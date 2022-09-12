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12 сентября 2022 в 12:51 Поделиться:









Готовиться к Рождеству предприятиям необходимо уже сейчас

Может показаться, что до Рождества еще очень далеко, ведь пока даже не наступила осень. Однако логистические компании советуют в этом году своевременно начинать подготовку к зимним праздникам. Как говорится, "тише едешь, дальше будешь", и эта поговорка полностью передает суть подготовительного этапа.

Независимо от того, являетесь ли Вы руководителем предприятия или специалистом в области логистики, необходимо учитывать, что в осенне-зимний период могут возникнуть различные риски, которые могут затруднить своевременное получение груза вашей компанией. В этой статье мы расскажем об основных моментах, которые помогут встретить праздники без лишних хлопот.

Совет 1: начните планировать грузы уже сейчас!

До Рождества осталось всего несколько месяцев. Эксперты по логистике настоятельно рекомендуют действовать заблаговременно, если хотите успеть к рождественскому сезону пополнить запасы на полках или ассортимент интернет-магазина. Во-первых, осенью различные страны, такие как США, Канада или Китай, могут ввести новые ограничения из-за распространения вируса, в результате чего время получения товаров в Эстнию может значительно увеличиться. Учитывая текущую ситуацию, предприятиям рекомендуется использовать морские перевозки из Китая в Европу, поскольку цены в настоящее время варьируются в зависимости от маршрута, причем на популярных дальневосточных направлениях разница в цене может достигать 40 %.

Во-вторых, во многих странах, особенно в США и Европе, существует дефицит рабочей силы. В-третьих, продолжаются длительные забастовки сотрудников отдельных авиакомпаний. Расходы людей растут непропорционально их доходам, поэтому забастовок действительно можно ожидать все чаще и чаще. Как правило, они происходят в крупных компаниях, таких как Lufthansa, SAS, портовых терминалах Гамбурга, где действуют крупные профсоюзы, готовые бороться за справедливую оплату труда. Логисты прогнозируют вероятность забастовок также и в других компаниях, связанных с международным транспортом.

Этот вид форс-мажора окажет существенное влияние на обработку груза перед отправкой и задержит его доставку в Эстонию. Именно поэтому грузоперевозки следует заказывать уже в сентябре. Независимо от того, будет ли это ваше первое Рождество в качестве предпринимателя или десятое, мы рекомендуем всем действовать заранее, планируя перевозку грузов без лишних хлопот. С помощью платформы MyDello возможно сэкономить свое время и расходы на 15-20 %.

Совет 2: заблаговременно готовьтесь к Черной пятнице

Каждый год в последнюю пятницу ноября во многих странах проходят популярные распродажи Black Friday или Черная пятница, побуждая торговцев еще раньше готовиться к буму продаж. По многолетнему опыту специалистов по логистике, в ноябре наблюдается высокий спрос на авиаперевозки, поскольку это обеспечивает относительно быстрое время доставки – в этот период стоимость грузоперевозок может резко возрасти, поскольку предприятия “соревнуются” между собой за то, чтобы их грузы могли попасть на грузовые самолеты.

Совет 3: диверсифицируйте своих поставщиков

В свете вышесказанного США и Китай потенциально могут стать теми странами, которые смогут оказать значительное влияние на грузопотоки и сроки доставок. Почему это важно? Если в какой-либо из стран произойдут значимые события, у вас должна быть альтернатива – другое государство-член Европейского союза, откуда вы сможете заказать, например, рождественские лампочки или елки.

О планировании грузоперевозок необходимо задуматься гораздо раньше, поскольку в Китае не отменена политика нулевой толерантности к Covid-19, которая проводится с максимальной ответственностью. При обнаружении новых вспышек среди населения деятельность всех компаний в регионе резко ограничивается или даже приостанавливается. Ни производственные предприятия, ни транспортные компании или компании транспортной инфраструктуры (порты, аэропорты) не явяляются исключением. В результате работающие транспортные узлы оказываются перегруженными, поскольку товары перебрасываются туда из закрытых регионов.

Предприятиям необходимо помнить – чем ближе к концу года, тем выше риски как в связи с Covid-19, так и с забастовками работников авиакомпаний. Вполне вероятно, что никому не удастся избежать этих рисков, поэтому уже сейчас все более важным становится своевременное планирование грузоперевозок.

MyDello сможет помочь в любой ситуации

Независимо от того, являетесь ли Вы представителем малого, среднего или крупного предприятия, и имеете ли в своей команде специалиста по логистике или нет, одним из наиболее эффективных решений для заказа грузоперевозок является онлайн-платформа MyDello, которой пользуются уже более 1000 различных компаний.

Платформа MyDello значительно упростит заказы на грузоперевозки, позволяя легко просматривать и сравнивать стоимость грузоперевозок и отслеживать грузы 24 часа в сутки 7 дней в неделю. MyDello располагает опытными специалистами по логистике из Эстонии, Латвии и Литвы и поможет найти оптимальное решение для различных ситуаций индивидуально для Вас. Использование онлайн-платформы является бесплатной.