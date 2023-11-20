Рядом с победителем девелоперского проекта года будет построено инновационное торгово-офисное здание

Где два, там и три! Рядом с «Близнецами» в бизнес-квартале Тяхесаю скоро появится инновационное торгово-офисное здание Meteo Majа, недавно удостоенное титула «Таллиннский девелоперский проект года». Расположенный всего в семи километрах от центра столицы, квартал с хорошо развитой инфраструктурой является перспективным и современным.

Это один из немногих районов столицы, куда легко добраться жителям района, Таллинна и близлежащих самоуправлений, поскольку уже типичные для центра города пробки район Meteo Maja не затрагивают. Здесь вы можете объединить все повседневные действия, чтобы избавиться от поездок в разные концы города – все покупки и мероприятия, связанные с семейным и личным благополучием и потребностями, расположены в непосредственной близости.

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В Таллинне не так уж много мест в стороне от магистрали, настолько легко доступных для всех вокруг – Meteo Maja станет отличным местом работы для жителей Пирита, Меривялья, Виймси, Маарду, Мууга, Юри и любого из близлежащих районов столицы.

Инфраструктура и доступ уже готовы и существуют не только на бумаге и в разработке

Времена, когда жилые и рабочие пространства должны были располагаться как можно ближе к центру города, прошли. Люди все чаще хотят работать там, где уже есть полностью функционирующая удобная инфраструктура и рядом расположены все возможности для мероприятий, запланированных до и после рабочего дня. Meteo Maja как раз и отвечает таким пожеланиям. Бизнес-центр строится не в чистом поле на окраине города в ожидании, что в далеком будущем вокруг будет построено что-то еще, а в функционирующей активной среде, где уже работают всевозможные предприятия и услуги, необходимые для жизни и домашних дел.

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Чтобы люди захотели вернуться в офис

Первая цель компаний – вернуть сотрудников из дома в офисы. При создании архитектурной концепции интерьера важно исходить из ценностей компании, брендинга и визуального языка. Важно точно определить вместе с клиентом техническое задание и совместно распланировать территорию.

В случае с Meteo Maja исходное задание было лучше стандартизировано, чем обычно, потому что площади офисов определял девелопер. Так как профиль потенциальных арендаторов разный, мы должны были найти архитектурное решение интерьера, которое понравится всем. Обычно мы проектируем офисы на основе брендинга и истории компании, а здесь взяли за основу брендинг и историю самого дома. В сотрудничестве с девелопером были найдены решения, обеспечивающие эксклюзивность без потерь для бюджета. Каур Вянт руководитель проекта от LÄVI Sisearhitektid

Вся деятельность компании под одной крышей

Одним из самых больших преимуществ Meteo Maja является возможность сконцентрировать все процессы под одной крышей. Если офисные, складские и торговые площади многих компаний расположены в разных местах, приходится тратить много времени на одни только пробки, передвигаясь из пункта А в пункт Б. Концепция лофт-офиса экономит время и другие ресурсы.

«На первом этаже здания расположены комбинированные торговые, офисные и складские помещения, они позволяют легко совмещать все эти функции. Есть и возможность подогнать размер торговых площадей первого этажа под нужды арендатора. Высота потолка для торговых площадей 4 метра, несущая способность пола 1,5 тонны/м²», – рассказывает руководитель проекта от Restate Томас Саламяэ. Кроме того, с задней стороны здания есть погрузочные двери на уровне улицы, которые позволяют легко выдавать и получать товары.

Электронная коммерция влияет на рынок недвижимости

Хотя рынок Эстонии по сравнению с остальным миром довольно мал, крупные заметные изменения все же требуют времени. Но в целом электронная коммерция, похоже, влияет на соотношение потребностей, например, в торговых и складских помещениях – магазины уходят в интернет, но это увеличивает спрос на складские площади.