного процента к сумме предыдущих процентов.

Таким образом, с помощью накопительного вклада можно заработать не только на процентах, но и на процентах с процентов. Этот вид вклада можно в любой момент пополнять суммами не менее 200 евро. Накопительный вклад популярен среди тех, кто копит деньги на какую-то крупную сделку, например, на автомобиль или на первый взнос при покупке жилья.

Какой самый популярный вклад?

составляет 3% в год, которые в случае крупных денежных сумм могут стать ощутимым дополнительным доходом. Вклад 24 – « гибкий» вклад, поскольку действие этого вклада можно прервать без потери накопленных процентов, и он дает вкладчику чувство уверенности в том, что при необходимости он сможет в любой момент забрать деньги, не потеряв накопленных процентов. В прошлом году мы представили Вклад24 , в случае которого хранящиеся на вкладе деньги можно забрать в течение 24 часов без потери процентов. Этот вклад подходит, прежде всего, тем, кто накопил деньги для совершения какой-то крупной покупки, но еще не нашел того, что ищет. В ином случае накопленная сумма лежала бы на текущем банковском вкладе, а при размещении ее на Вклад24 можно будет получить проценты и при необходимости практически сразу забрать эту сумму. Процентная ставка по вкладу, которые в случае крупных денежных сумм могут стать ощутимым дополнительным доходом. Вклад 24 – « гибкий» вклад, поскольку действие этого вклада можно прервать без потери накопленных процентов, и он дает вкладчику чувство уверенности в том, что при необходимости он сможет

Что можно порекомендовать тем, кто делает первые шаги в размещении своих сбережений?

Самое простое – приходите к нам в представительства, расположенные в Тарту и Таллинне. Наши работники готовы проконсультировать вас, ответить на все вопросы на вашем родном языке. Мы не только предлагаем возможность размещения средств на вкладах, но и предоставляем займы.

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