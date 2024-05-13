Как индустрия онлайн-казино влияет на экономику Эстонии?

Настоящее казино – это отличное место для развлечений. Каждый может почувствовать себя VIP-гостем, переступив порог роскошного заведения. Набирающие популярность онлайн-казино, возможно, и не производят такого эффекта, но по выбору игр и удобству использования они на несколько порядков опережают обычные игорные клубы.

К тому же рост популярности и пользовательской базы онлайн-казино положительно сказывается и на экономике Эстонии

В онлайн-казино можно найти интересные вакансии

Хотя в онлайн-казино требуется значительно меньше сотрудников, чем в реальных заведениях – нет необходимости в услугах охранников, уборщиц, буфетчиц и большом количестве дилеров, здесь доступно множество различных вакансий, особенно привлекательных для тех, кто ищет работу на дому. Каждому заведению нужны, например, разработчики программного обеспечения, которые будут следить за надежностью и бесперебойностью работы электронных сервисов. Также для обслуживания клиентов казино онлайн требуются специалисты, которые будут отвечатьна телефонные звонки, электронные письма и консультировать пользователей в чате, как правило, круглосуточно и на нескольких языках.

За деятельностью каждого онлайн-казино стоит большая и зачастую необозримая команда. При запуске нового заведения открывается ряд востребованных вакансий. Часто это предложения для работы на дому, что позволяет жителям небольших городов и деревень работать из дома без необходимости переезжать в более крупный населенный пункт. Интересные вакансии и отличные условия работы – вот основные причины, почему подобные объявления быстро исчезают с сайтов по трудоустройству. Просто желающих работать в онлайн-казино слишком много.

Легальное казино способствует пополнению государственного бюджета

Для легальной работы в Эстонии как обычным, так и онлайн-казино необходимы лицензия на деятельность и лицензия на управление азартными играми. Получить оба разрешения – недешевое дело. К тому же официальная деятельность в Эстонии подразумевает, что казино обязано ежемесячно платить налог на азартные игры , который в первую очередь отчисляется в бюджет Культурного фонда, оказывающего поддержку спорту и культуре. Поэтому появление нового бренда в списке легальных операторов азартных игр, составленном Налогово-таможенным департаментом Эстонии, способствует увеличению доходов государственной казны в зависимости от количества предлагаемых игр.

Поскольку за уплату налогов отвечает провайдер, игрок не обязан платить подоходный налог со своего выигрыша. Разумеется, если выигрыш был получен в легальном игровом заведении. Выигрыши, полученные игроком в иностранных казино или казино без эстонской лицензии, должны быть указаны в декларации о доходах, и с суммы выигрыша должен быть уплачен подоходный налог в размере 21%. Таким образом, любителю азартных игр, проживающему в Эстонии, гораздо выгоднее делать вращения и ставки в казино, официально разрешенных государством.

Разнообразие онлайн-казино положительно влияет на балтийскую экономику в целом

Внимательные посетители казино могли заметить, что в казино, легальных в Эстонии и часто имеющих эстонские названия, есть локализованные страницы для латвийских и литовских клиентов. По сравнению с соседними странами Эстония предлагает более благоприятные условия для открытия казино, например, стоимость лицензии и налог здесь гораздо ниже, чем в Латвии и Литве. Поэтому компании казино, желающие начать свою деятельность в странах Балтии, часто первыми осваивают эстонский рынок. Ряд успешных и известных компаний-казино, работающих по всей Балтии, начали свою деятельность в Эстонии и, вдохновившись своим успехом здесь, расширяются и в других странах Балтии.

Если говорить об онлайн-казино, то нельзя утверждать о его прямом влиянии на туристическую сферу. Виртуальные двери любого заведения широко открыты в комфортных условиях собственного дома, поэтому не нужно никуда ехать. С другой стороны, обилие казино положительно сказывается на общей экономике, а выигранные в казино суммы часто используются именно в туристических целях – как для путешествий по стране, так и для посещения других стран. Отечественные путешественники вносят значительно больший вклад в местную экономику, поскольку местные достопримечательности, музеи, жилье и еда, которые они посещают, приносят прямую выгоду от каждого визита. Поэтому каждый игрок, планирующий путешествие ради суммы выигрыша в казино, может подумать о том, чтобы не уезжать за границу, а исследовать окрестности Эстонии или Прибалтики.