Возможности и будущее бизнес-парка с аэродромом Нарва-Ольгина

Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) организует в Нарва-Йыэсуу бизнес-семинар, на котором представит возможности и будущее видение реализации проекта нового бизнес-парка, главным отличием которого будет наличие на его территории взлетно-посадочной полосы.

Реализацией проекта занимается Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа ( IVIA ), которое развивает промышленные парки в Нарве, Йыхви, Кохтла-Ярве и Кивиыли.

28 ноября в Нарва-Йыэсуу пройдет бизнес-семинар «Landing in Narva», организуемый в рамках проекта ER201 «Narva-Olgina Air Gateway», который финансируется из средств «Программы внешней границы ЕС Эстония 2014-2020». Одним из ключевых на семинаре будет представление презентации «Анализ осуществимости и окупаемости развития бизнес-парка с аэродромом Нарва-Ольгина», составленный в ходе реализации проекта. Регистрация на семинар здесь >>

На семинаре выступит представитель компании AIRBUS, который расскажет о том, какие сейчас происходят изменения в авиационной сфере. В перспективе 3-5 лет появятся самолёты с электрическими двигателями, способные летать на расстояние до 1000 км, что в принципе решает задачи региональной авиации.

Идея развивать аэродром в Нарве появилась из соглашения о намерениях, подписанного между компанией Aquaphor International OÜ, Министерством экономики и коммуникаций Эстонии, городами Нарва, Нарва-Йыэсуу и Инвестиционным агентством Ида-Вирумаа (IVIA). Согласно этому протоколу, компания Aquaphor планирует построить в Нарве суперзавод на 700 рабочих мест. «Одним из условий реализации этого проекта является наличие возможности прилетать в Нарву представителям клиентов, аудиторов со стороны заказчиков и топ-менеджменту компании. Необходимость наличия такой возможности подчёркивают и представители других крупных производственных предприятий, действующих в Нарве, например, Fortaco Estonia, HANZA Mechanics Narva, NPM Narva», – подчеркнул руководитель Нарвского промышленного парка Вадим Орлов.

Поскольку бизнес-парк с аэродромом создаётся практически с нуля, то IVIA хочет создать его уже как аэродром нового поколения, где очень активно используются передовые технологии, особенно в управлении воздушным движением и в оперировании инфраструктурой аэродрома. «Например, это решения, которые позволяют управлять воздушным движением, не находясь на месте, а удалённо, через так называемую remote tower (удаленная башня управления), – сказал Орлов. – В этом случае с помощью современных цифровых решений диспетчеры, например, из Таллиннa или даже из Хельсинки, могут управлять воздушным движением на нашем аэродроме. Кроме того, существуют дигитальные решения, которые позволяют включать всю инфраструктуру аэродрома только тогда, когда она нужна. То есть, если, допустим, прилетает самолет, то пилот удалённо может включить подсветку полосы и все необходимые навигационные устройства для обеспечения безопасной посадки».

По его словам, за последние 5 лет они потеряли как минимум трёх крупных клиентов, которые построили свои производственные предприятия рядом с Таллинном. «Причиной выбора месторасположения производств в пользу Таллинна была именно удалённость нашего региона от Таллиннского аэропорта, как основного авиационного хаба в Эстонии», – пояснил Орлов и добавил, что в современных реалиях при принятии инвестиционных решений одними из наиболее важных критериев являются время реализации проекта и доступность места, где осуществляется инвестиция.

По словам Орлова, для представителей крупных производственных компаний очень важно время, за которое они могут достичь своей производственной единицы из штаб-квартиры. «Получается, что, например, самолётом из Парижа до Таллинна лететь 3 часа и потом ещё ехать 2,5 часа до Нарвы», – сказал Орлов, добавив, что такая удалённость от Таллиннского аэропорта существенно снижает конкурентоспособность наших промпарков в Ида-Вирумаа в глазах иностранных предприятий, рассматривающих возможность начать деятельность в Эстонии.

С помощью бизнес-авиации есть возможность летать из Нарвы в ближайшие международные авиационные хабы, такие как Рига, Хельсинки, Стокгольм и Варшава. Для этого важно обеспечить возможность прилетать в Нарву и вылетать из Нарвы круглогодично и в любую погоду. Необходимо построить асфальтовую полосу, длиной минимум 1200 м, плюс установить необходимое оборудование и получить сертификацию для осуществления приборных полётов.

Нарвский аэродром может стать площадкой, где все эти современные решения можно отрабатывать в тестовом режиме, а в дальнейшем масштабировать на более крупные проекты. «Учитывая, что новая эра в авиации предполагает использование электрических двигателей, которые работают на электричестве, полученном из возобновляемых источников энергии, концепция развития аэродрома в Нарве очень хорошо ложится в стратегию Справедливого перехода, которая предполагает, что мы отказываемся от фоссильных источников энергии», – пояснил руководитель Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа Теэт Куусмик.

Но бизнес-модель развития нового бизнес-парка с аэродромом ориентирована не только на бизнес-авиацию. Одной из целей развития аэродрома в Нарве является организация и развитие прямого авиационного сообщения с Юго-Восточной частью Финляндии. «В современных условиях, учитывая, что все связи с Россией прекращены, Юго-Восточный регион Финляндии стал краем Европы, в буквальном значении Fin-land. Наши регионы – и Ида-Вирумаа, и Юго-Восточная Финляндия – очень заинтересованы в прямом авиационном пассажирском сообщении», – сказал Куусмик.

Реализация нового проекта по созданию бизнес-парка с аэродромом приобретает особенную актуальность на фоне того, что, начиная с февраля следующего года, движение автобусов, грузового и автомобильного транспорта через границу Нарва-Ивангород может быть прекращено из-за реконструкции автомобильного пункта пропуска в Ивангороде. «Вопрос обеспечения транспортной доступности становится приоритетом номер один для регионального развития, чтобы мы не стали тупиком. Развитие аэродрома с последующим развитием авиационного сообщения позволит нам избежать имиджа и участи тупика», – добавил Орлов.

На заметку 1. Новый бизнес-парк планируется построить на месте существующего аэродрома Ольгина. Участок земли площадью 126 га, запланированный под строительство нового бизнес-парка, расположен на административной территории Нарва-Йыэсуу и в настоящий момент принадлежит государству. 2. На территории планируемого бизнес-парка будет возможность для развития бизнеса в областях, связанных с авиацией. Например, сборка легкомоторных самолетов и их компонентов; хранение и техническое обслуживание небольших частных самолетов; сборка и тестирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); чартерные воздушные перевозки; транспорт, в т.ч. доставка с помощью дронов, логистика, складирование.

* Проект ER201 «Narva-Olgina Air Gateway» реализуется в рамках программы «Программа внешних границ ЕС Эстония 2014-2020» при софинансировании ЕС (Европейский инструмент добрососедства). SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur несет полную ответственность за содержание этой статьи, и ее содержание никоим образом не отражает точку зрения Программы или Европейского Союза.