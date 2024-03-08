Технологии не работают без талантливых людей

Компания Games Global, вступив на эстонский рынок iGaming в апреле 2021 года, сразу стала оказывать значительное влияние на сектор. С момента запуска она продемонстрировала стремительный рост и быстро стала заметным игроком на рынке. На сегодня Games Global расположена в новом бизнес-центре Таллинна и ожидает активного роста в текущем году.

Фото: David Lovelady

«Люди являются ключевым активом для Games Global.Именно от наших сотрудников зависит рост и успех компании», - отмечает Лейла Гольц (Leila Goelz), международный директор по персоналу в Games Global, - «Мы безмерно гордимся своей исключительно талантливой интернациональной командой. Наша миссия в области управления персоналом заключается в поддержке и мотивации сотрудников, чтобы они могли достичь высших результатов в своей работе. Штат лучших талантов – это большая ответственность, однако наша компания твердо нацелена на поддержку развития и роста своих сотрудников, независимо от их задач и специальности. Мы стремимся создать эффективную организационную культуру, которая расширяет возможности нашей глобальной команды и способствует достижению целей организации.

С момента основания компании в 2021 году мы последовательно придерживаемся нашего обещания создавать для сотрудников возможности для успеха и личностного развития. Это обязательство проявляется в объеме поощрений для наших сотрудников, который в настоящее время составляет 15%. Мы продолжаем усердно работать, чтобы предоставлять своей команде необходимую поддержку и возможности для процветания в Games Global».

Games Global — это международный поставщик контента в индустрии iGaming с офисами в Великобритании, Южной Африке, на островах Мэн и Мальта, в Гибралтаре и Эстонии. В 2024 году таллинская команда компании переехала в новый бизнес-центр Explorer, где сейчас работает около 110 сотрудников (которых здесь в шутку называют «глобалиты») и где достаточно места для дальнейшего роста.

Фото: David Lovelady

Культура обучения, ориентированная на технологии

«Наши технологии и продукты могут быть сильны лишь настолько, насколько сильны стоящие за ними люди. Поэтому мы предоставляем им все инструменты для того, чтобы самим взяться за свое развитие и продвигаться по карьерной лестнице, – говорит Юлия Сабурова, исполнительный директор Games Global Estonia.

Наш международный отдел по работе с персоналом стремится развивать и поддерживать ведущую в отрасли команду талантов. Стратегическое кадровое планирование — один из самых мощных инструментов, используемых нами для предотвращения рисков, планирования будущего и достижения целей компании. Это обеспечивает наличие подходящих людей с требуемыми навыками в нужном месте и в нужное время.

О стремлении компании повышать компетенцию сотрудников свидетельствует и недавний запуск программы Leadership Success Track. Программа включает три контрольных модуля и модуль управления изменениями, а также групповые сессии для закрепления знаний. Кроме того, HR-команда сотрудничает с квалифицированными сторонними коучами, которые поддерживают личностное и профессиональное развитие сотрудников Games Global.

«Чтобы еще эффективней поддерживать развитие сотрудников, компания недавно запустила учебную платформу Games Global University (GGU). Новая веб-платформа совместного обучения стала центром подготовки и развития для всех сотрудников: она поддерживает адаптацию и профессиональное обучении новичков на новом месте, помогает пополнять знания об инструментах и технологиях и тому подобное», — добавила Сабурова.

В целях личного развития все сотрудники Games Global могут запросить доступ к таким популярным образовательным платформам, как LinkedIn Learning, Udemy или любым другим, соответствующим их трудовым задачам и карьерным планам. Также сотрудники Games Globalмогут запросить финансовую поддержку для стороннего обучения и повышения квалификации, участия в конференциях и профессиональных услуг, связанных с их обязанностями или карьерой в компании.

Основываясь на успехе глобальной программы практического обучения, проведенной в 2022 году в Южной Африке, эстонская HR-команда этой весной запустит программу стажировки и в Эстонии.

Фото: David Lovelady

Глобальный рост

Лейла Гольц отметила, что в индустрии онлайн-игр чрезвычайно высока конкуренция при найме талантов, однако Games Global успешно справляется с этим вызовом и добилась увеличения штата на более чем 25%. На разные должности в компанию пришли работать люди со всех уголков мира, каждый из которых приносит значительный вклад в корпоративную культуру и успех компании в целом.

«Мы ожидаем значительного темпа роста в Эстонии в следующем бюджетном году – более 10%. Этот ожидаемый рост особенно значим для наших технических команд, поскольку предусматривает повышенное внимание к инновациям и технологическому прогрессу,» - отмечает Юлия Сабурова, руководитель эстонского представительства Games Global, обладающая внушительным 20-летним опытом работы в секторе iGaming, она хорошо подготовлена к тому, чтобы добиться для компании успеха в этой динамичной отрасли с активной конкуренцией.

«Для меня очень важно быть частью компании, ориентированной на людей и построенной на инновационной, вдохновляющей и развивающей таланты корпоративной культуре. В Games Global мы стремится содействовать развитию каждого сотрудника, формированию команды и инклюзивной культуры, которая позволяет каждому быть лучшим в том, что ему интересно. Именно это и является нашей основной целью «Make Everyone a Winner», —подчеркивает Сабурова.

Фото: David Lovelady

Совместная работа и много кофе

Пандемия спровоцировала массовый переход к удаленной и гибридной формам работы, при этом компании одна за другой стали предоставлять больше гибкости в организации труда.

«Несмотря на различные точки зрения относительно наилучшего подхода, компания Games Global стремится к тому, чтобы сотрудники действительно работали вместе. Мы активно поощряем присутствие команд в офисе, потому что твердо убеждены, что это способствует сотрудничеству и инновациям», — говорит Сабурова.

В 2023 году разработчики Games Global не только выпили невероятные 33 282 чашки кофе, но и преобразовали этот кофе в коды. Хотя это было и не единственное «топливо» их успеха.

«Мы уверены, что технологии и чувство принадлежности работают на общий результат, и что сотрудничество является ключевым фактором позитивной рабочей культуры и создания успешного бизнеса, – добавляет Гольц.

Поэтому наш таллинский офис спроектирован как среда, способствующая сотрудничеству и инновациям. В основе нашего подхода лежит активное участие сотрудников – их голоса важны для формирования нашей культуры труда.»

Компания применяет ряд методов получения обратной связи от сотрудников, основным инструментом из которых являются регулярные опросы eNPS (индекс рекомендаций сотрудников). Такие опросы позволяют собрать отзывы и предложения от всех сотрудников и использовать данные для создания позитивной рабочей среды и дальнейшего развития компании.

«Чтобы создать увлекательную и комфортную атмосферу, мы делаем акцент на веселом времяпрепровождении. Мы искренне желаем, чтобы сотрудники получали удовольствие от работы в Games Global и хотим быть „Тем Самым” работодателем. Чтобы воплотить эти концепции в реальность, мы поощряем предложения и мероприятия, нацеленные на вовлечение сотрудников и позитивную культуру, от ежемесячных игровых турниров до регулярных корпоративов и сезонных праздников, многие из которых организуют сами сотрудники. ​

Чтобы усилить чувство сопричастности, Games Global Estonia недавно провела хакатон, на котором семь команд «глобалитов» разрабатывали новые проекты на протяжении 14 часов подряд, соревнуясь друг с другом. В дополнение к потенциальной коммерческой ценности такой дружеской конкуренции результатом стала прекрасная возможность развития сотрудничества и инноваций, способствующая созданию отличного рабочего места, где сотрудники могут повышать свой уровень знаний и в то же время совершенствовать игры.

«Мы стремимся создавать рабочую среду, в которой личное развитие и трудовой вклад сотрудника способствуют совершенствованию всего сектора. Это делает работу у нас по настоящему захватывающей и динамичной, – добавила Гольц, – Мы должны помнить, что наш бизнес опирается на людей, поэтому важно, чтобы каждый из наших «глобалитов» чувствовал себя ценным и разделял концепцию компании. Мы уже достигли того, чтобы стать «Тем Самым» работодателем, и мне не терпится увидеть, чего еще мы сможем достичь сообща».