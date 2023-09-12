13-летняя история успеха Таллиннского кредитного союза

Таллиннский кредитный союз знает, как отпраздновать день рождения так, чтобы он запомнился надолго.

23 августа, почти тысяча человек собрались в Музее под открытым небом в Виймси, чтобы отпраздновать 13 лет активной деятельности Таллиннского кредитного союза . Место для проведения праздника как нельзя лучше подходило для столь знаменательного события. Историческая атмосфера и возможность окунуться в прошлое, исследуя музей, придали этому дню рождения особый шарм, а тёплая летняя погода сделала его ещё более приятным и незабываемым.

День рождения как настоящий фестиваль

В этом году ведущей праздника была непревзойденная Герли Падар, своим пением и бесконечной энергией она создавала невероятное настроение среди гостей. За музыкальное сопровождение вечера отвечал талантливый Тоомас Лаур, а иллюзионист Кевински своими удивительными фокусами завораживал и развлекал всех присутствующих.

День рождения Таллиннского кредитного союза давно стал не просто праздником, а местом встреч, где гости поют и танцуют, наслаждаются музыкой и едой, получают удовольствие от хорошей компании и обсуждают достижения союза. День рождения стал своеобразным фестивалем сообщества, который объединяет единомышленников, собравшихся вместе приятным летним вечером.

Разумеется, подарки раздавал сам Таллиннский кредитный союз. Все гости ушли с дня рождения со вкуснейшим шоколадом, специально заказанным к празднику, а изюминкой празднования дня рождения стал розыгрыш подарочной карты в Раквере спа стоимостью 250 евро. Победительница получила возможность насладиться настоящим отдыхом и заботой, что отлично соответствует девизу Таллиннского кредитного союза, гласящему, что союз заботится о своих вкладчикахи и их деньгах. Ежегодная традиция собираться и отмечать день рождения союза – это возможность не просто хорошо провести время, но и выразить благодарность и уважение членам союза за их доверие.

Союз и возможность приумножить свои сбережения

Ежегодное совместное празднование дня рождения - это лишь малая часть того, что предлагает Таллиннский кредитный союз. За 13 лет своего существования союз достиг впечатляющих результатов, причем цифры говорят сами за себя. Члены союза заработали около 9 миллионов евро процентов по вкладам, и сегодня жители Эстонии доверяют союзу свои сбережения на общую сумму 22,8 миллиона евро. Кроме того, портфель недвижимости союза превышает более 22 миллионов евро.

выросло уже до 2540 человек, делая его одним из самых крупных ссудно-сберегательных обществ в Эстонии. Значительную роль в развитии и росте кредитного союза играют сами вкладчики. Именно по их рекомендациям приходят друзья, знакомые и родственники, желающие приумножить свои сбережения. Открыть вклад в Таллиннском кредитном союзе можно в представительствах как в Таллинне, так и в Тарту. А на сайте За 13 лет количество членов Таллиннского кредитного союза, делая его одним из самых крупных ссудно-сберегательных обществ в Эстонии. Значительную роль в развитии и росте кредитного союза играют сами вкладчики. Именно по их рекомендациям приходят друзья, знакомые и родственники, желающие приумножить свои сбережения. Открыть вклад в Таллиннском кредитном союзе можно в представительствах как в Таллинне, так и в Тарту. А на сайте www.erahoius.ee вы найдёте более подробную информацию по процентам на вклады.

Таллиннский кредитный союз уже 13 лет приумножает сбережения своих членов. А члены Таллиннского кредитного союза участвуют в всех процессах принятия решений в союзе.

Кроме того, союз является одним из немногих финансовых учреждений, которое выплачивает своим членам дивиденды. В период с 2019 по 2022 год было выплачено дивидендов на сумму около 660 000 евро.

Что предлагает Таллиннский кредитный союз?

Таллиннский кредитный союз предлагает своим членам на выбор вклады на разные периоды и под разные проценты: Накопительный вклад, Срочный вклад, Вклад24 и Макси-вклад. Открыв вклад, вы будете приумножать свои сбережения, и получать долгосрочную прибыль в виде стабильного дохода.

Кроме вкладов, Таллиннский кредитный союз предоставляет услуги по кредитованию, однако кредиты выдаются только под залог недвижимости. Все выданные кредиты обеспечены ипотекой, что гарантирует безопасную среду как для кредитного союза, так и для его членов.

Таллиннский кредитный союз стремится к прозрачности своей деятельности. Ежегодно часть прибыли кредитного союза помещается в резервный фонд, а 5% с каждого вклада направляются в гарантийный фонд. Кроме того, обязательный резерв хранится на счете в Банке Эстонии.

Деятельность кредитного союза прозрачна, поскольку ежемесячно предоставляются отчеты в Банк Эстонии.

Таллиннский кредитный союз не просто финансовое учреждение, но и верный партнер и друг для своих вкладчиков. Путь длиной в 13 лет был наполнен достижениями, ростом и взаимным доверием, и союз намерен продолжать содействовать финансовому успеху своих членов. Праздник в честь дня рождения — всего лишь малая часть истории успеха, у которой еще всё впереди.

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