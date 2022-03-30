Прошлый год характеризует самый большой рост ИТ-услуг в истории

По словам руководителя отдела коммерческого управления ИТ Telia Андреаса Симселя, ситуация, когда основным направлением ИТ-сферы предприятия было ежедневное техническое обслуживание оборудования, явно ушла в прошлое. «Мы работаем в этой сфере уже более 15 лет и видим, что управление ИТ в компаниях становится все более стратегическим и является частью развития бизнеса предприятий. В настоящее время темы, связанные с ИТ, довольно часто обсуждаются за столом руководства», – сказал Симсель.

Предприятия все чаще доверяют управление ИТ партнерам , и в прошлом году портфель ИТ-услуг Telia сделал рекордный скачок. Рост наблюдался во всехинфотехнологических услугах, от ИТ-инфраструктуры до полного управления ИТ. Все больше требуются как сетевые решения, так и решения для обеспечения безопасности.

«Ожидания клиентов растут, и нам приходится прилагать все больше усилий, чтобы соответствовать потребностям наших клиентов. Возможность быстро реагировать на изменения на рынке и способность предлагать клиентам новые решения не менее важны, чем качество самих услуг», – сказал Симсель.

В области ИКТ Андреас Симсел видит новую тенденцию: клиентам нужен вклад партнера в связи с деятельностью по развитию, т.е. Devops as a Service. «Это означает управление микросервисами, необходимыми для запуска решений и приложений клиента, и управление изменениями в сотрудничестве с клиентом и его командой разработчиков. Кроме того, мы создали портфель различных услуг-платформ для поддержки разработок клиентов на базе контейнеров», – пояснил Симсел, добавив, что это, безусловно, важное направление для Telia, как крупнейшего поставщика ИКТ-услуг.

Все более важной становится роль услуг в области кибербезопасности . Предприятия поняли важность киберзащиты и предприняли реальные шаги для ее обеспечения. В результате чего за год значительно улучшился уровень кибербезопасности эстонских предприятий.

«Существует очевидный спрос на простые сетевые решения для обеспечения безопасности, которые автоматически обеспечивают базовую защиту. В то же время, в зависимости от размера или специфики предприятия, этого может быть недостаточно, и популярность набирают такие решения, как, например,авторизованный безопасный интранет на базе групп пользователей», – сказал Симсел.

Telia в Эстонии обслуживает более 20 000 рабочих мест, более 3 000 серверов и более 5 000 постоянных клиентов ИТ-услуг.