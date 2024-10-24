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  • ST
  • 24.10.24, 16:43

Что следует учитывать при выборе зимней рабочей одежды?

Зимняя спецодежда незаменима для того, чтобы при работе в холодных и суровых погодных условиях людям было тепло, комфортно и безопасно. Конкретный вид зимней одежды зависит от характера работы, требований безопасности и погодных условий. Мартин Локк, директор сети магазинов спецодежды и средств индивидуальной защиты Grolls, дает обзор важных моментов, которые следует учитывать при выборе зимней спецодежды.
Что следует учитывать при выборе зимней рабочей одежды?

Основная функция – защита от холода

Основная функция зимней рабочей одежды – обеспечение защиты от холода. Поэтому важно, чтобы зимняя одежда обладала хорошей теплоизоляцией, то есть сохраняла тепло, отводя при этом влагу от тела. Стоит обратить внимание на стандарт EN 342:2017, который определяет требования и методы испытаний для рабочей одежды, используемой в холодных условиях. В случае этого стандарта теплоизоляция и воздухопроницаемость модели тестируются при разных сочетаниях влажности, ветра и температуры воздуха и подходят для температур ниже -5 °C.
Еще одним стандартом для верхней одежды является EN343:2019: соответствующая одежда защищает от дождя и снега и позволяет телу дышать, отводя влагу. В соответствии с этим стандартом проверяют характеристики водо- и паропроницаемости и распределяются по классам 1–4, где высший класс – 4. Один из флагманов спецодежды – зимняя куртка Univern ProTec – отвечает самым высоким требованиям по водо- и паропроницаемости стандарта EN343:2019: водонепроницаемость этой куртки составляет 20 000 мм, а паропроницаемость – 22 000 г/м²/сутки.
  • Foto: Фредрик Оттоссон

Многослойная одежда помогает сохранить тепло в сложных погодных условиях

В нашем климате стоит время от времени вспоминать об основных правилах многослойного утепления. Чтобы сохранить тепло зимой, в качестве первого слоя следует надеть теплое белье, которое хорошо отводит влагу от кожи. Вторым слоем должен быть флис или толстовка, поддерживающие температуру. А третьим слоем уже может быть зимняя куртка, защищающая от дождя и ветра. И не следует забывать, что при изменении температуры всегда можно снять слой или его добавить.
При выборе размера верхней одежды необходимо учитывать толщину нижних слоев. При этом для поддержания безопасности, комфорта и функциональности верхняя одежда не должна быть слишком объемной.

Безопасность при работе в условиях низкой освещенности и темноты

Поскольку осенью и зимой в Эстонии темно, нельзя забывать о соответствующих мерах безопасности. Многие компании используют светоотражающую одежду. Тем не менее, наш отдел разработки продукции предпринял еще одну попытку улучшить нашу видимость в темноте. Теперь зимние куртки Björnkläder и Univern снабжены полосками фосфоресцирующего материала, которые улучшают видимость при любом освещении. Известно, что светоотражающая одежда обеспечивает защиту при дневном свете, сумерках и в темноте, когда светоотражающие полосы отражают свет любого источника. Однако фосфоресцирующие полосы обеспечивают еще один уровень защиты, когда света мало или совсем нет, потому что светятся и в полной темноте!
Полоски фосфоресцирующего материала поглощают ультрафиолетовый свет, а затем медленно высвобождают его (фосфоресцируют), когда света мало или нет совсем. После непродолжительной (5–10 минут) «зарядки» свечение длится до 8 часов.
Зимняя одежда Grolls специально разработана для эффективной защиты суровой северной зимой и соответствует высоким стандартам качества и безопасности. Инвестировать в качественную зимнюю одежду стоит, если конечной целью является безопасность и комфорт сотрудников в сложных зимних условиях.
И помните, что нет такого понятия, как плохая погода, а есть неправильно подобранная зимняя одежда!
Ассортимент Grolls включает в себя спецодежду как для внутренних, так и для наружных работ.
Узнайте больше о Grolls и ознакомьтесь с ассортиментом!

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