Назад ST 24.09.24, 12:35 До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров? Крупнейшая в Эстонии конференция по управлению и технологиям Telia Digital Hub соберет 14 ноября в Таллинне местных экспертов и признанных зарубежных докладчиков. Давайте посмотрим, что интересного предлагает топ-менеджерам программа этого года.

До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Telia Digital Hub откроется на главной сцене двумя важными выступлениями. Первой возьмет микрофон известный эксперт по киберпреступлениям Николь Перлрот (бывший репортер по кибербезопасности New York Times и 17-й лауреат премии Financial Times за бизнес-книгу года). Центральными темами ее доклада станут конфиденциальность и безопасность, в том числе возможности обеспечить безопасность жизни и бизнеса в сегодняшнем неспокойном мире. Вторым на сцену выйдет генеральный директор Telia Company Патрик Хофбауэр с докладом о роли руководителя будущего и корпоративной культуре, отвечающей сегодняшним потребностям.

О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Как и раньше, для разных аудиторий Digital Hub созданы пять дискуссионных площадок: клуб топ-менеджеров, клуб ИТ-менеджеров, клуб ИТ-гуру, клуб госсектора и лаунжрешений. После вступительных докладов все руководители смогут встретиться в клубе топ-менеджеров, где их ждет увлекательная программа:

12:25Какова роль и ответственность медиа(компаний) в создании безопасной цифровой среды?

Тему обсудят Юлле Мадис, канцлер права; Мари-Лийс Рюутсалу, генеральный директор Ekspress Grupp; Прийт Хыбемяги, главный редактор и член правления Postimees, и Тоомас Лухатс, член правления ERR.

14:15Устойчивость и уверенность в будущем в эстонской культуре управления

Спикер Роберт Китт, председатель правления Utilitas Tallinn и Utilitas Eesti.

14:40 Выступления «печа-куча»:

В чем состоят уроки управления цифровым развитием Эстонского государства?

Спикер Кристи Хунт, руководитель отдела развития цифрового государства Министерства экономики и коммуникаций.

Как привлечь больше женщин в бизнес и технологии?

Спикер Маргот Лелле, руководитель поставки и администрирования ИТ-решений Telia Eesti.

Обзор сферы информационной безопасности

СпикерРайнер Сакс, член правления CybExer Technologies.

И заканчивается мероприятие настоящим хитом

Вернемся из клуба топ-менеджеров на главную сцену, где Робин Тейгланд (профессор стратегии и дигитализации Технологического университета Чалмерса, член Шведской королевской инженерной академии и влиятельный предприниматель) расскажет об экологической сознательности и сокращении цифрового следа компании. Кульминацией вечера станет весомая дискуссия о прошлом, настоящем и будущем Эстонии – члены главного комитета легендарного проекта «Прыжок Тигра» Марью Лауристин, Яак Аавиксоо, Танель Таммет, Линнар Вийк и Стен Тамкиви обсудят, к чему мы пришли как общество за 30 лет и где будем через следующие 30 лет.

Приобретите билет на Digital Hub уже сегодня – количество мест ограничено!

Программа непрерывно дополняется. Свежую информацию о выступающих и программе можно найти здесь: pakkumised.telia.ee/digital-hub/

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