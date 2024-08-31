    Комплексная ИТ-услуга позволяет уделять все внимание работе, приносящей компании доход

    Рейго Росин, руководитель ИТ-услуг Hansab: «Кибербезопасностью нужно заниматься постоянно. Она может казаться несущественной, пока ничего не произошло, однако вклад в безопасность в любом случае окупается. Это не гарантирует полной безопасности при атаке, но обеспечивает быструю реакцию, изоляцию атаки и минимальный урон.»
    Компания Hansab, поставляющая решения безопасности, подтверждает, что заказ ИТ-услуг у Telia дает клиенту возможность рационально использовать свои ресурсы.
    Хотя компания Hansab известна в основном в связи с банкоматами, на самом деле она поставляет передовые платежные, охранные, мультимедийные решения и системы обслуживания клиентов, а также системы парковки, и ее деятельность включает банкинг, здравоохранение и безопасность. Hansab является клиентом Telia уже почти 27 лет, а с 2019 года Telia также оказывает компании услугу Disaster Recovery для бизнес-клиентов. С апреля этого года компания заказывает все ИТ-услуги у Telia.
    «Обслуживание клиентов, планирование и организация работы Hansab полностью осуществляются через ИТ-услуги, и на сегодня мы поручили Telia все, что нужно для обслуживания наших клиентов», – говорит Рейго Росин, руководитель ИТ-услуг Hansab.
    Поскольку компания так или иначе уже пользовались многими услугами Telia, она планировала в следующем году перейти на комплексное ИТ-обслуживание. Однако в марте этого года кибератака, последствиями которой компании пришлось заниматься несколько недель, дала импульс сделать это быстрее.
    «До этого мы сами администрировали серверы в своей штаб-квартире, – рассказывает Росин, – Теперь за своевременное отслеживание появления и установку всех обновлений, а также мониторинг среды отвечает Telia, в том числе устраняет аномалии или сообщает нам, если происходитстранное движение данных».
    Рабочее время используется лучше
    Росин утверждает, что у компаний, привыкших делать все самостоятельно, переход на обслуживание Telia поначалу может вызвать некоторое беспокойство. «Когда вы отдаете свои услуги на аутосорсинг, вы должны быть уверены, что они будут по-прежнему надежно защищены. Вам понадобится кредит доверия к партнеру в том отношении, что обещания действительно выполняются». Тем не менее, пока он не может сказать о сотрудничестве ничего плохого – услуга в точности соответствует обещаниям. «Мы спешили, так что для нас стали очень полезны высокопрофессиональная команда и предлагаемые Telia технологические решения».
    Однако для полной уверенности Hansab периодически проверяет работу инфраструктуры кибербезопасности Telia. И до сих пор Telia не подводила.
    «Кибербезопасностью нужно заниматься постоянно. Она может казаться несущественной, пока ничего не произошло, однако вклад в безопасность в любом случае окупается. Это не гарантирует полной безопасности при атаке, но обеспечивает быструю реакцию, изоляцию атаки и минимальный урон», – объясняет Росин.
    По его словам, в пользу комплексной ИТ-услуги говорит и концентрация ответственности, то есть заказчику не приходится тратить время на планирование инноваций и крупных изменений с несколькими разными партнерами.
    «Теперь наши технические специалисты могут полностью погрузиться в ту работу, которая приносит компании доход, и заниматься обеспечением лучших решений для своих клиентов, – пояснил Росин, – то есть можно значительно лучше использовать ресурсы компании. Кроме того, в ходе передачи дел выяснилось, что работающие с нами специалисты Telia – действительно лучшие и точно знают, что делают».
  • Самое читаемое
Нужно ли ЕЦБ снижать ставку в сентябре? Что думают главы ЦБ еврозоны
Делов-то: меняют патии как перчатки, свободу слова душат?
Латвия выводит airBaltic на биржу в ходе крупнейшего в этом году балтийского IPO
Эпицентр
Искусство вместо килек: островитянин и ресторатор из Ласнамяэ обживают фабрику на Хийумаа
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.
Все большие материалы
Инвестор
Куда инвестировать 100, 1000 или 10 000 евро. «Балтийская биржа очень дешевая»
Стратеги, аналитики и инвесторы сегодня бы вложили 100, 1000 или 10 000 евро в подешевевшую Балтийскую биржу. Действующие в Эстонии инвесторы же смотрят в сторону технологического сектора США.
Стратеги, аналитики и инвесторы сегодня бы вложили 100, 1000 или 10 000 евро в подешевевшую Балтийскую биржу. Действующие в Эстонии инвесторы же смотрят в сторону технологического сектора США.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: меняют патии как перчатки, свободу слова душат?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают переход Юлианны Юрченко из Центристской партии к социал-демократам, задержание и обвинения в адрес основателя Telegram Павла Дурова, а также эмиссию гособлигаций Эстонии.
Все подкасты ДВ
Mнения
Юри Росс: в Эстонии налоговый рай, это сила и риск нашей экономики
Одна из угроз для нашей экономики заключается в том, что эстонские предприниматели создали себе очень комфортную основу для жизни, во многом благодаря уникальной в мире налоговой системе, пишет Юри Росс, генеральный директор и один из владельцев Büroomaailm, в ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
Одна из угроз для нашей экономики заключается в том, что эстонские предприниматели создали себе очень комфортную основу для жизни, во многом благодаря уникальной в мире налоговой системе, пишет Юри Росс, генеральный директор и один из владельцев Büroomaailm, в ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
Все мнения
Интервью
Юрген Лиги: если розничный инвестор не даст взаймы государству, у нас есть запасной план
Объявленный вчера выпуск гособлигаций ориентирован в первую очередь на розничных инвесторов, но в случае отсутствия интереса на помощь придут институциональные инвесторы, заявил министр финансов Юрген Лиги в интервью Äripäev.
Объявленный вчера выпуск гособлигаций ориентирован в первую очередь на розничных инвесторов, но в случае отсутствия интереса на помощь придут институциональные инвесторы, заявил министр финансов Юрген Лиги в интервью Äripäev.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект