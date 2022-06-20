Selver на лето снизил цены курьерской доставки интернет-магазина

«Мы делаем это уже третий год подряд», — говорит Кристьян Андерсон, руководитель отдела коммерческого учета компании Selver. Узнайте, почему Selver делает скидки, как обеспечивает прозрачность ценообразования и как планирует ассортимент. Прилагается сравнительная таблица цен крупнейших интернет-магазинов

Клиенты уже знают, когда будут скидки на доставку. «Впервые мы снизили стоимость курьерской доставки на летний период в 2020 году, чтобы представить клиентам расширение услуг e-Selver на места летнего отдыха, — описывает стратегический ход Андерсон.

С июня прошлого года доставка e-Selver охватила всю Эстонию, и мы хотели в летние месяцы предложить покупателям скидку, чтобы они попробовали, насколько удобно заказывать на дачу и вообще в любой отдаленный уголок Эстонии товары из интернет-магазина, ассортимент которого соответствует гипермаркету. Этим летом мы повторяем акцию, потому что люди массово уезжают за город, а магазинные товары им все же нужны. Повторю: в какой бы регион Эстонии вы ни направились, e-Selver доставит туда ваши покупки», — говорит Андерсон.

Ценообразование интернет-магазина должно быть прозрачным

По словам Андерсона, Selver поддерживает в интернет-магазинах и физических магазинах один уровень цен. «Если транспортные услуги подорожают, мы отразим это в стоимости курьерских услуг, но не этим летом. Сейчас, несмотря на существенное подорожание топлива, мы стараемся держать расценки на курьерскую доставку на уровне прошлого лета. Услуга доставки заказа в любой уголок Эстонии, безусловно, очень удобна, но сделать ее выгодной — непростая задача. На фоне высоких цен на топливо услуга становится только менее прибыльной, и все же электронная торговля пришла, чтобы остаться».

Товары E-Selver уже целый год доступны всей Эстонии – и услугой воспользовались более 75 000 домохозяйств. «Мы действительно доставляем покупки в любые уголки Эстонии, кроме небольших островов. Если ваш дом есть на карте Regio, мы его найдем», — показывает Андерсон, как компания находит адрес заказчика. Кроме того, он рассказал, что даже хутора, которые трудно найти по адресу, потому что тот представляет собой просто название этого хутора, на самом деле нанесены на карту и отображаются в меню адресов интернет-магазина.

Звездный час e-Selver в период COVID

«По сравнению с периодом пандемии объемы заказов в интернет-магазинах теперь упали в среднем на треть, – комментирует рыночную ситуацию Андерсон, – Люди снова вернулись в физические магазины. И все же у продуктовых интернет-магазинов оборот сократился в меньшей степени, чем у остальных. Хотя объемы продаж e-Selver тоже сократились, они сейчас втрое больше, чем были до пандемии COVID. Пандемия предоставила шанс интернет-магазинам и навсегда изменила поведение потребителей».

Самые стабильные заказчики е-Selver проживают в южных уездах Эстонии. Андерсон утверждает, что в эти районы не доставляет покупки ни один другой крупный продуктовый магазин, а физические продуктовые, как правило, расположены далеко. «Две трети заказов поступают из Харьюского, Тартуского и Пярнуского уездов – собственно, пропорционально их населению», – говорит он.

Важно не разнообразие ассортимента, а качество

Ассортимент продукции e-Selver на протяжении лет остается неизменным, потому что, по словам Андерсона, цель компании – предлагать лучшие товары. «Наш интернет-магазин, очевидно, отличается тем, что в нем продаются и развесные товары с прилавка. Все, что актуально для клиентов в нашем ассортименте, быстро попадает в e-Selver». Он добавил, что в последнее время, в дополнение к сезонной смене ассортимента, они занимались разработкой возможности пожертвования в пользу Украины.

E-kaubanduse Liit (Эстонский союз электронной торговли) недавно обнародовал исследование, которое показало, что люди предпочитают делать покупки в интернет-магазинах, обеспечивающих устойчивую доставку. По словам Андерсона, стратегия устойчивого развития Selver отчасти распространяется и на интернет-магазин. «У нас очень большой ассортимент отечественных товаров и продукции мелких производителей. Сейчас мы тестируем на небольшой группе клиентов такое решение, как доставка покупателю заказа из интернет-магазина в тканевой сумке многоразового использования». Клиент вносит свой вклад в экологию, планируя покупки заранее и не отправляясь за продуктами на машине в день курьерской доставки.

См. сравнительную таблицу по крупнейшим продуктовым интернет-магазинам

В таблице показано, в какие регионы доставляются товары крупнейших сетевых магазинов. Сеть Selver предлагает доставку по всей Эстонии, за ней следуют Rimi, Prisma, Coop и Barbora. При этом Selver и Prisma – единственные, кто не требует минимальной суммы заказа. Что касается ассортимента, самый большой предлагает Prisma, но и остальные имеют близкий к этому выбор – от 10 000 до 14 000 наименований товаров.

Компания Selver установила одинаковые цены в физическом магазине и в интернет-магазине из стратегических соображений – это позволяет покупателю убедиться в том, что цена товара не содержит скрытой доплаты за доставку. Тот же подход применяет и Prisma. Бесплатная доставка интернет-магазинов Barbora и Rimi начинается при покупке на сумму, соответственно, от 49,99 евро и 50,98 евро. В Тарту Barbora предлагает бесплатную доставку.