Лучшая недвижимость по доступной цене: как найти выгодные предложения во время экономического спада?

Рынок недвижимости был в последние годы быстроменяющимся, от низкой активности до очень высокой. Его показатели определяются общей уверенностью и представлениями общественности о будущем. Последние, в свою очередь, во многом формируются заголовками в СМИ. Сейчас много говорят о кризисе и спаде, хотя аналитики и экономисты не видят в Эстонии объективных проблем, комментирует Мати Мейер, менеджер по продажам девелоперской компании Hausers.

Появляется все больше признаков того, что Эстония потихоньку выбирается из экономического кризиса (а ведь экономика страны находится в упадке с весны 2022 года). Неужели кризис никогда не закончится? Психология человека драматизирует сложившуюся ситуацию – будет ли объективным сравнение благополучия или безопасности с 1993 годом, которое предлагает индекс уверенности потребителей? Другая психологическая особенность нашего мышления состоит в том, что мы переоцениваем длительность текущей ситуации, включая в нее будущее, как будто его предвидим. Но для капиталистической экономики характерна цикличность, за упадком следует подъем.

Быстрый рост цен, обусловленный потребительским бумом предыдущих лет, замедляется. Не стала исключением и недвижимость, которая снова становится доступнее, на рынке уже намного больше интересных вариантов для личного потребления или инвестирования.

На рынке новостроек возникла жесткая конкуренция, нo цены остаются по-прежнему на высоком уровне.Когда средняя цена новой квартиры превышает двести тысяч евро, то приобрести такую квартиру затруднительно даже небольшой семье, где каждый получает медианную зарплату.Поэтому целевая аудитория здесь небольшая –средний класс, доход которого значительно выше среднего и состоятельные люди, по которым нередко оценивают положение дел в недвижимости в целом. Однако рынок недвижимости значительно масштабнее и сложнее,ведь в жилье нуждаются люди с разным уровнем дохода.

При покупке квартиры в старом панельном доме обязательства по будущему ремонту зачастую остаются неучтёнными

Основная активность в сфере недвижимости происходит в нижней ценовой категории. Бюджетные предложения всегда пользуются спросом, поскольку позволить себе такую покупку может большее количество людей. Как утверждают аналитики рынка недвижимости, квартиры в старых панельных домах по-прежнему пользуются спросом, а значит, никуда не денутся. Кроме того, небольшие инвесторы, которые наиболее активно ищут ликвидные классы недвижимости или руководствуются простой математикой – подешевле купить, подороже сдать в аренду – тоже поддерживают высокий спрос в этом сегменте. Имущество бюджетного класса зачастую далеко от совершенства: износ и моральное устаревание требуют проведения дополнительных работ по улучшению жилья, а значит дополнительных инвестиций. Риск затрат на актив в отдаленном будущем, то есть будущие обязательства в связи с реновацией для повышения энергоэффективности, часто не оценивается. Ежемесячные расходы на содержание недвижимости увеличиваются из-за выплат по кредиту на реконструкцию, в надежде, что экономия за счет повышения энергетического класса хотя бы частично компенсирует возникающие затраты.

Вне зависимости от повышения энергетического класса, старое здание остается морально устаревшим, включая извечную проблему нехватки парковочных мест в спальных районах. Судя по всему, идея новой городской власти строить в спальных районах крытые парковки не такая уж и бессмысленная. Крытые парковки, например,в районе Ласнамяэ – единственное решение, позволяющее освободить от стоящих автомобилей дворы и улицы. Но готов ли владелец или арендатор жилья в старом доме доплачивать 100–200 евро в месяц за парковочное место?

Ценовой диапазон доступной недвижимости скрывает бесчисленные уступки, на которые просто приходится соглашаться от неизбежности. Посмотрим, настолько ли все однозначно, или в этом сегменте есть другие варианты?

Новый проект Viieaia Torn выводит на рынок квартиры энергетического класса А по доступной цене

Девелоперская компания Hausers, действующая на рынке недвижимости уже более 20 лет, начала строить на границе Таллина жилой комплекс Viieaia Torn. Новостройка выводит на рынок квартиры по ценам, конкурентоспособным по сравнению со старыми панельными домами Ласнамяэ, но представляет собой проект нового уровня. Будь то собственное жилье или инвестиция. Место застройки находится на границе района Ласнамяэ (Таллин) и пересечении Лайакюла (Виймси), Пирита-Козе, Иру (Йыэляхтме). Таким образом вблизи нового проекта имеется развитая инфраструктура, лесопарковые зоны с местами для отдыха, современные велосипедные дорожки, а также общественный транспорт и хорошее автомобильное сообщение с центром города. Viieaia Torn– это самое высокое здание в окрестности высотой в одиннадцать этажей, откуда открывается красивый вид на телебашню, морской горизонтилесной массив Пирита. Помимо приятной жилой среды, дом расположен в непосредственной близости коммерческого района Старонарвского шоссе, где имеются тысячи рабочих мест и создаёт хороший потенциал для сдачи квартиры в аренду на длительный срок.

Новое и современное здание, покупке которого способствуют еще ивыгодныеусловия банковского кредита благодаря энергетическому классу А.Для каждой квартиры предусмотрено парковочное место и кладовая. Также, неожиданно для этого ценового класса, дом предлагает будущим жителям ряд дополнительных удобств, которые чаще встречаются в эксклюзивных и дорогих проектах. Например на первом этаже здания распол aгаются просторное фойе с выходом на уличную террасу, тренажерный зал и закрытая велосипедная парковка на 40 велосипедов. На крыше здания находится терраса с видом на лес и море. Вблизи здания имеется место для гриля. На уличной парковке имеются места для зарядки электрических автомобилей.

Около 40 квартир в Viieaia Tornнашли своих владельцев eщё до начала строительства. Помимо покупателей, проект заметили и инвесторы. Они оценивают для сдачи недвижимости в аренду не только текущие цены, но и потенциальный рост ее стоимости, при этом дом класса энергоэффективности А уже сам по себе исключает конкуренцию с квартирами в старых панельных домах. Квартиры являются разумной инвестицией с низким уровнем риска, так как строительство здания закончится только осенью 2025годаи уже в более благоприятных условиях согласно экономическим прогнозам финансовых учреждений.

Сегодняшняя экономическая неопределенность в СМИ делают нас более осторожными, но в сфере недвижимости именно такие времена перемен открывают двери для неожиданных прибыльных возможностей. Предпочли бы вы принять решение о покупкеуже сейчас или отложить на период экономического роста, когда цены начнут снова стремительно расти?