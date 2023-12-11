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Finewine

11 декабря 2023 в 7:57









160 лет истории в каждой бутылке

Фото: COGNAC MEUKOW

В 1850 году двое купцов, выходцев из Силезии, поселились в любимом ими регионе Коньяк. Однако ни один из них не мог себе представить, что их наследие будет успешно развиваться и более полутора веков спустя. Братья Огюст-Кристоф и Густав Меков прибыли на родину коньяка по очень простой причине – в поиске лучших из лучших напитков для императорского двора.

В 1862 году, совершив уже несколько поездок между Францией и Россией, братья Меков решили основать в регионе Коньяк собственное производство и создали компанию под названием A.C.Meukow & Co. На сегодня Meukow принадлежит одному из немногих крупных коньячных домов, которые много лет работают как успешное семейное предприятие и поддерживают достойно высокий уровень производства коньяка на протяжении поколений. Почти полвека назад коньячный дом Meukow вошел в группу компаний Compagnie de Guyenne, созданную известным французским производителем напитков Мишелем Косте. В портфеле компании есть и другие известные коньячные бренды. В настоящее время этой глобальной компанией управляют Филипп Косте и две его сестры, Мари-Лор Брюгероль и Селин Виар.

Мишель Косте (на фото слева), создатель уникальной бутылки Meukow Panther, которая дважды принесла ему награду за дизайн Pack d'Or, его сын Филипп Косте и дочери Мари-Лор Брюгероль и Селин Виар (на фото справа) Фото: COGNAC MEUKOW

Именно Мишель Косте в 1993 году задался целью украсить каждую бутылку Meukow изображением черной пантеры, что можно считать началом глобального взлета этого коньячного бренда. Черная пантера подчеркивает уникальную идентичность коньяка Meukow, символизируя собой мощь, гибкость и элегантность. Сегодня коньяки Meukow продаются более чем в 80 странах мира. По своей известности и результатам продаж Meukow является шестым коньячным домом в мире и коньячным брендом № 2 в Эстонии.

Классический коньяк

Согласно требованиям региона, все коньяки готовятся на основе винограда сортов «Уньи Блан», или «Треббьяно». Это семейство сортов винограда, в свою очередь, происходит из каждого из важнейших субрегионов округа Коньяк: Гранд Шампань, Пти Шампань, Бордери, Фэн Буа, Бон Буа. Смешивание винных дистиллятов, или eau-de-vie, полученных из этих регионов, позволяет придать коньячному купажу различные вкусовые и ароматические ноты, которые потребитель позже встретит в своем бокале.

Но вернемся к процессу. Когда вино готово, сусло дважды, по правилам, подвергается перегонке в таком же классическом котле для дистилляции, какой применялся в провинции Коньяк с XVII века. Это делается не только ради традиционного качества коньяка, но и основано на одной интересной легенде. А именно, якобы один неизвестный французский рыцарь видел сон, в котором черт угрожал дважды проварить его тело, чтобы извлечь душу. Таким образом родилась идея двойной перегонки вина, позволяющая раскрыть терруар винограда и истинную сущность, то есть душу, напитка в целом.

Фото: COGNAC MEUKOW

Коньячный спирт, полученный в результате дистилляции, выдерживают в бочках из французского дуба – одни сорта дольше, другие меньше. Коньяки с маркировкой VS имеют всего два года выдержки, класса XO – не менее десяти лет. Старейшим коньячным спиртам Meukow, из которых смешиваются только особенные напитки, может быть и до ста лет. Как уже было сказано, каждая бутылка коньяка имеет историю в десятилетия, если не столетия. Жаль, что они не могут рассказать нам эту историю на человеческих языках.

Мягкие вкусы

Французская винодельня с долгой историей способна с одной стороны опираться на традиции, а с другой – настолько же руководствоваться инновациями и концепциями будущего.

С 2007 года формирование стиля коньячного дома Meukow доверили молодому дистиллеру Анн Сарто. Во Франции до сих пор женщина в должности мастера-винодела или мастера-купажиста коньячного дома – исключение, что делает Meukow современным компасом в этой области.

Сам коньячный дом Meukow этим выбором доволен и чрезвычайно гордится. Сарто, которая изучала энологию (виноведение) в университете Бордо, создает коньяки, отличающиеся мягкостью стиля и приятным фруктовым вкусом.

«В те замечательные моменты, когда появляется новая идея, которая через новые ощущения, в свою очередь, вызывает новые эмоции, я уже не уверена, делаю ли я свою работу или отдаюсь страсти», — говорит мастер-винодел Meukow о своей работе.

Выбор на любой вкус

Фото: АНДРЕС ТЕЙСС | КОНЬЯК MEUKOW

За долгую и пеструю историю коньячного дома Meukow было создано очень много различных напитков, и компания продолжает выводить на рынок новые вкусы. По традиции в ассортимент входят коньяки классов VS, VSOP и XO с почерком Meukow , а также различные винтажи прошлых лет. И особенно ценятся раритеты из смеси хорошо выдержанных коньяков.

Революция в мире коньячных ликеров

Помимо коньяков, в ассортименте Meukow представлены различные ликеры на его основе, среди которых особую популярность приобрел новейший ликер Wildberry с лесными ягодами. Этот особый ликер содержит коньяк, малину, полевые ягоды и цветы бузины, которые создают очень интересное сочетание. Ликер подходит в качестве диджестива, порадует всех любителей ягодных ликеров и идеально подойдет для приготовления коктейлей.

Посмотрите здесь видео о том, как приготовить Wildberry Spritz:

Хорошие идеи для подарка

В магазинах эксклюзивного алкоголя, в том числе в Finewine Wine & Gourmet, предлагается несколько подарочных наборов из самых представительных коньяков Meukow и бокалов, которые могут стать идеальным подарком даже для самого требовательного друга или члена семьи. Помимо наборов из уже знакомых коньяков, Finewine собирает подарочные наборы на любой вкус и кошелек. В этом магазине можно найти множество предложений, рождественских и не только. Ассорти Finewine будет хорошим способом попробовать разные сорта вина, поскольку такие наборы включают лучшие вина года, подборки высшего качества с рекомендациями от сомелье и т.д.

Выбор вина в качестве подарка не должен быть непосильной задачей. Обладая базовыми знаниями о видах напитков и предпочтениях получателя, здесь можно подобрать бутылку, которая не только украсит собой праздник и создаст настроение, но и продемонстрирует вашу заботу и хороший вкус. Будь то близкий друг, член семьи или деловой партнер, правильно выбранный подарок передает ваши теплые пожелания и радует в любой сезон.

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