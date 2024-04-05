Alma Career прокладывает пути улучшения рынка труда
Сфера найма и занятости постоянно меняется и развивается, и компания Alma Career стремится участвовать в обновлении рынка труда, создавая лучшие условия для всех. Известная ранее как CV-Online Estonia OÜ, компания Alma Career Estonia OÜ выбрала новое название и направление.
Недавнее изменение идентичности бренда – не просто ребрендинг: новая торговая марка Alma Career позиционирует компанию на рынке как современный, новаторский и всеобъемлющий бренд, включая B2B (business-to-business), способный предоставить клиентам услуги лучшего качества на международном уровне.
Новое направление Alma Career: Изменение рынка труда и дополнительная ценность для компаний
На всей планете рынок труда претерпевает беспрецедентные изменения, чему способствуют рост мобильности, гибридные офисы и технические достижения, и Alma Career
понимает необходимость адаптации и лидерства в этой динамичной среде. Решение о новом бренде продиктовано пониманием тенденций рынка и стремлением адаптироваться к потребностям, меняющимся и у работодателей, и у соискателей работы.
Недавно мы вместе с генеральным директором Агу Вахуром углубленно обсуждали путь, ценности и идентичность Alma Career, которые определяют наш новый бренд.
Генеральный директор Alma Career Агу Вахур: «Визуально игровой стиль Alma Career отражает свободу и креативность, присущие сегодняшнему рынку труда, вдохновляя людей использовать предлагаемые возможности с энтузиазмом и уверенностью».
Что побудило создать новую идентичность бренда? Как она согласуется с сегодняшними тенденциями рынка?
Alma Career – зонтичный бренд для целого ряда порталов по трудоустройству и сопутствующих услуг. Внедрение бренда Alma Career и соответствующей айдентики позволяет нам развиваться и налаживать внешнюю коммуникацию. Alma Career призвано работать на международные продажи, а также на брендинга работодателя, предоставляя ценность через единый международный бренд. Должен признаться, что мне очень нравится визуальная игривость нового бренда. Она хорошо отражает современную тенденцию к свободе на рынке труда – возросшую мобильность и выбор, который предлагает гибридный офис.
Как Alma Career видит свою роль в формировании современного рынка труда?
Alma Career – лидер мнений на рынке труда целого ряда стран Европы. Мы сделали себя заметными в СМИ и готовим множество материалов для контент-маркетинга. CV.ee провела целый ряд исследований
и проанализировала множество важных вопросов, связанных со сферой занятости. Это означает, что мы очень рано замечаем рыночные тенденции и можем выступать катализатором развития рынка труда. Мы освещаем лучшие практики и деятельность работодателей, показывая примеры.
Чем Alma Career отличается от других представителей отрасли?
Нашу компанию можно охарактеризовать как «сердцем здесь, с вами». Нашими крупнейшими (и наиболее опасными) конкурентами на большинстве рынков являются глобальные платформы. Однако знание местных рынков, присутствие на них дают нам преимущество. Кроме того, мы поддерживаем и развиваем местную культуру труда и поддерживаем мотивацию своей команды. Мы работаем во имя того, чтобы обеспечить лучшие рабочие места для всех.
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Какими ценностями руководствуется Alma Career?
В последнем опросе среди сотрудников Alma Career чаще всего упоминалась открытость, а также решительность. На мой взгляд, эти два направления присутствуют в культуре Alma Career. Тем не менее, организационные культуры в разных регионах и странах несколько различаются, ведь на них влияют национальные культурные различия. Создание целостной культуры для большой и разнообразной территории требует времени. Компания Alma Career сознательно избегает внедрения ценностей «сверху вниз». Вместо этого мы сначала сосредоточились на общих принципах работы и привлекли к их разработке форум управления Alma Career – 50 лидеров из всех регионов. Alma Career как единая организация – все еще новое явление. Нам нужно дать людям возможность максимально интегрироваться в местные условия, чтобы вернуться к общим ценностям, когда мы поймем, что думают и во что верят в разных регионах.
Чего ожидать клиентам и пользователям Alma Career в ближайшие годы?
Клиенты и пользователи могут ожидать, что Alma Career в ближайшие годы усовершенствует платформу портала вакансий. Использование единой платформы в рамках Alma Career позволит намразработать ее так, чтобы она включала в себя единый портал вакансий для каждого рынка, широкий спектр вакансий и инструменты на основе искусственного интеллекта, адаптированные для работодателей и соискателей в конкретных отраслях. На первый взгляд локализация такой платформы может показаться нереальной целью, но все же она может быть универсальной и специфической для отраслей. Судя по развитию технологий, в ближайшие годы это должно стать осуществимым.
В целом клиенты и пользователи могут ожидать, что Alma Career продолжит внедрять инновации. Мы стремимся предоставлять «бесшовные» решения на протяжении всего процесса найма, чтобы быть номером один и для соискателей, и для работодателей. Поскольку нехватка талантов только нарастает, Alma Career станет лучшим выбором для компаний, ищущих таланты как внутри страны, так и за рубежом. Наша цель — создать лучшие условия труда для всех!
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Глобальное предложений акций сокращается самыми быстрыми темпами за последние 25 лет, поскольку число размещений снижается из-за экономической и геополитической неопределенности, а компании продолжают выкупать значительные объемы своих бумаг.
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