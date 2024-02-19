Бизнес-парк Tänassilma собирает в Лаагри все лучшее для интерьера

Руководитель проекта Restate Тоомас Кууск: «Центр интерьера станет физической возможностью, самостоятельно или вместе с архитектором, увидеть и потрогать все возможные варианты. Здесь будут воплощаться наяву идеи клиентов».

Осуществить мечту каждого эстонца – «хочу частный дом в центре города у моря» – физически невозможно. Однако мечта бизнеса «заметное место с хорошим доступом, максимум в 15 минутах езды от центра Таллинна» скоро воплотится.

В Лаагри, в бизнес-парке Tänassilma Äripark по адресу Lepatriinu tee 4, строится центр интерьера. Его концепция – самая популярная в Эстонии: здесь объединены складские, офисные и торговые площади, и уже сегодня центр вызывает большой интерес. Первый этап строительства Laagri Sisustuskeskus завершится осенью этого года, второй – летом 2025 года.

Строится уникальный комплекс, где смогут собраться вместе мастера своего дела. Коммерческие площади типа stock-office уже осенью откроются для всех компаний, занимающихся строительством и внутренним обустройством частных домов, квартир и офисов. «Приглашаем арендаторов, деятельность которых связана с этой отраслью. Вы можете быть поставщиком мебели, освещения, крепежа, паркета или любых других товаров и услуг для создания интерьера», – обобщилТоомас Кууск, руководитель проекта Restate.

«На втором этапе будут построены торговые площади и салоны, и вместе оба здания образуют центр Laagri Sisustukeskus площадью десять тысяч квадратных метров. Несмотря на то, что первый этап строительства идет всего третий месяц, четверть здания уже сдана в аренду», — добавил Кууск.

Складские площади первого здания будут иметь отдельные входы в коммерческие помещения. В здании второго этапа все салоны сквозные, что облегчает закупки: нет утомительных коридоров, а в ненастную погоду не придется бежать в другой магазин через двор.

Лучшие компании отрасли формируют комплексную среду

Уже сегодня зеленая подсветка здания первого этапа бросается в глаза, а значит, центр не останется незамеченным с Пярнуского шоссе или Таллиннской окружной дороги. Световое решение принадлежит Halored, одной из ведущих в Эстонии осветительных компаний, которая, кстати, уже подобрала себе в центре подходящее коммерческое помещение и тоже скоро начнет там работать.

«Строящееся здание будет максимально энергоэффективным (класс энергопотребления А) и соответствует стандартам BREEAM, что означает возможность минимизировать накладные расходы», – рассказывает Тоомас Кууск.

Центр интерьера ожидает арендаторов из числа лидеров рынка. «Здесь соберутся вместе компании с четким представлением о своих потребностях и концепции. Работая бок о бок с другими сильными игроками, они будут поддерживать друг друга, и сформируется настоящий отраслевой центр притяжения», — убежден Кууск.

Магазин, офис и склад под одной крышей = экономия времени и денег

В случае особых запросов клиента, который подбирает помещение для бизнеса, Restate всегда проявляет гибкость и готовность найти решение. «Нередко заказчик изначально хочет только торговое помещение, но позже понимает, что стоит объединить склад или офис под одной крышей с магазином. Эту задачу всегда можно решить, и мы вполне способны выполнить такое пожелание», — рассказывает Кууск.

Laagri Sisustuskeskus уже привлек внимание нескольких мебельных компаний, расположенных на Пярнуском шоссе в Таллинне. Они стремятся прочь из центра города с его пробками и проблемами парковки либо хотят расширить свой бизнес в перспективном месте. На данный момент ведутся переговоры об аренде помещений с несколькими компаниями, и принятие решений близится к завершению. «Центр интерьера Laagri Sisustuskeskus означает недорогую аренду и комплексную концепцию. Здесь компания может объединить под одной крышей и магазин, и склад, и офис. Все это в итоге означает удобство и экономию как для клиента, так и для самого поставщика», — говорит Кууск.

Предлагаемые коммерческие площади в строящихся зданиях составляют от 150 до 3000 м². Минимальная запланированная площадь офисного помещения в здании, находящемся сейчас на этапе строительства, составляет около 300 м².

Что представляет собой бизнес-парк Tänassilma?

Общая площадь застройки бизнес-парка Tänassilma – 35 гектаров, на которых можно построить до 16 коммерческих зданий площадью до 21 000 м².

Между красочными офисными и коммерческими зданиями, расположенными вдоль улицы Лепатрийну, не будет никаких заборов. Это обеспечивает хорошую мобильность и видимость, а также создает целостность и синергию торговой зоны. Центр легко доступен и для розничного потребителя, и для корпоративного клиента, да и поставщик сможет подъезжать прямо к своим коммерческим площадям. Коммерческую деятельность будут поддерживать 380 парковочных мест вокруг первых трех зданий парка.