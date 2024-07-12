    Управляйте фирмой, а не автопарком!

    Управлениепредприятиемтребуетпостоянноговнимания, однакочастос управлениемфирмы связаны процессы, которые отнимают слишком много времении ресурсов. Однимиз такихпроцессовявляется управление автопарком. Член правления Mobire Марек Курсрассказал, какие возможности, снижающие бремя управления автопарком,есть у предпринимателей.

    Аренда с полным спектром услуг – это долгосрочная аренда автомобиля, которая освобождаетвладельцев или руководство компанииот обязательств, связанных с владениемтранспортными средствамии управлениемавтопарком. «Хотясредиэстонцев и предпринимателей наибольшее распространение получил автолизинг, аренда с полным спектром услуг становится все более популярной альтернативой лизингу.»
    «При быстром жизненном темпевсе меньше хочется заниматься рутиннымизадачами. Предприниматели ищут решения, которые помогут оптимизироватьзатратыиснизятадминистративныенагрузки», - пояснил Курс. Он выделил 5 способов, как аренда с полным спектром услуг оптимизируетуправление автопарком.
    1. Прогнозируемость и контроль затрат
    При выборе автомобиля важно заранее оценить полную стоимость владения автомобилем, так как помимо лизингового платежа с транспортным средством связаны значительные дополнительные расходы, такие как замена и хранение шин, страховка, техническое обслуживание и т. д. В случае аренды с полным спектром услуг все расходы включены в фиксированный ежемесячный платеж. Это позволяет компании лучше планировать свои затраты и избегать неожиданных расходов, которые могут возникнуть при лизинге, так как ежемесячный платеж остается неизменным напротяжении всегопериодааренды. На размер ежемесячного платежа не влияют рост цен и Euribor.
    Mobire
    Лизинг
    Предварительный выбор автомобилей на основании TCO (Total Cost of Ownership – совокупной стоимости владения)ДаНет
    Первый взнос по договору и плата за заключение договораОт 0 €Как правило от 10%, и 200€
    Фиксированный взнос на весь срок действия договора (просто бюджетировать, защита от инфляции)ДаНет
    Расходы по уходу входят в ежемесячный платежДаОбычно не входит
    Фиксированный платеж по страхованию на весь срок действия договораДаНет
    Возможность выбора входящих в ежемесячный платеж нужных шин на весь срок действия договораДа1 год
    Гибкая возможность возврата автомобиля в течение срока действия договораДаНет
    Возможность включения в ежемесячный платеж разнообразных услуг (услуги доставки и возврата, GPS-решений, аудита автопарка)ДаНет
    Единый контакт для всех связанных с автомобилями вопросов (отдельные работники на предприятии не требуются)ДаНет
    Возможность получать скидки и срок оплаты в официальном автосалоне не имея клиентский договорДаНет
    2. Экономия времени и свобода от административных задач
    Аренда с полным спектром услуг освобождает компанию от задач, связанных с управлением автопарком. Обслуживание, ремонт, страхование и дажепоисквременногоавтомобилянаходятся в ответственности арендодателя. Это означает, что сотрудники компании могут сосредоточиться на своей основной работе, а не заниматься проблемами, связанными савтопарком.
    3. Гибкость и инновации
    Договоры аренды с полным спектром услуггибче, чем лизинговые. Если потребности компаниименяются,то замена и пополнение автопарка новымиавтомобилями происходит гораздо быстрее. «Это стало особенно важнымфакторомв последние годы,ведьпредпринимателей затронули различные кризисы – пандемия, война, рост Euribor и экономический кризис», - отметил Курс. Также аренда с полным спектром услуг обеспечиваетсвежестьавтопарка, так как по окончании срока аренды можно выбратьновуюмодель автомобиля. Все автомобили в ассортименте Mobire – совершенно новыеи быстро доступны.Даже если время доставки окажется дольше ожидаемого, Mobireпредоставляет временныйавтомобильдоприбытия.
    4. Снижение рисков
    Снижение стоимости автомобилей и неожиданные расходы на ремонт – это ответственность арендодателя. Это означает, что компания не должна беспокоиться о остаточной стоимости транспортных средств или крупных счетах за ремонти обслуживание, которые могут возникнуть при лизинге. В стоимость аренды с полным спектром услуг Mobire включен ивременныйавтомобиль, так что компания может продолжать работу без перерывов, даже если арендованный автомобиль находится в ремонте.
    5. Финансовая эффективность
    Аренда с полным спектром услуг позволяет компанииконтролироватьсвой баланс, так как транспортные средства не нужно учитыватьв качествеактивов.Это может улучшить финансовые показатели компании и кредитоспособность, так как объем активов в балансе уменьшается.
    Аренда с полным спектром услугобеспечиваетфирмубольшейгибкостью, прогнозируемостьюи свободойот административных задач по сравнению с традиционным лизингом. Это позволяет полностью сосредоточиться на основной деятельности компании и оставить управление автопарком специалистам.Управляйте своей компанией, а не автопарком!

    Ознакомьтесь с предложениями Mobire по аренде с полным спектром услуг ЗДЕСЬ!

    Если у вас возникли дополнительные вопросы или вы хотите получить персональное предложение, обращайтесь по электронной почте [email protected].

  • Самое читаемое
Инвесторы делают ставку на победу Трампа
Инвестор Тоомас: Airbus вытирает ноги о Boeing
Бурный рост и стагнация. В каких районах Таллинна самый большой спрос на квартиры?
Эпицентр
«Смотреть футбол дома – это для бедных!» Фанаты наполняют кассы баров
Болельщикам не в радость смотреть футбол в четырех стенах, так что Чемпионат Европы для баров – это как жаркий день для продавцов мороженого.
Болельщикам не в радость смотреть футбол в четырех стенах, так что Чемпионат Европы для баров – это как жаркий день для продавцов мороженого.
Все большие материалы
Инвестор
Pfizer продвинулся в разработке средства для похудения, акции отреагировали ростом
Производитель лекарств Pfizer сделал следующий шаг к захвату части прибыльного рынка – компания продвинулась в разработке средства для похудения, пишет Bloomberg.
Производитель лекарств Pfizer сделал следующий шаг к захвату части прибыльного рынка – компания продвинулась в разработке средства для похудения, пишет Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: компетентен ли Михал, Rail Baltic – мертворожденный проект? И почему жители Эстонии политиков в грош не ставят?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
Все подкасты ДВ
Mнения
10 лет назад RMK тайком «ухаживал» за фирмой Кирьянена. Слабо повторить фокус публично?
Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Все мнения
Интервью
Мальчик, мечтавший о жизни рантье, стал self-made миллионером
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект