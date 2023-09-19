Транспортная компания DPD запускает услугу курьерской доставки в точное время в 30 странах мира

Янек Кивимурд, директор по сбыту и маркетингу DPD Eesti: "Благодаря обширной европейской сети DPD обновленная услуга поддержит в условиях растущей конкуренции повседневную деятельность клиентов в различных сегментах: электронная коммерция, модные товары и спортивная одежда, технологии, промышленность и производство." Фото: Jake Farra

В сентябре международная служба курьерской и почтовой доставки DPD вышла на рынок с передовой курьерской услугой, подразумевающей точную дату прибытия товара, что позволит ей лучше поддерживать своих клиентов в международном и трансграничном бизнесе. Это означает, что вместо нынешних многодневных интервалов срока доставки клиенты могут видеть конкретный день, в который посылка прибудет на дом или в офис, еще при совершении покупки или заказе.

«Сегодня, в сложных экономических условиях, компаниям необходимо найти новые способы развития B2B и B2C и привести их в соответствие ожиданиям клиентов. Благодаря обширной европейской сети DPD обновленная услуга поддержит в условиях растущей конкуренции повседневную деятельность клиентов в различных сегментах: электронная коммерция, модные товары и спортивная одежда, технологии, промышленность и производство», – говорит Янек Кивимурд, директор по сбыту и маркетингу DPD Eesti AS.

Он добавил, что новая курьерская услуга позволяет сообщить заказчику точное время доставки товара адресату — и ожидание такой услуги только нарастает. «Это особенно актуально для интернет-торговли и ее покупателей, где определенное время доставки обеспечивает надежность, а в результате повышает доверие и желание совершить покупку. Кроме того, это позволяет сократить сроки доставки. Например, если раньше доставка товаров из Эстонии в Польшу могла занимать 2–4 рабочих дня, то сейчас это ровно два рабочих дня».

Проведенный DPD в прошлом году опрос* клиентов интернет-магазинов также показал, что постоянные покупатели становятся все более требовательны в вопросе о беспроблемном получении покупок через интернет. Когда их спросили об основных ожиданиях, на первое место вышли временные обязательства и доверие к службе доставки. Целых 72% постоянных покупателей интернет-магазинов считают, что возможность выбрать день и время доставки с точностью до часа повышает вероятность того, что они совершат покупку. 71% интернет-покупателей считают, что при оформлении заказа важно знать поставщика услуги доставки, потому что, по их словам, это действует успокаивающе.

«Мы считаем эту услугу особенно важной с точки зрения международной торговли. Если посылку в пределах Эстонии мы получаем, как правило, уже на следующий день, то теперь DPD может предложить время доставки с точностью до дня всей Европе. Это касается отправки товара клиенту во Францию, Германию или Италию — из Эстонии в 27 стран Европы. DPD предлагает новую услугу в общей сложности в 30 странах, — пояснил Кивимурд. – На первый взгляд это может показаться мелочью, но именно мелочи важны при принятии решений. Если конкурент доставляет товар быстрее или его доставка кажется более надежной, обращаются к конкуренту».

Как подключиться к новой услуге DPD?

Для этого интернет-магазин, производитель или торговое предприятие в первую очереди должны сотрудничать с DPD. Второй важный момент – нужно обеспечить взаимодействие вашего торгового интернет-ресурса с калькулятором времени доставки DPD через интерфейс API. «Ведь как здорово, если клиент уже на момент заказа может узнать, когда именно прибудет товар. Я бы определенно посоветовал нашим партнерам интегрировать это приложение, потому что оно экономит много времени, а в современном обществе, несомненно, время – деньги. Возможность знать срок доставки при совершении покупки побуждает потребителей покупать в интернет-магазине и принесет существенную добавленную стоимость торговой компании и производителю».

Согласно опросу, 15% онлайн-покупателей совершают 60% покупок, а это означает, что интернет-торговля не должна недооценивать постоянных клиентов. По словам Кивимурда, те, кто покупает часто, не хотят расплывчатых сведений. Чем точней обещание торговца, тем благодарнее покупатель.

Что касается международного формата услуги, то на первом этапе он будет запущена для курьерских посылок, т.е. при отправке посылок из адреса в адрес. В будущем DPD планирует включить в меню точного времени доставки почтовые автоматы.

Подробнее о новой услуге DPD: www.dpd.com/ee/ru/lead-time-calculator

* Барометр интернет-заказчиков DPDgroup 2022–2023: включил 23 974 интервью, проведенных с 30 мая по 26 июля 2022 года в 22 европейских странах (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония).