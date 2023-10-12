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Laomaailm

12 октября 2023 в 8:57









Новый складской робот избавит работников от непроизводительного труда

Квалифицированные работники вашего склада или производства тратят свое драгоценное рабочее время на транспортировку? Если это так, обязательно задумайтесь о приобретении робота для перемещения поддонов (паллет).

Благодаря техническому прогрессу и автоматизации сфера логистики стремительно развивается. Одним из революционных решений, вносящих значительный вклад в автоматизацию складского хозяйства, являются автономные мобильные роботы (АМР). Однако их внедрение часто связано с большими инвестициями и требованиями дигитализации. Роботы EP XP15 позволяют недорого и несложно, в отличие от AGV, ускорить складские процессы, поскольку повышают эффективность и слаженность операций.

Внедрение робота-тележки для поддонов EP XP15 означает возможность сделать шаг в будущее без серьезной реорганизации и чрезмерных затрат.

Недавно поступивший в продажу в Storit-Laomaailm полуавтономный робот для перемещения поддонов EP XP15, универсальный и простой в эксплуатации, станет хорошим началом автоматизации предприятия. Он призван обеспечить оптимальную гибкость организации складских процессов и не требует составления 2D- и 3D-планов всех площадей. Робот способен работать и в автономном режиме, и в роли электрического вилочного погрузчика. Пользователь выбирает режим в соответствии с текущими потребностями и задачами. Одним нажатием кнопки электрическая тележка превращается в автономного мобильного робота, который самостоятельно доставляет поддон в заданное место расположения, устанавливает его и, если нужно, возвращается в исходную точку.

Чем отличается XP15 от типовой электротележки для поддонов?

Технология визуальной навигации XP 2D и датчики расстояния типа LIDAR позволяют ему точно определять свое местоположение, окружение и избегать столкновений, чем обеспечивается безопасное и эффективное движение. В дополнение к датчикам XP15 подключается по Bluetooth к смарт-устройству, что позволяет оператору назначать ему маршруты, отслеживать ход работ и действия робота в режиме реального времени.

Длина вил погрузчика 1150 мм, грузоподъемность 1500 кг, так что он подходит для погрузки и разгрузки поддонов с самыми разными материалами и товарами. XP15 оснащен легко заменяемым литий-ионным аккумулятором 24 В 60 Ач и внешним зарядным устройством, что обеспечивает длительное время автономной работы и минимум простоев.

Внедрение полуавтоматического робота-тележки для поддонов означает шаг в будущее для складского хозяйства. Такие его преимущества, как универсальность, автономность и автоматизация, позволяют компаниям добиться повышения эффективности и организованности операций, что необходимо в быстро меняющемся мире логистики. Полуавтономная тележка для поддонов EP XP15 позволяет работнику склада/производства заниматься своей основной деятельностью вместо того, чтобы тратить время на транспортировку.

Оптимизация складского пространства и работ – ключевые вопросы управления складом. И если оптимизировать перемещение грузов помогает техника, то для складского пространства подходит ряд интеллектуальных решений.

Оптимизируйте свои складские и производственные площади!

По мере роста компании, как правило, возникает потребность в дополнительный метрах – для складирования товаров и/или организации рабочих мест, подсобных помещений или свободных складских площадей.

Прежде чем принять решение о переезде, разумно посоветоваться со специалистом по организации пространства складов. Сторонний профессионал может найти не задействованные возможности создания дополнительного пространства или вместимости.

Первое, на что следует обратить внимание, это насколько эффективно используется помещение по высоте, до потолка? Модульный промежуточный этаж (англ. mezzanine, в строительстве также известный как антресольный этаж) для складских и производственных помещений Storit-Laomaailm в некоторых случаях может быть установлен без помех для повседневной работы. Кроме того, имеет смысл задействовать пространство между потолочными фермами и над входными дверями.

Благодаря высокой несущей способности (до 4000 кг/м2) модульные промежуточные этажи, которые по мере надобности можно удлинить (перемычками до 12 метров), позволяют не простаивать зря ни одному кубометру любого складского или производственного помещения!

Такие решения применяются производственными и складскими компаниями самой разной специализации, ремонтными мастерскими и пекарнями как в собственных, так и в арендуемых помещениях. Антресольный этаж становится крайне необходим, когда пол должен оставаться свободным – например, для проезда вилочного погрузчика, размещения производственного оборудования и т. п. А если вы установили промежуточный этаж и возникла необходимость в переезде, модули можно перевезти в новое помещение так же легко, как и стеллажи для хранения.

Промежуточный этаж с большой несущей способностью собирается и разбирается, как LEGO.

Кроме того, модульный антресольный этаж можно неоднократно надстроить.

На складах, где циркулируют в основном мелкие товары, при достаточной высоте потолка можно легко создать дополнительную площадь полок, нарастив их в высоту. Это один из самых доступных способов складирования мелкого товара, где полки второго этажа опираются на полки первого. Большой плюс многоярусного склада на основе стеллажей состоит в том, что его можно выстроить постепенно, по мере увеличения потребности.

На снимке показан недавно построенный двухэтажный склад, заведомо спроектированный из расчета на добавление третьего этажа.

Проходы промежуточного этажа могут быть исполнены как из оцинкованной решетки, так и из водостойкой фанеры.

Есть и другие доступные решения, позволяющие рационально использовать каждый кубометр складских площадей.

Если вы используете в основном стеллажи для поддонов, но комплектуете чаще всего поштучно, в ходе комплектации у вас может появляться много свободных мест и необходимость преодолевать большие расстояния. Такое неэффективное использование пространства и времени можно предотвратить.

Инновационная система хранения компактного склада Storeganizer предлагает гибкое решение с хорошим доступом к каждой единице хранения.

Пример эффективного размещения на поддонах в активных зонах на тонкой полке или с решением Storeganizer.

Внедрение Storeganizer позволяет добиться, в среднем:

– высвобождения 40% площади

– повышения эффективности комплектации заказов на 26%

– сокращения передвижений оператора склада на 42%

– многократного повышения доступности SKU с поверхности пола

Эффективное использование активных зон.

Максимальное использование пространства – важный фактор экономии. Как узнать об этих возможностях подробнее?

Лучший вариант – приехать в Лаагри на склад STORIT-Laomaailm или пригласить нас на место для осмотра ваших помещений и совместного поиска решений. Звоните нам по номеру 659 3050