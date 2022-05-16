7 идей для инвестирования: Портфель недооцененных акций на 2022 год

Если цель инвестирования заключается в получении дохода выше рыночного, то приходится идти на компромиссы и брать на себя определенные риски. Портфель должен включать в себя активы всех типов, в том числе как дивидендные акции, специально предназначенные для получения доходов, так и недооцененные ценные бумаги с желаемой высокой доходностью. Аналитики Freedom24 подготовили список недооцененных акций 2022 года, имеющих потенциал роста до 135%!

Если компания демонстрирует хороший рост, то повышение стоимости ее активов может составлять до десятков процентов в год. Нередки случаи, когда низкая стоимость ценных бумаг – явление кратковременное. Однако бывают времена, когда эмитент не развивается и цена со временем не растет, а то и вовсе понижается. В этом и кроется высокий риск, связанный с такого рода ценными бумагами.

Конечно, одних цифровых данных недостаточно, чтобы понять перспективы акции. Необходимо проработать немало информации о таких компаниях, чтобы «поймать нужный момент». Значение коэффициентов может понизиться в двух случаях.

Первая из ситуаций носит положительный характер. Происходит вот что: с повышением стоимости ценной бумаги продажи и чистые доходы постоянно растут, свободный денежный поток увеличивается и финансовый рычаг уменьшается. Значит, финансовые коэффициенты понижаются, и компания считается недооцененной. В таком случае для инвестора самое важное – зафиксировать, увеличивается ли доход на одну акцию.

Вторая ситуация техническая. Она возникает тогда, когда прибыль в расчете на акцию, темп роста или кредитная нагрузка стабильны и цена акции понижается. Это может быть техническая коррекция, обусловленная новостями, кризисом в каком-то экономическом секторе, или ситуацией на рынке в целом. В таком случае финансовые коэффициенты уменьшаются из-за снижения цены акции. Это позволяет инвестору выбрать недооцененные акции с перспективой нового роста на данный момент.

Лучший способ поиска недооцененных компаний – сравнение двух условий: как положительный рост прибыли на акцию, так и анализ временных негативных факторов.

Портфель акций недооцененных компаний

Инвестирование в недооцененные компании сопряжено с рисками. Консервативным инвесторам достаточно частичного добавления подобных активов в портфель. Те же, кто ожидает максимально возможного дохода, могут создать себе агрессивный портфель роста. Freedom24 выбрали 7 компаний, акции которых сейчас недооценены. Некоторые из них ожидает рост более чем 130%.

Advanced Micro Devices (AMD)

14 февраля 2022 года компания AMD завершила процесс приобретения Xilinx, и это может привести к увеличению прибыли и свободных денежных потоков компании. А 4 апреля 2022 года AMD приобрели Pensando, и это ускорит выход AMD на рынок облачных, корпоративных и периферийных устройств.

Новые приобретения стимулируют рост доходов AMD и, вероятно, инвесторы недооценивают потенциал дохода и прибыли компании. Выпуск на рынок новых продуктов в 2022 году, по всей видимости, оживит внимание имеющихся клиентов и привлечет новых.

Astra Space (ASTR)

Речь идет об американской частной космической компании. В ноябре 2021 года ее ракета Astra 0007 успешно стартовала с космодрома Кадьяк и достигла орбиты. Рынок отреагировал на это событие 42-процентным повышением цены на акцию, так что можно представить, какое влияние станут оказывать будущие успешные полеты.

На 2022 год у Astra Space запланировано множество стартов, компания намеревается переходить от испытательной фазы к коммерциализации. К концу года прогнозируется рост доходов. Компания имеет чистую денежную позицию, которая продлится ориентировочно еще два года. Это делает ее привлекательной в глазах инвесторов.

Moderna (MRNA)

Можно утверждать, что пандемия Covid-19 сходит на нет, но будущее предсказать сложно. Компания Moderna считает, что вирус движется к эпидемической фазе, и человечеству просто придется с ним жить. И все же любое развитие событий потребует использования вакцин. Moderna уже ждет крупных заказов на Spikevax в 2022 году и после этого в 2023 году.

Всего в разработке у Moderna находится 44 программы. Самыми заметными из них являются вакцина от гриппа и вакцина против ВИЧ. Успешные разработки приведут акции эмитента к подъему.

GitLab (GTLB)

Платформа GitLab лежит в основе написания кода, необходимого инфотехнологам для создания ведущих приложений следующего поколения. Это критически важное программное обеспечение, использование которого может расти, несмотря на инфляционный рынок.

Возможность целевого рынка GitLab на рынке DevOps составляет около 40 миллиардов долларов.

Rivian Automotive (RIVN)

В первом квартале 2022 года компания Rivian выпустила 2553 электросамоката и к концу года намеревается нарастить производство. Партнерство с Amazon является их конкурентным преимуществом, поскольку оно обеспечивает компании стабильный денежный поток и повышает доверие к бренду.

Rivian торгуется по низкой стоимости, которая всего в 5,3 раза превышает продажу их будущих заказов, так что единственным большим препятствием к успеху компании являются нынешние сложности в цепочке поставок.

Sibanye Stillwater Limited (SBSW)

Те, кто хочет минимизировать риски, связанные с волатильностью фиатной валюты, могли бы рассмотреть платину. Из-за слабого глобального производства автомобилей этот металл держится на уровне 2016 года, но опасность, грозящая российскому экспорту, или восстановление спроса со стороны инвесторов могут положить этому конец.

Акции Sibanye по сравнению с рынком и партнерами имеют крайне низкую стоимость. Их дивидендная доходность составляет 8%. Кроме того, у компании сильная кассовая позиция, хороший уровень долга и план по сокращению капитальных расходов на ближайшие годы.

WeWork [WE]

Компания подорвала свое финансовое положение, предпочла рост прибыльности и стабильности и была близка к банкротству. Но у WeWork есть интересный продукт, который в период после пандемии оказался на удивление долговечным.

Нынешняя капитализация в размере около 4,4 миллиарда долларов предлагает потенциал роста. Если компании в один момент удастся достигнуть уровня использования производственных мощностей >90%, то акции могут подорожать в несколько раз по сравнению с нынешней ценой.

Фото: Freedom24.com

Что такое недооцененная акция?

Недооцененные акции – это ценные бумаги, фактическая стоимость которых, согласно мнению финансовых экспертов, выше рыночной стоимости. Они достойны большего. Инвесторам, желающим привлечь капитал, разумнее добавлять в свой портфель акции какой-нибудь такой компании.

Недооцененные акции – это возможность заработать на ценных бумагах в несколько раз больше, чем в среднем по рынку. Но такая перспектива сопряжена с высоким риском, поэтому необходимо защищаться от убытков путем диссипации рисков. И что еще важнее, нужно научиться лучше разбираться в особенностях того или иного сектора и в их влиянии на бизнес.

Как понять, является ли акция недооцененной?

Первым делом нужно провести фундаментальный анализ, чтобы определить дальнейшие тенденции. Вот индикаторы, которые направляют на правильный путь:

• Цена/доход – показывает отношение стоимости всех ценных бумаг к прибыли эмитента

• Цена/ стоимость RMTP – показывает отношение капитализации компании к балансовой стоимости активов

• Цена/денежный поток – показывает отношение всех акций к свободному денежному потоку

• Цена / продажа – показывает отношение цены акции к доходу

Чем ниже все эти показатели, тем лучше для инвестора. Это может означать, что акция недооценена.