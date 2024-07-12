Управляйте фирмой, а не автопарком!

Управлениепредприятиемтребуетпостоянноговнимания, однакочастос управлениемфирмы связаны процессы, которые отнимают слишком много времении ресурсов. Однимиз такихпроцессовявляется управление автопарком. Член правления Mobire Марек Курсрассказал, какие возможности, снижающие бремя управления автопарком,есть у предпринимателей.

Аренда с полным спектром услуг – это долгосрочная аренда автомобиля, которая освобождаетвладельцев или руководство компанииот обязательств, связанных с владениемтранспортными средствамии управлениемавтопарком. «Хотясредиэстонцев и предпринимателей наибольшее распространение получил автолизинг, аренда с полным спектром услуг становится все более популярной альтернативой лизингу.»

«При быстром жизненном темпевсе меньше хочется заниматься рутиннымизадачами. Предприниматели ищут решения, которые помогут оптимизироватьзатратыиснизятадминистративныенагрузки», - пояснил Курс. Он выделил 5 способов, как аренда с полным спектром услуг оптимизируетуправление автопарком.

1. Прогнозируемость и контроль затрат

При выборе автомобиля важно заранее оценить полную стоимость владения автомобилем, так как помимо лизингового платежа с транспортным средством связаны значительные дополнительные расходы, такие как замена и хранение шин, страховка, техническое обслуживание и т. д. В случае аренды с полным спектром услуг все расходы включены в фиксированный ежемесячный платеж. Это позволяет компании лучше планировать свои затраты и избегать неожиданных расходов, которые могут возникнуть при лизинге, так как ежемесячный платеж остается неизменным напротяжении всегопериодааренды. На размер ежемесячного платежа не влияют рост цен и Euribor.

Mobire Лизинг Предварительный выбор автомобилей на основании TCO (Total Cost of Ownership – совокупной стоимости владения) Да Нет Первый взнос по договору и плата за заключение договора От 0 € Как правило от 10%, и 200€ Фиксированный взнос на весь срок действия договора (просто бюджетировать, защита от инфляции) Да Нет Расходы по уходу входят в ежемесячный платеж Да Обычно не входит Фиксированный платеж по страхованию на весь срок действия договора Да Нет Возможность выбора входящих в ежемесячный платеж нужных шин на весь срок действия договора Да 1 год Гибкая возможность возврата автомобиля в течение срока действия договора Да Нет Возможность включения в ежемесячный платеж разнообразных услуг (услуги доставки и возврата, GPS-решений, аудита автопарка) Да Нет Единый контакт для всех связанных с автомобилями вопросов (отдельные работники на предприятии не требуются) Да Нет Возможность получать скидки и срок оплаты в официальном автосалоне не имея клиентский договор Да Нет

2. Экономия времени и свобода от административных задач

Аренда с полным спектром услуг освобождает компанию от задач, связанных с управлением автопарком. Обслуживание, ремонт, страхование и дажепоисквременногоавтомобилянаходятся в ответственности арендодателя. Это означает, что сотрудники компании могут сосредоточиться на своей основной работе, а не заниматься проблемами, связанными савтопарком.

3. Гибкость и инновации

Договоры аренды с полным спектром услуггибче, чем лизинговые. Если потребности компаниименяются,то замена и пополнение автопарка новымиавтомобилями происходит гораздо быстрее. «Это стало особенно важнымфакторомв последние годы,ведьпредпринимателей затронули различные кризисы – пандемия, война, рост Euribor и экономический кризис», - отметил Курс. Также аренда с полным спектром услуг обеспечиваетсвежестьавтопарка, так как по окончании срока аренды можно выбратьновуюмодель автомобиля. Все автомобили в ассортименте Mobire – совершенно новыеи быстро доступны.Даже если время доставки окажется дольше ожидаемого, Mobireпредоставляет временныйавтомобильдоприбытия.

4. Снижение рисков

Снижение стоимости автомобилей и неожиданные расходы на ремонт – это ответственность арендодателя. Это означает, что компания не должна беспокоиться о остаточной стоимости транспортных средств или крупных счетах за ремонти обслуживание, которые могут возникнуть при лизинге. В стоимость аренды с полным спектром услуг Mobire включен ивременныйавтомобиль, так что компания может продолжать работу без перерывов, даже если арендованный автомобиль находится в ремонте.

5. Финансовая эффективность

Аренда с полным спектром услуг позволяет компанииконтролироватьсвой баланс, так как транспортные средства не нужно учитыватьв качествеактивов.Это может улучшить финансовые показатели компании и кредитоспособность, так как объем активов в балансе уменьшается.

Аренда с полным спектром услугобеспечиваетфирмубольшейгибкостью, прогнозируемостьюи свободойот административных задач по сравнению с традиционным лизингом. Это позволяет полностью сосредоточиться на основной деятельности компании и оставить управление автопарком специалистам.Управляйте своей компанией, а не автопарком!