Самое время для реновации многоквартирного дома

Компания Nexirem основана 20 лет тому назад и в этом году празднует юбилей. По словам владельца компании Андрея Антипенко, за эти годы случались и моменты удачи, и вызовы. Первые лет пять компания развивалась, набирала опыт и темп работы с квартирными товариществами, затем занялась реновацией частных домов. Деятельность ведется в Таллинне, Йыхви, Кейла, Тарту.

«Мы и сами работали на проектах, выполняли работы своими руками, – рассказывает Андрейпро себя и бизнес-партнёра Владислава Петровича.– Со временем появились клиенты, которые говорят: а постройте нам дом, вон тот вы так круто сделали, а я как раз дом строю. Или встречаем на проекте в девятиэтажке женщину, а она и говорит: вы так здорово строите, а у меня дача в Мууга, переделайте ее мне для постоянного проживания».

Говоря о вызовах, Андрей упомянул как самый жесткий период кризис 2008 года. «Тогда, конечно, многое накрылось. У нас был субподряд от одной раскрученной крупной фирмы, и вдруг эта фирма сложилась, как карточный домик, и рухнула. У нас были вложены сумасшедшие деньги, на нас висели обязательства перед строительнымимагазинами, перед работниками, так что и у нас все рухнуло. Фирма обанкротилась, нам оттуда ничего не спасти, волосы дыбом – что делать, кошмар, катастрофа», – вспоминает Андрей. Пo его словам, они с Владиславом научились вести бизнес так, чтобы всегда и ко всем выходить на переговоры.

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Для того чтобы выжить, они в какой-то момент даже разделились – Владислав остался работать в Таллине, вел проекты в Йыхви, Андрей уехал в Москву. В Москве он начал всё с нуля и попал в круги шоу-бизнеса – клиентами фирмы стали такие известные личности, как Игорь Верник, Дима Билан, Дарья Мороз и другие звезды. «Это были очень трудные клиенты по сравнению с тем, как ведутся дела у нас в Эстонии. Просто глаза на лоб лезли», – рассказывает Андрей. Тем не менее, благодаря работе в Москве компания вышла из ситуации, партнеры со всеми рассчитались, погасили долги, и всегда и с каждым находили общий язык.

Когда компания поработала на московском рынке полтора года, Андрей понял, что Москва – точно не то место, где он хочет вести бизнес, и вернулся обратно в Эстонию. «Мы с партнером уже 20 лет уже управляем компанией 50 на 50, и я не помню, чтобы были какие-то ссоры или принципиальные разногласия, – сказал Андрей. – Я добрый полицейский, он злой полицейский, и у нас получается вести эту фирму и развивать ее: растутобороты, растутприбыли и клиентура».

По словам Андрея, клиенты их ценят, ждут, а они качественно делают свою работу. «Когда мы предлагаем частному клиенту построить дом, то предлагаем не строить дом, а провести это время комфортно. Чтобы строительство прошло для него легко, чтобы он не развелся с женой, чтобы на проекте не передрался». По словам Андрея, он старается маневрировать между мужем и женой, как психолог.

Если говорить о бизнес-плане, то его, по словам Андрея, у них никогда и не было. «Мы его не рисовали, не писали, не придумывали. Просто пришел запрос, мы просчитали проект, посмотрели, взялись за него и сделали. И не всегда эти проекты были успешными в том смысле, что первые проекты для нас выходили в минус, – вспоминает Андрей. – Мы доделывали и улыбались».

На дворе весна, многие квартирные товарищества подумывают о ремонте фасадов. Андрей рекомендует им сначала провести собрание и принять решение. «Нужен проект. Если клиент приходит ко мне с проектом и говорит, мы хотим сделать вот это, все пройдет ну очень быстро.Если вы приняли решение и у вас заказан проект, я сразу определяю смету, сроки, и мы тут же можем договориться, когда приступать к работе, – подчеркивает Андрей. – Если проекта еще нет, мы можем его для вас организовать, у нас есть партнеры-проектировщики».

Что касается оплаты работ, по словам Андрея, всегда можно договориться. «Мы всегда договариваемся. Нередко приходит товарищество и говорит, мол, вот проект на сто тысяч, а у нас сейчас есть только пятьдесят тысяч. Мы не банковское учреждение, и нам, в принципе, невыгодно давать кредит или рассрочку. Но мы все-таки уже наработали достаточный собственный капитал, так что можем взять эти расходы на себя и договориться на те суммы, которые может себе позволить товарищество».

С каждым товариществом достигаются отдельные договорённости, ведутся партнерские переговоры.Что касается роста цен на строительные материалы, по словам Андрея, такие ситуации уже случались в прошлом году, и партнеры так и говорили клиенту: вот наш поставщик, вот его предыдущее предложение на 50 000 тысяч, а теперь оно стало стоить 60 000.

По словам Андрея они берутся за любую работу. «Буквально недавно мы закончили работу в одном доме, начали делать пять лет назад. Одну сторону, потом другую, потом третью, так что полностью закончили этот дом в нынешнем году».

Тем, кто задумывается о том, чтобы реновировать дом по частям, Андрей отвечает – можно и так, главное начать. «Всегда хочется, чтобы в первую очередь красиво смотрелась та сторона, с которой ты приходишь уставший с работы – видишь свой дом уже издалека, и он тебя радует. Ты подходишь к красивому дому, входишь в чистый подъезд, где все аккуратно покрашено и лежит симпатичная плитка. Сразу чувствуешь какой-то такой подъем сил, прилив энергии». Таков результат, по словам Андрея, с эстетической стороны. С другой стороны, утепление фасадов действительно сокращает счета за энергоснабжение на 20 процентов.

Что касается прогноза цен на строительство, сейчас на строительном рынке спад, поэтому, по словам Андрея, и цены на работы слегка опустились, и многие строительные материалы тоже подешевели. «Я считаю, что сейчас самое выгодное время для товариществ. Как и очень много фирм, которые лишились крупных подрядов и субподрядов и готовы работать за меньшие деньги. Сейчас на нашем рынке будет активная конкуренция, это точно».– разъясняет Андрей. По его словам, тут главное выбрать не самых дешевых исполнителей, потому что эти самые дешевые могут взять предоплату, что-то начать и пропасть. «Такое бывает очень часто. А мы работаем без всякой предоплаты – начинаем, выполняем работу и только по завершении определенных этапов рассчитываемся на основании акта выполненных работ».

Андрей считает, что всегда можно договориться, если диалог ведется открыто. «Если председатель открыт и сообщает о затруднениях товарищества, я всегда предлагаю какие-то варианты решения, при которых всем будет удобно».

В ответ на вопрос, на что ещё стоит обратить внимание председателю, Андрей напомнил, что низкая цена не гарантирует ни качества, ни завершения работ. Еще он советует посмотреть в Teatmik, нет ли у подрядчика налоговой задолженности. «И обязательно попросите портфолио –что сделано, какие работы выполнены, какие фасады», – советует специалист.