Content Marketing

LHV

24 ноября 2023 в 12:43









Счет роста – лучший выбор для пассивного инвестирования. Почему?

Фото: Benjamin Balazs, Pixabay

Счет роста LHV, предлагаемый на нашем рынке уже более 20 лет, – один из наиболее предпочтительных вариантов для тех, кто хочет перейти от накопления к инвестированию. Приведем пять основных фактов, которые делают Счет роста особенным и столь популярным.

Легко начать

Основные причины, по которым люди откладывают инвестирование на потом, – это опасения, что им недостает знаний или умений, а также стереотипное представление о том, что инвестирование требует стартового капитала. Счет роста решает все эти проблемы, позволяя любому начать инвестировать прямо сейчас. Для этого достаточно стать клиентом LHV и подписать договоры об оказании инвестиционных услуг и Счете роста, после чего выбрать отрасли или компании, в потенциал которых вы верите. С какой частотой и в каком объеме будут делаться автоматические инвестиции, вы можете настроить сами. Один евро, десять или сто евро в неделю – выбор за вами.

Удобно: нужно только открыть

Счет роста предназначен в первую очередь для долгосрочного инвестирования согласно стратегии «купи и держи», а не для торговли ценными бумагами. Все инвестиции на Счете роста производятся автоматически: вы выбираете компании или отрасли, в которые хотите инвестировать, а система каждую среду делает инвестиции за вас из средств, находящихся на вашем счете. В результате вам не нужно ждать подходящего момента и подавать ордера. Просто выберите, куда, как часто и сколько вы хотите инвестировать, и все будет происходить автоматически. Основная привлекательность долгосрочного инвестирования заключается в его стабильности. Пять, десять или тридцать лет спустя будет приятно оценить, насколько вырос портфель, в который вы вкладывали совсем небольшие средства.

Покупка нужных акций по частям

Стоимость акции крупных успешных компаний, например Meta, Tesla, Apple, Microsoft или Amazon, обычно достигает сотен долларов. Если вы пока не располагаете достаточной суммой для покупки хотя бы одной акции, но при этом хотели бы извлечь выгоду из роста таких компаний, то Счет роста снова будет оптимальным выбором. Например, если вы хотите приобрести акцию Tesla, вам не придется разом выложить несколько сотен долларов – через свой Счет роста вы можете покупать участие в Tesla или любой другой компании небольшими долями, по нескольку евро в неделю. То же относится и к широкопрофильным индексным фондам.

Инвестирование при каждом платеже по карточке

Кроме того, на Счете роста LHV предусмотрена уникальная опция микроинвестирования, которая позволяет незаметно для себя увеличивать инвестиционный портфель каждый раз, когда вы расплачиваетесь дебетовой карточкой. В случае микроинвестирования сумма платежа округляется до ближайшего целого числа, а разница переводится на Счет роста. Например, если вы уплатили за покупку 7,10 евро, эта сумма округляется до следующего целого числа, то есть до 8 евро, а «сдача» в размере 90 центов будет инвестирована через Счет роста в выбранные вами ценные бумаги. Микроинвестирование помогает ежедневно вносить на Счет роста в среднем 1,10 евро, то есть около 400 евро в год. Если реинвестировать эту сумму в течение 25 лет, накопления на Счете Роста при средней годовой доходности 10% вырастут до 40 000 евро.

Первый взнос при покупке жилья

Цели накопления и приумножения средств на Счете роста могут быть самыми разными. Кто-то хочет иметь больше финансовой свободы в будущем, кто-то – дать своему ребенку выбор и возможность не спеша подумать о том, чем заняться после школы. Одна из наиболее распространенных в последнее время целей – использовать Счет роста для накопления средств на первый взнос при покупке жилья. Банк LHV позаботился о своих клиентах и сделал этот процесс очень удобным: у вас есть возможность без всяких комиссий перевести деньги, накопленные на Счете роста, непосредственно на первый взнос при покупке жилья.

Время как залог успеха

Недаром говорят, что время — самый важный фактор при инвестировании и лучший друг инвестора. Это подтверждается и статистикой Счета роста LHV. А она показывает, что средняя доходность при регулярном инвестировании в течение минимум пяти лет составляет сегодня 23%. В LHV уже открыто более 55 000 Счетов роста, примерно 4000 из них насчитывают не менее пяти лет истории инвестирования, а средняя сумма на таком счете составляет на сегодня около 7000 евро. Средняя долгосрочная доходность Счетов роста набрала 23,4%, и в денежном выражении это означает прирост капитала примерно на 1400 евро.

Несмотря на то, что Счет роста — это главным образом пассивное инвестирование (операции автоматизированы, и после открытия счета и настройки постоянного платежа не доставляют владельцу никаких хлопот), это не означает каких-либо ограничений и в целом низкой доходности. Например, максимальный доход, полученный с помощью Счета роста, превышает 107 000 евро, то есть в процентном отношении самый доходный портфель заработал +546%.