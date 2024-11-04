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  • ST
  • 04.11.24, 07:30

«Золотая среда» охватила интернет-магазин Selver и дни выплаты пенсии

Популярная кампания Selver для клиентов старше 63 лет «Золотая среда» – одна из самых успешных кампаний – теперь распространяется и на e-Selver, а также на дни выплаты пенсий.
«Золотая среда» охватила интернет-магазин Selver и дни выплаты пенсии
  • Foto: Joonas Sisask
Глава коммерческих расчетов Selver Кристьян Андерсон подтверждает, что эта среда действительно оказалась золотой. «Начиная с весны покупатели старше 63 лет получают в Selver 10% скидки на всю корзину. Клиенты очень хотели, чтобы эта кампания работала и в e-Selver. Мы нашли техническое решение, и теперь скидка действует и в нашем интернет-магазине», – пояснил Андерсон.
Нововведением «Золотой среды» стала скидка в дни выплаты пенсий в 2024 году. «Таким образом, в начале ноября и декабря кампания будет идти по два дня подряд – 5 и 6 ноября, затем 4 и 5 декабря», – пообещал Андерсон.
Со следующего года государство изменяет даты выплаты пенсий в те месяцы, когда они выпадают на выходные. «Мы учтем эти изменения и в конце года опубликуем информацию о дополнительных днях кампании на следующий год. Одно можно сказать наверняка:посредам наши товары дешевле и всегда будут на 10% дешевле для постоянных клиентов Selver в возрасте 63+», – подтвердил руководитель коммерческих расчетов Selver.

Кампания увеличила количество покупателей по средам

Численность постоянных клиентов Selver категории 63+ по средам превышает 25 000, и сумма покупок целевой группы в эти дни увеличилась в среднем более чем на 60%. Ассортимент, на который клиентам предлагается 10% скидки, расширился более чем на 15%.
Хотя доля женщин высока во всех возрастных категориях клиентов Selver, в самой старшей это особенно заметно: более 65% постоянных клиентов – женщины. Как правило, самым популярным днем посещения магазинов является пятница, но сейчас возрастная группа старше 63 лет явно предпочитает среду.
  • Foto: Hendrik Osula

Двойные скидки ко дню рождения

Кампания «Золотая среда» уникальна тем, что скидка 10% начисляется на итоговую стоимость товаров в корзине, включая те, которые продаются уже со скидкой. «В период дня рождения при наличии карты Partner действует скидка 10% на различные праздничные товары. Это означает, что «Золотая среда» в сочетании с днем рождения, по сути, дает возможность приобрести отличную праздничную корзину со скидкой около 20%», – подтвердил Андерсон.

В льготной корзине преобладают свежие продукты

Более 55% покупок в дни кампании составляют свежие продукты. Популярны фрукты и овощи, а также так называемые базовые повседневные продукты – молоко, сливки, творог, хлеб, сыры и колбасы. Кроме того, в покупательской корзине можно найти газеты, журналы и открытки. «Помимо этого, по средам стали приобретать больше товаров по обычной цене и продуктов, не входящих в повседневную корзину данной возрастной группы, например, мясную и рыбную кулинарию, а также выпечку от мастеров Selver» – добавил Андерсон.
Самые популярные категории товаров «Золотой среды» в физическомиинтернет-магазине:
Физические магазины Selver: 
e-Selver: 
Фрукты и овощиФрукты и овощи
КофеКорма для животных
Масло сливочноеСыр
ВыпечкаВода
Красная рыбаВетчина и рулеты
Бумажные изделия (туалетная и бытовая бумага)Бумажные изделия (туалетная и бытовая бумага)
МолокоМасло сливочное
Хлебобулочные изделияКофе
Масо растительноеФарш
ПеченьеЯйца

Интернет-магазин удобен для всей Эстонии

Преимущества е-Selver заключаются в доставке товаров по любому адресу в Эстонии и возможности сделать закупки сразу на неделю. «В корзину интернет-магазина попадают в основном товары, которые неудобно или тяжело транспортировать. В случае заказа в интернет-магазине все доставляется к вашему порогу», – пояснил Андерсон.
Кампания «Золотая среда» действует во всех магазинах Selver, включая Delice и передвижной магазин на Хийумаа, а в e-Selver – еще и с доставкой по всей Эстонии. Для клиентов в возрасте от 63 лет и старше по средам действует дополнительная скидка в размере 10% от итоговой суммы покупки по карте Partner. Скидка не распространяется только на газетно-журнальную продукцию, табачные изделия и услуги, предоставляемые на стойке информации от имени третьих сторон.

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