Новое коммерческое и складское здание boksid.ee в Лоо предлагает инвестиции в недвижимость с хорошей доходностью

В начале следующего года в расположенном неподалеку от Таллинна Технопарке Лоо будет завершено строительство складского здания, состоящего из 38 боксов разного размера, которое станет отличной возможностью для инвестиций в недвижимость с хорошей доходностью. Бронировать боксы можно уже сейчас, а продажа начнется в июле.

«Если вы уже задумывались об инвестициях в недвижимость, то складское здание, которое будет полностью готово в конце года, предлагает для этого отличные перспективы. Доходность коммерческих площадей выше, чем доходность квартир, а вот предлагается такого товара на рынке достаточно мало. И это неудивительно, ведь большинство застройщиков строят складские помещения для аренды, а не для продажи», – рассказывает Василий Бендак, застройщик boksid.ee. Частные лица и предприятия смогут пользоваться боксами с самыми разными целями – их можно использовать в качестве гаража, складского или офисного помещения интернет-магазина, в них можно хранить сезонное имущество, такое как лодки, мотоциклы и дома на колесах, или же обустроить личный тренажерный зал или небольшую мастерскую.

В настоящее время Технопарк Лоо занимается проектом нового складского здания, разрешение на строительство которого должно быть получено в течение июня, после чего начнется сооружение. В этот же период можно будет приступить к заключению обязательственно-правовых договоров. «Условия оплаты и графики платежей мы согласуем с каждым покупателем персонально», – говорит Бендак. Он добавляет, что здание будет разделено на регистрационные части аналогично квартирной собственности, и, таким образом, в дальнейшем в здании будет образовано товарищество, состоящее из собственников коммерческих площадей. Каждый бокс будет представлять собой самостоятельную единицу, независимую от других, как в случае с таунхаусами.

На продажу будет выставлено 38 боксов общей площадью 2000 квадратных метров. Приватный и охраняемый объект недвижимости будет иметь закрытый и оборудованный камерами наблюдения внутренний двор площадью 2800 квадратных метров, в котором запланировано 42 персональных парковочных места, а за пределами двора также расположится парковка для гостей.

Размеры боксов варьируются от 32 до 120 квадратных метров. В каждом боксе предусмотрено электроснабжение, готовность к подсоединению к водопроводной и канализационной сети, а также окно, обеспечивающее естественное освещение. У каждого бокса будет большая подъемная промышленная дверь с калиткой и автоматикой, узел водоснабжения и снабжения электричеством с собственными счетчиками, а также светодиодные потолочные светильники. Благодаря шестиметровому потолку пространство можно оптимизировать под свои нужды и создать, например, офис-склад, или же хранить в боксе значительно больше вещей.

Для отопления здания, утепленного сэндвич-панелями с минеральной ватой, запланированы воздушно-тепловые насосы, и при желании на крыше каждого бокса в ее пределах можно будет установить солнечные панели, при этом готовность к их установке уже имеется.

Сэндвич-панели с минеральной ватой будут обеспечивать более высокую пожаробезопасность по сравнению с традиционными решениями, и, кроме того, в боксах будет установлена ​​автоматическая противопожарная система и система дымоудаления. Соседние боксы можно объединить. Доступ в складское здание будет обеспечен 24 часа в сутки, и ворота будут открываться как с пульта, так и по телефону. Кроме того, в здании предусмотрена душевая и туалет общего пользования.

«Здание имеет энергетический паспорт А, боксы хорошо утеплены и не зависят от соседей. У каждого бокса предусмотрен собственный тепловой насос, который при желании летом можно использовать и для охлаждения помещений. Собственник может запрограммировать режим обогрева или охлаждения помещения с помощью смарт-устройства в соответствии со своими потребностями, и тем самым сократить ежемесячные расходы, например, поддерживая ночью или в выходные дни минимальную температуру. Кроме того, следует учитывать ежемесячные расходы на уход за дворовой территорией, например, на уборку снега зимой», – рассказывает Бендак о постоянных расходах.

Удобная возможность сдать боксы в аренду через сайт boksid.ee

Бендак отмечает, что нет смысла арендовать складские помещения у других, если дешевле выкупить их для собственных нужд и при желании самостоятельно сдавать боксы в аренду под склад, под коммерческую площадь или в качестве места для занятия хобби. «В целом, в случае такого объекта для инвестирующего в аренду лица выход на рынок более доступен по финансовым затратам, чем в случае рынка арендной жилой недвижимости. Мы предлагаем всем собственникам боксов возможность организовать аренду своего бокса или боксов через нашу платформу boksid.ee. Для этого мы создадим на сайте для каждого физического бокса его цифровой двойник, и собственник при необходимости сможет в любой момент его активировать и предложить на рынке аренды или продажи. Мы также готовы в будущем добавлять на нашу платформу и другие аналогичные объекты в Эстонии, чтобы сделать жизнь инвесторов в арендную недвижимость более комфортной».

Технопарк Лоо расположен в четырех километрах от границы Таллинна, в быстро развивающемся поселке Лоо. К складскому зданию ведет качественная недавно отремонтированная дорога, а рядом со зданием находится небольшой лес, который будет приносить в будущий офис или складское здание атмосферу живой природы. В рамках проекта Rail Baltic в ближайшие годы откроется грузовой терминал Мууга, и, кроме того, неподалеку расположены населенные пункты Виймси, Иру, Лагеди, Соодевахе, Мууга и Маарду. Поездка до центра Таллинна по Лаагна теэ занимает всего 15 минут, а запланированная в этом году реконструкция Петербури теэ сделает расположение нового складского здания еще более привлекательным.