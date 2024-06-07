Чемпионат Европы в Германии – кто из игроков будет особенно блистать на турнире года?

Престижный чемпионат Европы по футболу 2024 года уже не за горами и станет не только ареной для борьбы за желанный титул, но и витриной для многочисленных звезд мирового уровня. Такие футболисты мирового класса, как Харри Кейн, Килиан Мбаппе и Кевин Де Брюйне, – одни из тех, кто уже выделялся в прошлом своими впечатляющими выступлениями на международных турнирах, и теперь у них есть еще одна возможность доказать свой невероятный класс.

История чемпионата Европы богата выдающимися моментами отдельных игроков. Кто не помнит героические сэйвы Джанлуиджи Доннаруммы на Евро-2021 или важные голы Гарри Кейна на том же турнире? Летом 2024 года 24 команды и их лучшие игроки встретятся между собой. Болельщики с нетерпением ждут, кто из этих звезд сможет привести свои команды к успеху в Германии и вписать себя в книгу истории как героев турнира.

Болельщики с нетерпением ждут не только борьбы за титул чемпиона Европы 2024 года, но и с любопытством следят за тем, кто станет лучшим бомбардиром или игроком турнира.

Эти индивидуальные награды и успехи также имеют большое значение и дают много материала для обсуждения среди болельщиков. Ажиотаж вокруг этих вопросов отражается и в многочисленных предложениях от поставщиков спортивных ставок: они предлагают привлекательные коэффициенты на лучшего ставки на евро 2024 , самого перспективного новичка и многие другие категории, что еще больше подогревает ожидание болельщиков.

Звезды Евро-2024: кто оставит свой след на турнире?

По нескольким причинам стоит присмотреться к выдающимся игрокам Евро-2024. Эти звезды наверняка произведут фурор на предстоящем турнире, и их выступление окажет существенное влияние на исход турнира:

Килиан Мбаппе (Франция)

Килиан Мбаппе – не только один из лучших футболистов мира, но и одна из главных звезд чемпионата Европы 2024 г. Несмотря на свой юный возраст (25 лет), француз уже может оглянуться на впечатляющую карьеру в сборной.

В 2018 году Мбаппе отпраздновал с французской командой титул чемпиона мира, а четыре года спустя сборная Франции вновь дошла с ним до финала в Катаре, где Мбаппе забил трижды и был признан лучшим бомбардиром турнира. Однако капитану «Экипаж Триколор» еще предстоит наверстать упущенное на чемпионате Европы: на последнем турнире быстрый как стрела нападающий не смог забить Франции в матче 16-го тура против Швейцарии и остался без голов в четырех встречах. Теперь Мбаппе хочет это изменить.

В своем последнем сезоне в «Пари Сен-Жермен» Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 и Лиги чемпионов. В следующем сезоне француз перейдет в мадридский «Реал», который на данный момент является лучшим клубом в мире. Его выдающиеся способности делают его одним из самых интересных игроков турнира.

Харри Кейн (Англия)

Харри Кейн уже давно зарекомендовал себя как один из лучших нападающих своего поколения. После впечатляющей карьеры в «Тоттенхэм Хотспур» , где он забил более 200 голов в Премьер-лиге, 30-летний игрок теперь доказывает свои качества и в немецкой Бундеслиге. В составе «Баварии» Кейн бил один рекорд за другим и в первый же год стал лучшим бомбардиром лиги.

Англичанин также забил больше всех голов в Лиге чемпионов вместе с Килианом Мбаппе. Будучи капитаном сборной Англии, Кейн несет большую ответственность и является единственным лучшим бомбардиром «Трех львов». Хотя ему пока не удалось выиграть с национальной командой ни одного крупного титула, Евро-2024 - это еще один шанс для Кейна и его команды войти в историю.

После того как три года назад Кейн и его товарищи по команде едва не упустили титул в финале чемпионата Европы, они хотят выиграть первый в истории английского футбола титул чемпиона Европы в Германии.

Джуд Беллингем (Англия)

Один из самых популярных игроков в мире на данный момент, атакующий полузащитник демонстрирует одно великолепное выступление за свой клуб «Реал Мадрид». Джуд Беллингем, переехавший в Мадрид за более чем 100 миллионов евро, сразу же зарекомендовал себя как ключевой игрок и впечатляет постоянными выдающимися выступлениями. Со своим первым титулом победителя Лиги чемпионов молодой англичанин поедет в Германию на Евро-2024 с полной уверенностью в своих силах.

Фил Фоден (Англия)

Фил Фоден стал одним из выдающихся игроков «Манчестер Сити» и превратился в одного из лучших футболистов Премьер-лиги в этом сезоне. 23-летний футболист, воспитанник молодежной команды «Скай Блюз», набрал 35 очков в 49 матчах и стал одним из восьми игроков, номинированных на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге.

Фоден также постоянно играет в сборной Англии и занимает центральное место в атаке. Вместе с Гарри Кейном и Джудом Беллингемом Фоден образует одну из самых опасных атакующих линий на предстоящем чемпионате Европы.

Тони Кроос (Германия)

Тони Кроос уже много лет играет в полузащите мадридского «Реала» и всегда был постоянным игроком при разных тренерах. И в этом сезоне Кроос сыграл решающую роль в победе «Реала» в чемпионате Испании и в недавнем завоевании титула чемпиона Лиги чемпионов. Неудивительно, что тренер сборной Юлиан Нагельсманн очень хотел видеть Крооса на чемпионате Европы 2024 года на своей земле.

34-летний футболист, который фактически уже завершил карьеру в сборной, теперь может увенчать свое возвращение титулом чемпиона Европы на родной земле и вывести сборную Германии из кризиса последних лет. Опыт, ум и лидерские качества Крооса делают его незаменимым игроком в сборной Германии и большой надеждой хозяев чемпионата Европы.

Криштиану Роналду (Португалия)

Возможно, на предстоящем ЕВРО-2024 Криштиану Роналду уже не будет играть в свой лучший футбол, но его значение для сборной Португалии по-прежнему огромно. В качестве капитана 39-летняя суперзвезда, вероятно, поведет Португалию на ее последний крупный турнир.

Роналду уже выигрывал титул в 2016 году и блистал в качестве лучшего бомбардира турнира в 2012 и 2020 годах. Поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли «CR7» после полутора лет, проведенных в Саудовской Аравии, выступить на высшем уровне на предстоящем чемпионате Европы.

Больше звезд на Евро 2024

Помимо уже упомянутых звезд, на Евро-2024 есть еще множество футболистов мирового уровня, которые могут оказать значительное влияние на турнир своим мастерством и присутствием. Одним из них, по мнению экспертов, является Джамал Мусиала, который уже продемонстрировал впечатляющее развитие в мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Другой многообещающий талант - Флориан Виртц из леверкузенского «Байера 04».

21-летний футболист находится в блестящей форме и играет ключевую роль в успехах своего клуба в этом сезоне. Помимо двух немецких талантов, есть и выдающиеся иностранные игроки, такие как Родри из «Манчестер Сити» и Лука Модрич из «Реала». Родри считается незаменимым игроком как своего клуба, так и сборной Испании и будет играть центральную роль на Евро-2024.

Лука Модрич, напротив, является легендой своей страны Хорватии и уже провел множество матчей за нее. Несмотря на преклонный возраст, 38-летний футболист по-прежнему является важным лидером и может привести свою команду к новым успехам на чемпионате Европы. Бельгиец Кевин Де Брюйне также внесет свой вклад в турнир благодаря своему классу и опыту и поможет сделать чемпионат Европы 2024 года настоящим зрелищем.