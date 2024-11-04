«Золотая среда» охватила интернет-магазин Selver и дни выплаты пенсии

Популярная кампания Selver для клиентов старше 63 лет «Золотая среда» – одна из самых успешных кампаний – теперь распространяется и на e-Selver, а также на дни выплаты пенсий.
Глава коммерческих расчетов Selver Кристьян Андерсон подтверждает, что эта среда действительно оказалась золотой. «Начиная с весны покупатели старше 63 лет получают в Selver 10% скидки на всю корзину. Клиенты очень хотели, чтобы эта кампания работала и в e-Selver. Мы нашли техническое решение, и теперь скидка действует и в нашем интернет-магазине», – пояснил Андерсон.
Нововведением «Золотой среды» стала скидка в дни выплаты пенсий в 2024 году. «Таким образом, в начале ноября и декабря кампания будет идти по два дня подряд – 5 и 6 ноября, затем 4 и 5 декабря», – пообещал Андерсон.
Со следующего года государство изменяет даты выплаты пенсий в те месяцы, когда они выпадают на выходные. «Мы учтем эти изменения и в конце года опубликуем информацию о дополнительных днях кампании на следующий год. Одно можно сказать наверняка:посредам наши товары дешевле и всегда будут на 10% дешевле для постоянных клиентов Selver в возрасте 63+», – подтвердил руководитель коммерческих расчетов Selver.
Кампания увеличила количество покупателей по средам
Численность постоянных клиентов Selver категории 63+ по средам превышает 25 000, и сумма покупок целевой группы в эти дни увеличилась в среднем более чем на 60%. Ассортимент, на который клиентам предлагается 10% скидки, расширился более чем на 15%.
Хотя доля женщин высока во всех возрастных категориях клиентов Selver, в самой старшей это особенно заметно: более 65% постоянных клиентов – женщины. Как правило, самым популярным днем посещения магазинов является пятница, но сейчас возрастная группа старше 63 лет явно предпочитает среду.
Двойные скидки ко дню рождения
Кампания «Золотая среда» уникальна тем, что скидка 10% начисляется на итоговую стоимость товаров в корзине, включая те, которые продаются уже со скидкой. «В период дня рождения при наличии карты Partner действует скидка 10% на различные праздничные товары. Это означает, что «Золотая среда» в сочетании с днем рождения, по сути, дает возможность приобрести отличную праздничную корзину со скидкой около 20%», – подтвердил Андерсон.
В льготной корзине преобладают свежие продукты
Более 55% покупок в дни кампании составляют свежие продукты. Популярны фрукты и овощи, а также так называемые базовые повседневные продукты – молоко, сливки, творог, хлеб, сыры и колбасы. Кроме того, в покупательской корзине можно найти газеты, журналы и открытки. «Помимо этого, по средам стали приобретать больше товаров по обычной цене и продуктов, не входящих в повседневную корзину данной возрастной группы, например, мясную и рыбную кулинарию, а также выпечку от мастеров Selver» – добавил Андерсон.
Самые популярные категории товаров «Золотой среды» в физическомиинтернет-магазине:
Интернет-магазин удобен для всей Эстонии
Преимущества е-Selver заключаются в доставке товаров по любому адресу в Эстонии и возможности сделать закупки сразу на неделю. «В корзину интернет-магазина попадают в основном товары, которые неудобно или тяжело транспортировать. В случае заказа в интернет-магазине все доставляется к вашему порогу», – пояснил Андерсон.
Кампания «Золотая среда» действует во всех магазинах Selver, включая Delice и передвижной магазин на Хийумаа, а в e-Selver – еще и с доставкой по всей Эстонии. Для клиентов в возрасте от 63 лет и старше по средам действует дополнительная скидка в размере 10% от итоговой суммы покупки по карте Partner. Скидка не распространяется только на газетно-журнальную продукцию, табачные изделия и услуги, предоставляемые на стойке информации от имени третьих сторон.
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