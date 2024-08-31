Комплексная ИТ-услуга позволяет уделять все внимание работе, приносящей компании доход

Рейго Росин, руководитель ИТ-услуг Hansab: «Кибербезопасностью нужно заниматься постоянно. Она может казаться несущественной, пока ничего не произошло, однако вклад в безопасность в любом случае окупается. Это не гарантирует полной безопасности при атаке, но обеспечивает быструю реакцию, изоляцию атаки и минимальный урон.»

Хотя компания Hansab известна в основном в связи с банкоматами, на самом деле она поставляет передовые платежные, охранные, мультимедийные решения и системы обслуживания клиентов, а также системы парковки, и ее деятельность включает банкинг, здравоохранение и безопасность. Hansab является клиентом Telia уже почти 27 лет, а с 2019 года Telia также оказывает компании услугу Disaster Recovery для бизнес-клиентов. С апреля этого года компания заказывает все ИТ-услуги у Telia.

«Обслуживание клиентов, планирование и организация работы Hansab полностью осуществляются через ИТ-услуги, и на сегодня мы поручили Telia все, что нужно для обслуживания наших клиентов», – говорит Рейго Росин, руководитель ИТ-услуг Hansab.

Поскольку компания так или иначе уже пользовались многими услугами Telia, она планировала в следующем году перейти на комплексное ИТ-обслуживание . Однако в марте этого года кибератака, последствиями которой компании пришлось заниматься несколько недель, дала импульс сделать это быстрее.

«До этого мы сами администрировали серверы в своей штаб-квартире, – рассказывает Росин, – Теперь за своевременное отслеживание появления и установку всех обновлений, а также мониторинг среды отвечает Telia, в том числе устраняет аномалии или сообщает нам, если происходитстранное движение данных».

Рабочее время используется лучше

Росин утверждает, что у компаний, привыкших делать все самостоятельно, переход на обслуживание Telia поначалу может вызвать некоторое беспокойство. «Когда вы отдаете свои услуги на аутосорсинг, вы должны быть уверены, что они будут по-прежнему надежно защищены. Вам понадобится кредит доверия к партнеру в том отношении, что обещания действительно выполняются». Тем не менее, пока он не может сказать о сотрудничестве ничего плохого – услуга в точности соответствует обещаниям. «Мы спешили, так что для нас стали очень полезны высокопрофессиональная команда и предлагаемые Telia технологические решения».

Однако для полной уверенности Hansab периодически проверяет работу инфраструктуры кибербезопасности Telia. И до сих пор Telia не подводила.

«Кибербезопасностью нужно заниматься постоянно. Она может казаться несущественной, пока ничего не произошло, однако вклад в безопасность в любом случае окупается. Это не гарантирует полной безопасности при атаке, но обеспечивает быструю реакцию, изоляцию атаки и минимальный урон», – объясняет Росин.

По его словам, в пользу комплексной ИТ-услуги говорит и концентрация ответственности, то есть заказчику не приходится тратить время на планирование инноваций и крупных изменений с несколькими разными партнерами.

«Теперь наши технические специалисты могут полностью погрузиться в ту работу, которая приносит компании доход, и заниматься обеспечением лучших решений для своих клиентов, – пояснил Росин, – то есть можно значительно лучше использовать ресурсы компании. Кроме того, в ходе передачи дел выяснилось, что работающие с нами специалисты Telia – действительно лучшие и точно знают, что делают».