Основная тема конференции Telia Digital Hub – синергия науки и частного сектора

Telia Digital Hub 2021 Фото: Erlend Štaub

В этом году одной из важных тем крупнейшей в Эстонии конференции по дигитализации Digital Hub является сотрудничество между миром бизнеса и наукой. Мы обсудим, как ускорить создание инновационных решений, чтобы c помощью внедрения инноваций на Эстонских предприятиях сделать нашу страну еще более конкурентоспособной.

9 ноября в Котле культуры уже в третий раз пройдет конференция по дигитализации Digital Hub, которая вновь соберет известных визионеров и ведущих лидеров мнений в сфере науки и техники из Европы и Эстонии. Конференция организована Telia в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций, и в этом году к проекту присоединился новый партнер – Net Group.

Руководитель подразделения бизнес–клиентов Telia Хольгер Хальянд отмечает, что инновационные решения и дигитализация сегодня являются ключевыми словами для успешного и устойчивого бизнеса. «Мы организуем Digital HUB для предприятий, которые создают будущее. Новые технологии позволяют внедрять все больше новаторских решений, но для того, чтобы развитие Эстонии было быстрым, нужно создать синергию между наукой и предпринимательством. И безусловно необходимо, чтобы государство и предприятия больше сотрудничали в этой сфере, ведь инновации – это наше важнейшее преимущество, которое позволит нам быть успешными во все более глобализированном мире».

Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван отметил, что Эстония является одним из самых передовых и инновационных цифровых обществ в мире. «У нас есть таланты, знания и навыки для создания уникальных в мировых масштабах решений. Ключевым словом для того, чтобы в Эстонии могли вырастать первоклассные продукты и услуги, является сотрудничество – как между миром бизнеса и наукой, так и государственным сектором», – сказал министр. Он добавил, что хотя Эстония и маленькая страна, здесь создаются умные решения, которые находят применение в разных уголках мира. «Чтобы работать разумнее, увеличивать дополнительную ценность, повышать эффективность использования ресурсов и международную конкурентоспособность эстонских предприятий, необходимо найти способы автоматизации и оцифровки процессов. Важно, чтобы различные секторы обменивались передовым опытом, чтобы вместе заложить основу для новых историй успеха, которые дадут жителям Эстонии повод для гордости и помогут расти эстонской экономике», — сказал Ярван.

День откроет Президент Эстонской Республики Алар Карис. Среди прочих, с докладами выступят бывший министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт, президент и исполнительный директор Telia Company Эллисон Киркби, профессор Тартуского университета и руководитель Института компьютерных наук Яак Вило, председатель правления совместного учреждения EAS и KredEx Лаури Лугна, глава Skeleton Technologies Таави Мадиберк и многие другие эксперты и лидеры мнения.

Первая дискуссия конференции посвящена тому, как наука и технологии служат фундаментом для конкурентоспособности стран. Мы обсудим, почему важно вносить свой вклад в науку и технологии, как мы можем использовать их для создания конкурентоспособного общества и как сотрудничество в сфере научно-исследовательской работы и технологий служат гарантией безопасности.

В центре внимания дня – сотрудничество науки и бизнеса при разработке новых продуктов и услуг. В дискуссии на эту тему спикеры сосредоточат внимание на том, как улучшить сотрудничество между университетами, предприятиями и государством и какую роль должно играть государство, чтобы в бизнесе происходили инновации.

Прийт Конго, основатель и исполнительный директор Net Group, отметил, что, ежедневно находясь рядом с эстонскими предприятиями, которые хотят делать смелые шаги на пути к дигитализации, он видит, что у руководителей много идей и что ИТ есть везде, независимо от сектора. «При обилии идей гораздо сложнее найти разумное и коммерчески жизнеспособное решение. С разнообразием новых технологий способность наших технически компетентных коллег переводить возможности, возникающие в результате развития науки и техники, на язык бизнеса стала более важной, чем когда-либо прежде, так что поистине достойные идеи могут быть решены с помощью разработка программного обеспечения, и сделанные инвестиции в итоге окупятся», — сказал Прийт Конго.

Дневные обсуждения разбиты на пять тематических блоков: дигитализация, технологии, кибербезопасность, клуб ИТ-менеджеров и Guru Bar.

Например, поговорим о том, является ли дигитализация просто навязчивой идеей или она все-таки основана на реальных потребностях. Мы обсудим, как построить ИТ-систему «WAR–Proof», и расскажем о том, как в последнее время изменилась роль киберзащиты в государственной обороне.

В клубе ИТ-менеджеров вновь ожидаются захватывающие дебаты, модератором которых будет журналист Йоханнес Тралла.

Одной из усугубляющихся проблем в ИТ-секторе является нехватка хороших специалистов, и в конце дня состоится дискуссия на тему «Что делать, если стартапы забирают всех сотрудников?», где своими мыслями поделятся HR-менеджер Telia Ингрид Вийнапуу и вице-директор в сфере вспомогательных услуг SMIT Агне Айя.

В Guru Bar с гостями снова беседует Пеэтер Марвет, хакер-резидент zone.ee. В зоне ЭКСПО ведущие технологические компании представят свои новейшие решения.