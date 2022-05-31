В будущем чувство ответственности станет естественной составляющей каждого предприятия

Все больше предприятий придает важное значение ответственному поведению и зеленому мышлению. К ним относится и Эстонская страховая касса по безработице. Здесь, например, все больше переходят от бумажного делопроизводства к цифровым каналам, сокращают офисные площади. Это помогает хоть немного уменьшить экологический след. Однако, помимо этих, сделаны и намечаются также другие шаги.

“Думаю, люди хотят быть ответственными и заботятся об окружающей среде и о других людях, просто они не знают, как правильно действовать”, - считает главный специалист по персоналу Страховой кассы по безработице Эвелин Аусмеэс.

По мнению главного специалиста по персоналу кассы по безработице Эвелин Аусмеэс, чувство ответственности для кассы по безработице – тема во всех отношениях логичная, ведь основная деятельность предприятия обладает большим весом с точки зрения экономики и общества Эстонии в целом.

По словам Аусмеэс, касса по безработице играет важную роль и в местных сообществах. “В силу нашей величины и того, что наши офисы находятся в уездных центрах, мы тесно связаны с работой в сообществах и местными органами самоуправления и благодаря этому поддерживаем также различные проекты местного уровня”. Например, собирают использованные книги, чтобы отвозить их в попечительские дома и создавать библиотеки. В прошлый раз женщины из Сааремааского отделения кассы по безработице привезли ягодные кустарники и плодовые деревья для первого на острове общинного сада.

Маленькие шаги ведут к переменам

Службы клиентов кассы по безработице перешли на электронные каналы, а значит, клиенту не приходится пользоваться транспортом. Казалось бы, мелочь, но если учесть, что за год кассу по безработице посещает более 100 000 клиентов, экономия оказывается впечатляющей.

Приводит Аусмеэс и урок, полученный во время коронавируса. “Скажем, недавняя удаленная работа и переход на домашний офис – очень хороший стимул, чтобы задуматься, действительно ли нам необходимо столько офисных площадей”.

За последний год значительно возросло участие в благотворительных проектах, инициированы различные проекты по охране окружающей среды.

“Мы начали с себя, с обучения своих работников. Для работников кассы по безработице проводились тематические вебинары. Среди прочего, речь шла о вторичном использовании упаковки, цифровом мусоре и о том, почему лучше отдавать предпочтение воде из-под крана. Мы также призвали своих работников оставлять машину дома и добираться на работу на велосипеде или на своих двоих”, - рассказывает Аусмеэс.

Неплохое сотрудничество сложилось в прошлом году у кассы по безработице и с Центром повторного использования, откуда в офис доставляли большой ящик, в который люди могли класть свои вещи. “Ящик наполнялся много раз, и это было очень приятной неожиданностью!”

Благотворительность полезна и делателю

Благотворительные проекты организовывались в кассе по безработице еще до коронавируса и событий на Украине. Хорошей традицией стало поддерживать питанием и другими необходимыми вещами приюты для животных. При этом благотворительность полезна для всех. “Я заметила, что благотворительность помогает укреплять командный дух и внушает работникам чувство, что они смогли реально чего-то достичь”, - приводит Аусмеэс другие важные аспекты.

В один прекрасный день Аусмеэс обнаружила болтающиеся без дела ткани и старые фотостены. “Я нашла среди наших 1000 работников 10 портних, которые сами сшили 48 шикарных сумок для покупок по собственному дизайну, а мы продали их на аукционе своим работникам, направив весь доход на благотворительность”, - вспоминается главному специалисту еще одно славное начинание.

Активно действующая в кассе по безработице команда green office работает на добровольной основе и включает представителей всех отделов. “Здесь как раз собрались люди, для которых важны зеленый взгляд на мир, а также волонтерство и внесение своей лепты. В этой области команда по большей части лидирует, а поскольку она охватывает много различных отделов, то и информация доходит повсюду”.

При необходимости случалось поддерживать и собственных работников. Если у кого-то происходит трагическое событие, например, пожар или тяжелое заболевание, и он нуждается в помощи, обращаются с призывом ко всей организации. Такие призывы идут от сердца людей, и их всегда совместными силами стараются реализовать. “Чаще всего людям удается самим довести до конца предложенную ими идею”.

Уроки и испытания коронавируса

Поддерживать командный дух было особенно сложно в последние два года, когда всемирный коронавирусный кризис вынудил большую часть людей переселиться из обычного рабочего помещения в домашний офис. Поскольку работники теперь нечасто встречались физически и большинство совещаний проводилось в сети, то и поддерживать командный дух стало несколько сложнее.

Важно, подчеркивает Эвелин Аусмеэс, чтобы работники чувствовали, что о них заботятся и что они остаются частью организации, даже если они уже год как не видели своих коллег.

Чтобы проще было совместно обсуждать дела, вместе что-то делать (при этом находясь врозь), в кассе по безработице начали проводить “тематические месячники”. “Например, в феврале мы коллективно обсуждали счастье на работе, работники могли открыто поговорить о том, довольны ли они своей работой, счастливы ли. В марте у нас проходило мероприятие “Похвали коллегу”, было очень здорово, участвовали очень активно”, - рассказала Аусмеэс.

Длительная работа в домашних стенах может сильно повлиять и на душевное здоровье. Именно поэтому в апреле в кассе по безработице решили сосредоточиться на душевном благополучии работников. “В апреле мы каждую неделю организовывали часовой вебинар, на котором уделяли больше внимания душевному здоровью и относящимся к нему проблемам”.

Наряду с душевным здоровьем, не менее важную роль играет и здоровье физическое. Например, в мае в кассе по безработице организуются различные занятия, позволяющие работникам быть физически активнее и больше двигаться. “Каждое утро в 8:05 у нас проводится совместная зарядка, правда, с помощью сети, но цели больше двигаться достичь удается”, - рассказала Аусмеэс.

Работникам Страховой кассы по безработице нравится помогать Работники кассы по безработице с удовольствием участвуют в различных проектах. За последние годы они приняли участие во многих полезных мероприятиях. •Поучаствовали во всемирном дне уборки •Помогли Национальной библиотеке перевезти книги •Ходили собирать помощь для Продуктового банка •Поддерживали проект для яхтсменов с ограниченными возможностями «Особые яхтсмены» •Во время рождества устраивают кафе, доход от которых идет на благотворительность •Занимаются донорством крови

Как вдохнули новую жизнь в старые рекламные стены

В любой организации есть склад, где хранятся вещи, которые больше не нужны. Старые рекламные плакаты, фотостены, рекламные флаги и т.д. Есть такое помещение и в кассе по безработице, однако в конце прошлого года было принято решение, что эти лежащие без дела вещи нужно как-то использовать. Так и родилась мысль немного обработать старые фотостены и рекламные флаги и сделать из них сумки для покупок.

Швейную команду составили 10 работников, работающих по всей Эстонии на различных должностях, от бухгалтеров до консультантов. В конце рабочего дня застучали швейные машины, и было сшито 48 своеобразных сумок, выставленных затем на аукцион. Кроме фотостен, на сумки пошли также стенки ярмарочного тента и рекламный флаг. Собранные деньги передали на благотворительность. Кому именно передать деньги, работники кассы по безработице также решали сообща – путем голосования.

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Главный специалист по персоналу Страховой кассы по безработице Эвелин Аусмеэс рассказала, что идея зародилась во время проходившего в сентябре месячника окружающей среды, когда она увидела в одном из помещений фотостену, которую больше нельзя было использовать, ведь оформлена она была еще в прошлом веке.

“Эта ткань сразу ассоциировалась у меня с сумками для покупок. Сначала я подумала, что мы оставим ее на следующий год, но поскольку в ноябре у нас в кассе по безработице был месячник благотворительности, то почему было и не убить двух зайцев, совместив вторичное использование и благотворительность”, - добавляет она.