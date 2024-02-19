    Бизнес-парк Tänassilma собирает в Лаагри все лучшее для интерьера

    Руководитель проекта Restate Тоомас Кууск: «Центр интерьера станет физической возможностью, самостоятельно или вместе с архитектором, увидеть и потрогать все возможные варианты. Здесь будут воплощаться наяву идеи клиентов».

    Осуществить мечту каждого эстонца – «хочу частный дом в центре города у моря» – физически невозможно. Однако мечта бизнеса «заметное место с хорошим доступом, максимум в 15 минутах езды от центра Таллинна» скоро воплотится.

    В Лаагри, в бизнес-парке Tänassilma Äripark по адресу Lepatriinu tee 4, строится центр интерьера. Его концепция – самая популярная в Эстонии: здесь объединены складские, офисные и торговые площади, и уже сегодня центр вызывает большой интерес. Первый этап строительства Laagri Sisustuskeskus завершится осенью этого года, второй – летом 2025 года.
    Строится уникальный комплекс, где смогут собраться вместе мастера своего дела. Коммерческие площади типа stock-office уже осенью откроются для всех компаний, занимающихся строительством и внутренним обустройством частных домов, квартир и офисов. «Приглашаем арендаторов, деятельность которых связана с этой отраслью. Вы можете быть поставщиком мебели, освещения, крепежа, паркета или любых других товаров и услуг для создания интерьера», – обобщилТоомас Кууск, руководитель проекта Restate.
    «На втором этапе будут построены торговые площади и салоны, и вместе оба здания образуют центр Laagri Sisustukeskus площадью десять тысяч квадратных метров. Несмотря на то, что первый этап строительства идет всего третий месяц, четверть здания уже сдана в аренду», — добавил Кууск.
    Складские площади первого здания будут иметь отдельные входы в коммерческие помещения. В здании второго этапа все салоны сквозные, что облегчает закупки: нет утомительных коридоров, а в ненастную погоду не придется бежать в другой магазин через двор.

    Лучшие компании отрасли формируют комплексную среду

    Уже сегодня зеленая подсветка здания первого этапа бросается в глаза, а значит, центр не останется незамеченным с Пярнуского шоссе или Таллиннской окружной дороги. Световое решение принадлежит Halored, одной из ведущих в Эстонии осветительных компаний, которая, кстати, уже подобрала себе в центре подходящее коммерческое помещение и тоже скоро начнет там работать.
    «Строящееся здание будет максимально энергоэффективным (класс энергопотребления А) и соответствует стандартам BREEAM, что означает возможность минимизировать накладные расходы», – рассказывает Тоомас Кууск.
    Центр интерьера ожидает арендаторов из числа лидеров рынка. «Здесь соберутся вместе компании с четким представлением о своих потребностях и концепции. Работая бок о бок с другими сильными игроками, они будут поддерживать друг друга, и сформируется настоящий отраслевой центр притяжения», — убежден Кууск.

    Магазин, офис и склад под одной крышей = экономия времени и денег

    В случае особых запросов клиента, который подбирает помещение для бизнеса, Restate всегда проявляет гибкость и готовность найти решение. «Нередко заказчик изначально хочет только торговое помещение, но позже понимает, что стоит объединить склад или офис под одной крышей с магазином. Эту задачу всегда можно решить, и мы вполне способны выполнить такое пожелание», — рассказывает Кууск.
    Laagri Sisustuskeskus уже привлек внимание нескольких мебельных компаний, расположенных на Пярнуском шоссе в Таллинне. Они стремятся прочь из центра города с его пробками и проблемами парковки либо хотят расширить свой бизнес в перспективном месте. На данный момент ведутся переговоры об аренде помещений с несколькими компаниями, и принятие решений близится к завершению. «Центр интерьера Laagri Sisustuskeskus означает недорогую аренду и комплексную концепцию. Здесь компания может объединить под одной крышей и магазин, и склад, и офис. Все это в итоге означает удобство и экономию как для клиента, так и для самого поставщика», — говорит Кууск.
    Предлагаемые коммерческие площади в строящихся зданиях составляют от 150 до 3000 м². Минимальная запланированная площадь офисного помещения в здании, находящемся сейчас на этапе строительства, составляет около 300 м².

    Что представляет собой бизнес-парк Tänassilma?

    Общая площадь застройки бизнес-парка Tänassilma – 35 гектаров, на которых можно построить до 16 коммерческих зданий площадью до 21 000 м².
    Между красочными офисными и коммерческими зданиями, расположенными вдоль улицы Лепатрийну, не будет никаких заборов. Это обеспечивает хорошую мобильность и видимость, а также создает целостность и синергию торговой зоны. Центр легко доступен и для розничного потребителя, и для корпоративного клиента, да и поставщик сможет подъезжать прямо к своим коммерческим площадям. Коммерческую деятельность будут поддерживать 380 парковочных мест вокруг первых трех зданий парка.

    – Активный транспортный узел: около 40 000 автомобилей в сутки

    – Быстро развивающаяся территория бизнес-парка

    – Близость к партнерам

    – Близость к хорошей инфраструктуре Лаагри

    – Коммерческие площади разного размера и назначения, соответствующие потребностям арендатора

    – Энергоэффективные здания класса А (сертификат BREEAM), то есть низкие накладные расходы

    – Заметное и эффектное архитектурное решение

    – Реклама видна с шоссе

    – Хорошая парковка возле здания

  • Самое читаемое
Неожиданная сделка Infortar: компания покупает одну из крупнейших молочных ферм Эстонии
Ляэнеметс намекнул на введение новых налогов. Parempoolsed: у него нет на это никакого права!
Подросток-основатель стартапа приехал из Баку делать бизнес в Эстонии
Эпицентр
Äripäev в Вильнюсе: гигантская кража в эстонской компании привлекла внимание всей Литвы
Вся Литва обсуждает, как один человек мог годами водить за нос финансовые системы как Литвы, так и Эстонии, и украсть из своей компании десятки миллионов.
Вся Литва обсуждает, как один человек мог годами водить за нос финансовые системы как Литвы, так и Эстонии, и украсть из своей компании десятки миллионов.
Все большие материалы
Инвестор
LHV увеличил прибыль и объявил о выплате дивидендов
В 2023 году консолидированная выручка LHV Group составила 310,5 миллиона евро (+79%). Консолидированная чистая прибыль LHV Group за прошлый год достигла 140,9 миллиона евро, что на 129% больше, чем в 2022 году, пишет Ärileht.
В 2023 году консолидированная выручка LHV Group составила 310,5 миллиона евро (+79%). Консолидированная чистая прибыль LHV Group за прошлый год достигла 140,9 миллиона евро, что на 129% больше, чем в 2022 году, пишет Ärileht.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мягкая посадка? Дудки вам!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Кадри Куллман: предприниматели в почете или под подозрением?
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Особенно сейчас государство должно доверять предпринимателям и относиться к ним как к партнерам, а не как к потенциальным мошенникам, пишет Кадри Куллман, предпринимательница и член Правой партии.
Все мнения
Интервью
Олле Хорм, покидающий пост руководителя Atria: «Я не думал, что это возможно»
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Руководивший Atria Eesti Олле Хорм помог компании в прошлом году догнать лидера мясной промышленности Rakvere, но теперь покидает предприятие. К этому шагу его подтолкнула смена генерального директора группы, а также проблемы со здоровьем.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект