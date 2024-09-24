Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,58%260,94
  • OMX Riga0,3%889,84
  • OMX Tallinn−0,36%1 685,83
  • OMX Vilnius0,01%1 003,14
  • S&P 5000,28%5 718,57
  • DOW 300,15%42 124,65
  • Nasdaq 0,14%17 974,27
  • FTSE 1000,3%8 284,55
  • Nikkei 2250,57%37 940,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,56
  • OMX Baltic−0,58%260,94
  • OMX Riga0,3%889,84
  • OMX Tallinn−0,36%1 685,83
  • OMX Vilnius0,01%1 003,14
  • S&P 5000,28%5 718,57
  • DOW 300,15%42 124,65
  • Nasdaq 0,14%17 974,27
  • FTSE 1000,3%8 284,55
  • Nikkei 2250,57%37 940,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,56
  • ST
  • 24.09.24, 12:35

До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Крупнейшая в Эстонии конференция по управлению и технологиям Telia Digital Hub соберет 14 ноября в Таллинне местных экспертов и признанных зарубежных докладчиков. Давайте посмотрим, что интересного предлагает топ-менеджерам программа этого года.
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
  • До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
Telia Digital Hub откроется на главной сцене двумя важными выступлениями. Первой возьмет микрофон известный эксперт по киберпреступлениям Николь Перлрот (бывший репортер по кибербезопасности New York Times и 17-й лауреат премии Financial Times за бизнес-книгу года). Центральными темами ее доклада станут конфиденциальность и безопасность, в том числе возможности обеспечить безопасность жизни и бизнеса в сегодняшнем неспокойном мире. Вторым на сцену выйдет генеральный директор Telia Company Патрик Хофбауэр с докладом о роли руководителя будущего и корпоративной культуре, отвечающей сегодняшним потребностям.

О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Как и раньше, для разных аудиторий Digital Hub созданы пять дискуссионных площадок: клуб топ-менеджеров, клуб ИТ-менеджеров, клуб ИТ-гуру, клуб госсектора и лаунжрешений. После вступительных докладов все руководители смогут встретиться в клубе топ-менеджеров, где их ждет увлекательная программа:
12:25Какова роль и ответственность медиа(компаний) в создании безопасной цифровой среды?
Тему обсудят Юлле Мадис, канцлер права; Мари-Лийс Рюутсалу, генеральный директор Ekspress Grupp; Прийт Хыбемяги, главный редактор и член правления Postimees, и Тоомас Лухатс, член правления ERR.
14:15Устойчивость и уверенность в будущем в эстонской культуре управления
Спикер Роберт Китт, председатель правления Utilitas Tallinn и Utilitas Eesti.
14:40 Выступления «печа-куча»:
В чем состоят уроки управления цифровым развитием Эстонского государства?
Спикер Кристи Хунт, руководитель отдела развития цифрового государства Министерства экономики и коммуникаций.
Как привлечь больше женщин в бизнес и технологии?
Спикер Маргот Лелле, руководитель поставки и администрирования ИТ-решений Telia Eesti.
Обзор сферы информационной безопасности
СпикерРайнер Сакс, член правления CybExer Technologies.

И заканчивается мероприятие настоящим хитом

Вернемся из клуба топ-менеджеров на главную сцену, где Робин Тейгланд (профессор стратегии и дигитализации Технологического университета Чалмерса, член Шведской королевской инженерной академии и влиятельный предприниматель) расскажет об экологической сознательности и сокращении цифрового следа компании. Кульминацией вечера станет весомая дискуссия о прошлом, настоящем и будущем Эстонии – члены главного комитета легендарного проекта «Прыжок Тигра» Марью Лауристин, Яак Аавиксоо, Танель Таммет, Линнар Вийк и Стен Тамкиви обсудят, к чему мы пришли как общество за 30 лет и где будем через следующие 30 лет.
Приобретите билет на Digital Hub уже сегодня – количество мест ограничено!
Программа непрерывно дополняется. Свежую информацию о выступающих и программе можно найти здесь: pakkumised.telia.ee/digital-hub/

Похожие статьи

  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.09.24, 06:00
«Капиталист поневоле» хочет вывести завод из Йыхви в европейский ТОП 5
2
Новости
  • 22.09.24, 15:00
Один из самых дорогих отелей Эстонии по-прежнему работает в убыток
3
Новости
  • 20.09.24, 17:26
Дело Äripank: прокуратура предъявила в суде фальсифицированные документы и проиграла
4
Эпицентр
  • 23.09.24, 12:27
Ракетная суперкоманда: как ключевые фигуры в области обороны устроились к Мадиберку
5
Биржа
  • 23.09.24, 11:09
На Балтийской бирже начинается крупнейшее IPO года
6
Новости
  • 23.09.24, 10:36
Бывший министр Керт Кинго признана частично виновной в мошенничестве

Последние новости

  • ST
Content Marketing
  • 24.09.24, 12:35
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
Новости
  • 24.09.24, 12:10
Министр неожиданно освободила от должности главу Продовольственного департамента
Новости
  • 24.09.24, 12:06
Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены
Новости
  • 24.09.24, 11:55
Повышение налогов съест половину экономического роста следующего года
Новости
  • 24.09.24, 11:18
Не сошлись в цене. Олег Гросс пока не договорился о покупке Aqva Hotels
Инвестор Тоомас
  • 24.09.24, 10:33
Инвестор Тоомас: Илон Маск, не надорвись

Сейчас в фокусе

Директор и владелец йыхвиского завода Audes Игорь Тюрин. За его спиной – крытый двор для работы погрузчиков, который пытались построить на субсидию, но в итоге строили за свой счет.
Новости
  • 23.09.24, 06:00
«Капиталист поневоле» хочет вывести завод из Йыхви в европейский ТОП 5
Мыза Пядасте, расположенная на острове Муху в уезде Сааремаа, известна как один из самых престижных отелей Эстонии.
Новости
  • 22.09.24, 15:00
Один из самых дорогих отелей Эстонии по-прежнему работает в убыток
Бывший руководитель отдела по отмыванию денег Äripank Майт Касело (справа) был оправдан по обвинению во взяточничестве в двух судебных инстанциях. Адвокат Касело Айвар Пильв не понимает, почему прокуратура обратилась в суд с обвинительным заключением, которое во многом основано на поддельном документе.
Новости
  • 20.09.24, 17:26
Дело Äripank: прокуратура предъявила в суде фальсифицированные документы и проиграла
По словам бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма, Таави Мадиберк предложил ему присоединиться к Frankenburg только в последнюю неделю августа. «Он обратился ко мне, потому что мы уже были знакомы», — сказал Сальм.
Эпицентр
  • 23.09.24, 12:27
Ракетная суперкоманда: как ключевые фигуры в области обороны устроились к Мадиберку
Генеральный директор Eleving Group Модестас Судниус.
Биржа
  • 23.09.24, 11:09
На Балтийской бирже начинается крупнейшее IPO года
Керт Кинго и адвокат Оливер Няэс в суде.
Новости
  • 23.09.24, 10:36
Бывший министр Керт Кинго признана частично виновной в мошенничестве
Основатели литовского стартапа kevin. Павелас Соколовас и Тадас Тамошюнас.
Новости
  • 23.09.24, 15:16
Известное в Эстонии платежное приложение обанкротилось
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024