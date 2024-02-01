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GoWorkaBit

1 февраля 2024 в 14:11









Платформа GoWorkaBit создала новую культуру труда, которая пришла и победила

По словам Кристьяна Ванаселья, компания десять лет работала над тем, чтобы и заказчики, и работники пользовались их платформой на регулярной основе. «Возможность задействовать нужного специалиста, когда его помощь действительно необходима, лучший вариант для компании. Это позволяет не держать сотрудника в штате как источник постоянных затрат.» Фото: Liis Treimann

«Изменения в экономике мы начали ощущать еще осенью 2022 года. Тогда начался спад в производстве и промышленности – упали объемы. В условиях роста инфляции и цен на энергоносители очень многие люди захотели подработать», — рассказывает Кристьян Ванаселья, исполнительный директор GoWorkaBit.

Волатильность экономики и быстрое изменение ситуации в целом внесли изменения и в деятельность GoWorkaBit . С тех пор интерес к подработке только растет, и предложения адресуются всем желающим.

Стремительно расчет численность сознательных соискателей, которым нужен приработок в дополнение к повседневной работе или другим занятиям – в подходящее для них время, то есть дни или время суток.

На рынке труда происходили и происходят различные изменения. Как отразился на вашей деятельности 2023 год?

В случае компаний можно отметить адаптацию и отслеживание соответствующих трендов. На ветру сокращений и найма идет поиск эффективности и рентабельности, в связи с чем растет количество предложений о работе.

В каких секторах ваши клиенты работают с начала времен, а какие принесли ветры перемен?

Самыми стабильными всегда были торговля, и в первую очередь торговля продуктами питания, и гостиничное дело. На протяжении длительного времени мы сотрудничаем с LPP Group, Zara, Mango, Prisma, Rimi и еще целым рядом торговых марок. В последнее время к ним добавились производственные и промышленные предприятия, где активность снизилась, но процессы не встали. Именно им нужна гибкость и, при необходимости, оперативная помощь. Стали заказчиками трудовых ресурсов и полиграфические предприятия, работа которых часто носит сезонный или позаказный характер. Они видят, что в такие моменты мы можем обеспечить им необходимую помощь.

Как бы вы описали среднестатистического «подработчика»?

Есть желающие подработать, так сказать, в переходный период между двумя постоянными местами. Есть разовые подработки, есть требующие специальных навыков. Есть и люди, которые хотят работать с определенной компанией, самостоятельно регулируя свое время и зарабатывая наряду с другими видами деятельности. Многие точно знают, в какие дни и в какое время они хотят подрабатывать, их мы можем четко направить в конкретные компании.

Что является любимой подработкой жителя Эстонии?

Самыми любимые виды – удаленные, которыми можно заниматься из дома на компьютере. Мы и сами выставляли подобные запросы: нам помогали найти нужные контакты, выполнить поиск в интернете, собирать базы данных и т.п.

Какие недочеты выявлены в ходе эксплуатации GoWorkaBit?

Самое главное точно понимать, чего ожидает работодатель и чего – подработчик. Чтобы не возникла ситуация, когда мы рекламируем вакансию, которая на самом деле представляет собой нечто иное, а это в конечном итоге оказывается разочарованием для обеих сторон.

Мы также стремимся делиться знаниями с компаниями в лице их руководства, чтобы они точно понимали, что будет означать появление этого нового человека. В большинстве случаев они приходят не только заработать деньги, но и вложить свое время и энергию. Подработчики, как правило, очень мотивированы и работают с удовольствием.Крайне важно выработать правильное отношение к ним, правильно воспринимать и делать так, чтобы первый, второй, а также третий день работы принесли им удовлетворение и радость. Человек должен хотеть еще поработать с вашей компанией.

С самого начала мы поставили перед собой цель обеспечить подработчикам быструю и правильную выплату вознаграждения. Сегодня большинство получает трудовое вознаграждение в течение трех рабочих дней после сдачи работы. Сравнительно постоянным работникам с гибким графиком перечисляют оплату по средам. Кроме того, не приходится заботиться о налогах и социальных гарантиях: GoWorkaBit уплачивает все налоги со всех заработков, что обеспечивает таким работникам и медицинскую страховку.

Насколько щедро платит сегодня работодатель?

Если у соискателя есть возможность выбора между аналогичной работой в двух удобных местах, то, конечно, он будет смотреть на оплату. Если вы отправляетесь работать на склад, а на соседнем складе платят больше, разумеется, вы предпочтете тот, где больше платят.

Если дополнительные руки нужны срочно, работодатель зачастую готов повысить оплату. Рискну сказать, что вознаграждение платформе GoWorkaBit соответствует уровню оплаты труда постоянных работников в той же сфере деятельности.

Насколько изменили ситуацию на рынке труда прибывшие в Эстонию мигранты?

Несмотря на сокращение численности населения, сегодня на нашем рынке труда рекордное количество соискателей.На эту ситуацию, безусловно, повлиял и приезд соискателей из-за рубежа. И все же многие предприниматели говорят, что им и сейчас сложно найти подходящих людей, причем не сотрудников с конкретными навыками, сложно найти даже подходящих работников в складской сфере, а также в сфере услуг.

Для работы требуется разрешение, а если оно есть, люди получают право работать, и через нас многие из них находят себе применение.

Довелось ли GoWordkaBit набирать сотрудников через свою платформу?

Когда-то мы искали, в рамках подработки, специалиста по работе с клиентами. Теперь он стал нашим руководителем по поддержке клиентов. Так же получилось с разработчиком, который пришел подработать, а потом влился в команду.